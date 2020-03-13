Доменико Тедеско: На случай остановки чемпионата у нас нет плана Б

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Оренбургом» рассказал, как команда готовится к предстоящей игре и когда вернутся в строй Наиль Умяров и Андре Шюррле.

– В каком состоянии команда подходит к матчу с «Оренбургом»?

– Ситуация похожая на ту, что была перед матчем с «Краснодаром», – сказал немец. – Точно не сыграют Шюррле и Умяров. Пара игроков простудились, остальные все в строю.

– Какие выводы сделаны из поражения от «Краснодара»?

– Во время матча игра команды производила хорошее впечатление. Потом мы ее проанализировали, и это чувство стало еще крепче: играли здорово, смело, агрессивно, создавали хорошие моменты для взятия ворот. Это поражение сильно огорчило. Но времени между играми мало, поэтому долго сожалеть не приходится: один-два дня, не более того. Сейчас все мысли о предстоящем матче с «Оренбургом».

– Сегодня всемирный день сна. Почему так рано началась пресс-конференция?

– Я не знал об этом, извините. Мне очень жаль, что так случилось. Я обычно в курсе дней рождения, больших праздников, но про день сна не слышал.

– С каждым туром все больше вопросов по судейству. Что скажете по работе арбитра в матче с «Краснодаром»? Не считаете, что с появлением ВАР стало только хуже?

– У каждого человека, у меня в том числе, есть определенный запас энергии. Ее можно тратить на любые цели. Я ее расходую на те вещи, на которые могу влиять. Судейство к этому списку не относится. У судей непростая работа, как и у тренеров. Мне хочется верить, что все люди просыпаются утром с желанием прожить свой день честно. Надеюсь, что у судей такие же мысли.

– Клуб жаловался в РФС на судейство в матче с ЦСКА. Есть ли какой-то ответ?

– Я не знаю. Вопросы у нас были только по двум желтым карточкам (Эсекиэль) Понсе. Считаю, что ни в первом, ни во втором случае они не были оправданы. В первом моменте якобы произошел контакт с вратарем, но на самом деле его не было. Во втором – центральный защитник ЦСКА (Вадим) Карпов упал на землю, держась за лицо. Это молодой парень 2002 года рождения, но очень умный для своего возраста. Там тоже контакта не было. Если можно будет пересмотреть результат, было бы отлично. Иначе Понсе будет вынужден пропустить полуфинал Кубка России с «Зенитом».

– Не считаете, что в предыдущем матче с «Сочи» «Оренбург» экономил силы?

– Мы анализировали эту игру. Но мы также смотрели игру с «Арсеналом» (2:0) и увидели, что это очень хорошая команда. «Оренбург» сыграл компактно, очень глубоко оборонялся и всегда имел шансы на контратаки. У них сильные фланги, они часто используют навесы, едва ли не чаще всех в чемпионате. В игре с «Сочи» они действовали по-другому, выше оборонялись и прессинговали. Не думаю, что они так будут играть с нами.

– Из-за короновируса матчи в Москве будут проходить с ограниченным числом зрителей. Как вы в такой ситуации работаете?

– Этой темы нельзя избежать. О ней пишут во всех газетах и новостных порталах. Полагаюсь в этом вопросе на мнение компетентных людей. Все-таки я тренер, а не врач. Верю словам докторов и тем, кто несет ответственность за эту ситуацию.

– Если вдруг чемпионат остановят, есть ли план, как «Спартак» будет тренироваться в этом случае?

– Плана «Б» нет. Будем решать проблему по мере поступления.

– Вы слышали о взаимоотношениях «Оренбурга» с «Зенитом», и что это влияет на матчи этой команды со «Спартаком»?

– Да, я в курсе этой истории, но это никак не влияет на игру. Игра на поле, и только оно расставляет все по местам. Матч первого круга? Да, я смотрел игру по телевизору в Германии. Помню, что «Оренбург» забил оба гола головой.

– Бакаев по-прежнему тренируется в шлеме?

– Да. Снимать шлем еще рискованно. Привыкайте видеть его таким следующие несколько недель. Он симпатичный даже в нем.

– Когда ждать возвращения в общую группу Шюррле и Умярова?

– У них травмы разные. Надеемся, что Наиль вернется в строй в ближайшее время. Он работает индивидуально, динамика у него положительная. Хотим избежать рисков и довести его до полного выздоровления. Что касается Шюррле, у него проблема с голеностопом. По срокам пока не могу сказать ничего определенного.

– Как вы оцениваете уровень игры Кутепова, которого много критикуют?

– Когда я пришел в «Спартак», Илья был одним из первых игроков, с кем я поговорил наедине. Он очень умный человек, хорошо знает английский. Мы говорили приватно без переводчика. С тех пор, как мы начали работать вместе, он сильно прибавил во многих аспектах. Он стал лучше и больше обороняться на выходах, отлично играть головой, лучше работать в единоборствах, отбирать много мячей. Ему, возможно, недостает при началах атак, он ошибается в передачах, но это не индивидуальная проблема игрока, поскольку в такой ситуации группа футболистов находится под прессингом, и у тебя мало времени и пространства, чтобы принять решение. Он понимает свои ошибки, работает над ними, прогрессирует и мне нравится работать с такими игроками, как он.

– Планируются ли значительные изменения в составе в матче с «Оренбургом»?

– Посмотрим сегодня, поскольку пара человек простужены. Но как всегда, на поле выйдут 11 самых достойных на данный момент.

– Во время поездок вы покупаете в других городах сувениры для семьи?

– У меня нет на это времени. Предпочитаю собирать очки.

– Видели перфоманс болельщиков на матче с «Краснодаром»?

– Да, и мне очень понравилось. Атмосфера на домашних играх «Спартака» всегда особенная, но в этот раз она была исключительной из-за дня рождения легенды (Игоря Нетто).

– Какие европейские матчи вы смотрите, и за какими командами наблюдаете?

– Прежде всего, чемпионат Германии. Всегда стараюсь смотреть самые важные игры тура. Кроме того, смотрю Испанию, Италию и Англию.