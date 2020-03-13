Сезон в РПЛ могут прервать. Тогда «Ростов» и «Локо» разыграют путевку в ЛЧ

РОССИЙСКАЯ ЛОГИКА

Выбор дня для общего собрания РПЛ не случаен. Ведь именно 17 марта УЕФА проведет совещание с участием всех национальных федераций по поводу того, как доигрывать клубный футбольный сезон. Кроме того, в этот день будет решаться судьба Евро-2020, который с высокой вероятностью перенесут на 2021 год.

В ситуации, когда абсолютно все главные футбольные турниры уже прерваны, наша лига вроде бы обязана следовать мировому тренду. Тем не менее, по нашей информации, большинство клубов РПЛ на данный момент не горят желанием прерывать или, тем более, отменять сезон.

Логика понятна: в отличие от тех же Италии, Испании, Англии среди участников нашего элитного дивизиона нет зараженных коронавирусом. И пока такие не будут выявлены, команды могут проводить матчи без зрителей, разумеется, предварительно приняв все необходимые меры предосторожности.

Тем не менее, после 22-го тура в российском сезоне действительно может наступить пауза. И не исключено, этот тур вообще станет последним в чемпионате-2019/20.

КОРОНАВИРУС ДЛЯ СЕМИНА

Мы давно привыкли к тому, что решения собраний РПЛ не имеют реальной силы, так как требуют последующего одобрения РФС. Даже досрочные выборы президента лиги «в обход РФС» в феврале не прокатили. А сверху, по нашим данным, сейчас склоняются к тому, чтобы все-таки «прикрыть футбольную лавочку», как в Европе, независимо от мнения клубов.

Будет ли доигрываться чемпионат, зависит от сроков проведения Евро. Если тот все-таки не перенесут, то времени для завершения РПЛ-2019/20 летом просто не останется. Таким образом, положение команд после 22-го тура станет итоговым. И именно в эти выходные мы узнаем, кто кроме «Зенита» и «Краснодара» представит Россию в Лиге чемпионов-2020/21.

«Быкам» достаточно сыграть вничью с «Сочи», чтобы гарантировать себе путевку в групповую стадию главного еврокубка. В случае поражения они могут опуститься на третье место, пропустив вперед себя победителя матча «Ростов» – «Локомотив». Ничья же в этой встрече оставит «Краснодар» на второй строчке, а ростовчан – на третьей с путевкой в квалификацию ЛЧ.

Как вы поняли, «Локо» в воскресенье устроит только победа. И если красно-зеленые ее не добьются, то, не попав в Лигу чемпионов, своего поста почти наверняка лишится Юрий Семин. Зато в случае успеха, 72-летний специалист, наоборот, гарантирует себе новый контракт. Таким вот причудливым образом коронавирус может оказаться на руку Семину – ведь для его команды выиграть один решающий матч проще, чем попасть в тройку по итогам дистанции в восемь туров.

«АХМАТ» И «РУБИН» МОГУТ ВЗДОХНУТЬ СПОКОЙНО?

Что касается подвала турнирной таблицы, то велика вероятность, что РПЛ в связи с непредвиденными обстоятельствами примет решение сохранить в элите все 16 команд. Таким образом, статусные «Рубин» и «Ахмат» не вылетят, а лидирующие в ФНЛ «Торпедо» и «Химки» юридически закрепят свою неготовность повыситься в классе уже этим летом. Удобно, не находите?

Кто точно будет против реализации описанного выше сценария, так это ЦСКА, который наверняка пока лелеет надежду обменять Лигу Европы на Лигу чемпионов. А еще останется вопрос с шестой путевкой в еврокубки-2020/21, которая полагается победителю Кубка России. Но тут выход на поверхности. Полуфиналы и финал Кубка можно провести перед началом следующего клубного сезона.

Итак, ждем решения УЕФА по Евро-2020, собрания РПЛ – и с еще большим интересом следим за 22-м туром. Хорошо, что матч «Ростов» – «Локомотив» будет показан по общедоступному ТВ. Ведь зрители, возможно, увидят битву за самую настоящую, а не потенциальную путевку в Лигу чемпионов.