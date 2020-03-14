Тур во время чумы. Почему сегодня и завтра в России играют в футбол? - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
14 марта 2020 08:00ФутболЯременко Николай

Тур во время чумы. Почему сегодня и завтра в России играют в футбол?

Главный редактор «Советского спорта» задает вопросы, на которые ответы получены уже во многих странах, где футбол и прочие спортивные радости отошли вынужденно на дальний план. В России – нет.

В мире – страшная катастрофа. Многих из нас скоро не будет, многих из наших близких мы в ближайшее время можем не досчитаться. Трудно писать такие слова, но это, увы, уже стало реальностью. Между тем то, как ведет себя общество, как ведут себя самые разнообразные структуры, не поддается никакой критике.

Спуститесь в метро в любое время суток – кто-то едет в масках? Практически никто. Кто и как реагирует на самые элементарные советы по гигиене? Немногие.

А те, кто оказывается вроде бы законопослушным, в итоге и «нарываются», наживая себе проблемы. Девушка из Нижнего Новгорода прилетела на родину и страшно удивилась, что никто в аэропорту ее не то чтобы не проверил – вообще не задал даже элементарных вопросов про ее возвращение из Италии. Увидела телефон или услышала объявление – сознательно сообщила об этом факте. К ней примчалась «скорая помощь», померила температура и достала новый медицинский девайс – браслет на ногу. Теперь девушка под контролем, хоть и здорова пока.

Но это все лирика. Сколь бы сознателен ни был наш гражданин, стопроцентных шансов уберечься от эпидемии у нас нет абсолютно никаких. Вы поедете не на метро, а на такси – кто там ехал и кашлял до вас? Вы возьмете каршеринговую машину – кто там вытирал руки о руль, почесывая непроизвольно свой не слишком здоровый нос?

То-то же.

Но различные структуры над нами в этой ситуации оказываются совсем неуклюжими и неповоротливыми. Во всех странах отменили футбол. Либо прервали чемпионат на совсем, как в таких случаях говорят – на неопределенный срок, либо на 2-3 недели с возможностью потом эту паузу не раз продлить. Россия не отменила пока ни футбол, ни хоккей.

Если честно, у меня в голове не укладывается, почему.

РПЛ хочет провести в этот уик-энд тур, а после вторника, когда пройдут консультации с УЕФА, принять – по ситуации – решение, играть дальше или нет. Вы каких консультаций ждете, уважаемые? Вы без указаний не умеете? Весь мир футбола встал на паузу. Все чемпионаты в топ-странах остановились. Вы живете по поговорке «Что русскому хорошо, то немцу смерть»? Да нет, умирают от вируса абсолютно без границ. Вы хотите позаражать побольше аудиторию, чтобы ко вторнику окончательно убедиться, что надо было закрывать?

Это не импотенция, нет. При импотенции, говорят, есть желание, а вот организм отказывается это желание реализовывать. Тут нет даже желания. Идет по накатанной – вроде все хорошо, а вот понадобится в кризисной ситуации какое-то решение – тут-то и выясняется, что решать никто ничего не умеет.

Сегодня и завтра мы играем матчи, которые всей стране покажут абсолютную оторванность от реального мира очень многих спортивных структур. Спорт – это не добыча нефти или газа, где нельзя останавливаться, это не доставка продуктов в магазин. Без него – хоть неприятно в этом признаваться – мы теоретически можем прожить. Это развлечение. И начнется он тоже не сразу, а только спустя какое-то время, когда другие отрасли будут работать. Поэтому не очень понятно, чего медлят все эти люди, в течение недели активно работавшие над календарем оставшихся туров?

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