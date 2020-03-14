«Открыть стадионы для зрителей - безответственность». Жесткое заявление итальянской прессы

Впервые в мирное время, произошла остановка всех спортивных дисциплин. Во всем мире.
Пандемия повлияла на все - от Формулы 1 и НБА до бальных танцев. Дисциплины как фишки домино неудержимо падают цепляя друг друга и обрушивают все, что выстраивалось столетиями. Олимпиада под вопросом, остановился в теннис, баскетбол, волейбол, лыжи, легкая атлетика. Даже Джиро д'Италия, самое популярное и старейшее мероприятие, вынуждено объявить об отсрочке.
Лига чемпионов была приостановлена вместе с главными национальными лигами. В Италии в Великобритании и в других странах, где стадионы были безответственно открыты, количество зараженных увеличивается с каждым днём в геометрической прогрессии.
Сейчас спортивная тропа пересекла главную дорогу истории, она произвела эффект прозрения планетарного масштаба. Все поняли насколько это опасно. И подтверждение этому - пустые стадионы.
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