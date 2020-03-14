Игорь Черевченко: Надо убиваться на поле, что «Рубин» нам показал

- Как принимали решение по вратарю и по тактике на игру?

- Все ошибаются, но Левашов выручал и в Сочи, и в Оренбурге, и сегодня к нему вопросов нет. Начали в три центральных защитника, когда удалили игрока у «Рубина», перешли на игру в два центральных, не было смысла держать трех. На тренировках мы три для обкатывали игру «Рубина», прекрасно её знали. Но есть моменты, которые тяжело доходят до игроков. Возможно, это вина тренерского штаба, но сомневаюсь в этом.

- Вам не кажется, что было слишком много атак через фланги и мало использовался центр?

- Да, было много фланговых атак. Но когда мало вбеганий в штрафную, это уже минус. Все хотят получать мяч в недодачу, это неправильно.

- Чего не хватает команде весной?

- После сборов все команды примерно одинаково выходят на вторую стадию чемпионата. Надо убиваться на поле, что «Рубин» нам показал. Сейчас на классе никого не обыграешь.

- Как оцените игру Ковалёва?

- К нему вопросов нет. Единственная проблема, что у него не было свободных зон, «Рубин» после удаления стал играть низко. Нужно было создавать зоны, чего, к сожалению, мы не делали.

- Морально готовы к решению остановить чемпионат или играть без зрителей?

- Я ко всему готов, не только к этому.

- Почему Комбаров не играл с первых минут?

- Мы решили, что нужны быстрые крайние защитники, поэтому играл Кангва.