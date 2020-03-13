Коронавирус добрался до спортсменов. Уже есть один летальный исход

Стремительно распространяющийся по планете коронавирус уже настиг звезд спорта. В список зараженных попали уже около десяти человек. Вероятно, их число будет расти.

Российские велогонщики Дмитрий Страхов и Игорь Боев

Спортсменов команды «Газпром-Русвело», выступавшие на «Туре ОАЭ» Дмитрий Страхов и Игорь Боев, а также механик команды Дмитрий Филиппович госпитализировали в Абу-Даби. 4 марта попал в больницу Игорь, через несколько дней его партнеры по команде. Сообщается, что заболевшие чувствуют себя хорошо. Остальной коллектив почти две недели находился на карантине. Вчера россиянам разрешили отправиться домой.

Футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани

Первый громкий случай заражения футболиста зафиксирован в Италии, где сейчас разразилась эпидемия опасной болезни. Инфицирован защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани. 8 марта он был на матче команды против «Интера», общался с партнерами. В итоге на тестирование отправили игроков обоих клубов. Сам Даниэле проходит лечение. Он сообщил, что чувствует себя хорошо.



Футболист «Сампдории» Маноло Габбьядини

Затем инфекцию подхватил еще один игрок из Серии А. 12 марта о болезни Маноло Габбьядини сообщили представители «Сампдории». По их словам, у него поднялась высокая температура, он в карантине.

Футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои

9 марта у Каллума появились симптомы простуды. Он перестал ездить на тренировки от греха подальше. 19-летний игрок сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Те, кто недавно контактировал с Хадсоном-Одои, самоизолировались на несколько дней. Полузащитник также провел несколько дней в карантине. Сегодня он сообщил в Твиттере, что вылечился.

Футболисты «Ганновера» Тимо Хюберс и Яннес Хорн

Коронавирусом заразился и защитник клуба из второй Бундеслиги. Об этом стало известно 11 марта. По сообщению «Ганновера», Тимо Хюберс не контактировал с одноклубниками с момента заражения. На карантин отправили только самого 23-летнего футболиста.

Тем не менее 12 марта заразился одноклубник Хюьертса - Яннес Хорн. Только после этого руководство команды приняло решение поместить всех игроков и сотрудников на двухнедельный карантин.

Баскетболисты «Юты» Руди Гобер и Донован Митчелл

Игрок НБА демонстрировал свое пренебрежение к риску заразиться коронавирусом: трогал все микрофоны на пресс-конференции, острил по поводу инфекции. Однако 11 марта он сдал тест перед матчем с «Оклахомой», который показал положительный результат. Игроки обеих команд остались в своих раздевалках на карантине.

Положительной проба была и у защитника «Юты» Донована Митчелла.

Баскетболист «Реала» Трей Томпкинс

Подхватил заразу и форвард мадридцев Трей Томпкинс. «Реал» объявил карантин на две недели. Меры коснулись и футбольной команды, ведь игроки тренируются в одном центре в Вальдебебасе.

Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис

10 марта бизнесмен выложил пост в своем Инстаграме, где рассказал о своем заражении опасной болезнью. Маринакис сообщил, что самоизолировался на несколько дней, но чувствует себя хорошо. После этого некоторые игроки и сотрудники «Арсенала» ушли на карантин в связи с тем, что контактировали с инфицированным владельцем «Олимпиакоса» во время встречи клубов в Лиге Европы 27 февраля.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета

К слову, «Арсенал» 12 марта объявил о положительном тесте на коронавирус у главного тренера Микеля Артеты. Клуб закрыл свой тренировочный центр и проведет там дезинфекцию. Весь персонал, контактировавший с Артетой, изолировали. Сам наставник сказал, что чувствует себя нормально и вернется к работе, как только сможет.

Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега

Положительным тест на коронавирус оказался и у одного из руководителей испанского клуба, о чем стало известно сегодня. Сам Ортега чувствует себя хорошо, он отправлен в карантин. Все контактировавшие с Мартином Ортегой изолированы. При этом отмечается, что футболисты и тренерский штаб «Леганеса» не контактировали с гендиректором. Тем не менее все командные мероприятия временно отменены.

Экс-футболист сборной Дании Томас Каленберг

Завершивший карьеру игрок подхватил вирус в Амстердаме. Однако никаких симптомов у него не проявлялось. Томас Каленберг приехал на матч своего родного клуба – датского «Брондбю». После того как стало известно о болезни Каленберга, 13 игроков и сотрудников «Брондбю» отправили в карантин. Признаков заболевания у них пока не обнаружили.

Итальянский велогонщик Итало Де Дзан - летальный исход

9 марта ветеран велогонок Итало Де Дзан скончался на 95-м году жизни. Он умер после заражения коронавирусом в одной из больниц Тревизо.

О тревожных симптомах объявили еще несколько клубов

«Эвертон»

Пресс-служба команды 12 марта сообщила, что клуб на карантине. Меры приняли из-за того, что у одного из игроков команды наблюдаются симптомы COVID-19.

«Борнмут»

13 марта голкипер «Борнмута» Артур Боруц и четыре сотрудника клуба отправились на карантин. У них проявились симптомы коронавируса.



«Манчестер Сити»

Кроме того, изолирован игрок «горожан» Бенжамен Менди. Daily Mail сообщает, что у одного из членов его семьи проявились симптомы коронавируса. Защитник планирует не появляться на базе, пока его родственнику не поставят точный диагноз.

«Аякс»

В карантин отправились помощник тренера Кристиан Поульсен и еще два сотрудника клуба. В прошлую пятницу они посетили вечеринку, после которой у одного из гостей диагностировали коронавирус.

