Александр Сухов: В «Уфе» всем раздали маски. Носим по желанию

«БОЛЕЛЬЩИКОВ НА СТАДИОНЕ ВСЕ РАВНО БЫЛО СЛЫШНО»

– Ничья с армейцами – положительный результат для «Уфы»?

– У нас были моменты, но ЦСКА больше владел инициативой. Так что скорее мы довольны заработанным в Москве очком.

Особенно тяжело пришлось в стартовые минуты. Армейцы наседали, но нам удалось отодвинуть игру от ворот Саши Беленова. В принципе мы к такому и готовились. Знали, что ЦСКА попробует забить в дебюте.

– Как игралось при почти пустых трибунах?

– Раз это вынужденная мера – ничего не поделаешь. Болельщиков все равно было слышно, так что все нормально.

– Как в «Уфе» борются с коронавирусом?

– Доктор всем раздал маски. Носим по желанию. Вон, пресс-атташе ее с удовольствием надел. А так, никаких экстраординарных мер нет.

«НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ СИТУАЦИИ КАК В ИТАЛИИ»

– Тем временем страны закрывают границы, авиасообщение…

– Все это очень неприятно, столько людей уже пострадали от коронавируса. Европейцев можно понять, там же главный очаг эпидемии. А у нас пока отголоски. И нужно сделать все, чтобы Россия не оказалась в ситуации Италии, Испании, Франции. Не хотелось бы увидеть у нас что-то подобное.

– Чего ждете от 17 марта, когда решение о том, как доигрывать сезон, будут принимать в УЕФА и РПЛ? В чемпионате наступит пауза?

– Скорее всего, турнир приостановят. Осталось узнать, на какой срок.

– А надо ли было проводить 22-й тур? Не правильно ли было сразу последовать примеру прерванных европейских чемпионатов?

– Вопрос не по адресу. Наше дело – выходить и играть, пока разрешено. Когда скажут, что чемпионат остановлен, сделаем паузу. Тут же надо многое учитывать. И интересы болельщиков тоже. Футбол без зрителей теряет в зрелищности.

– Как думаете, Евро-2020 перенесут?

– Все к этому идет. Не отменять же турнир, в который уже вложено столько денег.

«НЕ ТОЛЬКО В «АХМАТЕ» БУДУТ РАДЫ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВЫЛЕТАЛ»

– Есть мнение, что можно было бы не доигрывать национальные чемпионаты, раздав призы по итогам текущего турнирного положения. Вы бы на такой расклад согласились?

– Я тоже слышал, что такой вариант на полном серьезе обсуждают. Не берусь судить, насколько оно правильное. Но, как я уже сказал, мы примем любое решение.

– В Англии предлагают еще и сохранить в лиге команды, находящиеся в зоне вылета.

– В каждом чемпионате – свой подход. Тут можно разные варианты рассматривать.

– Но «Ахмату» такое предложение наверняка понравилось бы.

– Учитывая, что команда находится на последнем месте, то конечно. Но знаете, в нижней половине таблицы многие были бы рады, чтобы никто не вылетал. В РПЛ очень высокая плотность.

– А что делать лидирующему в ФНЛ «Ротору»? Волгоградцы вряд ли готовы отказаться от путевки в элиту, которая у них почти в кармане.

– Так премьер-лига вроде бы рассматривала вопрос о расширении. Инициативу в итоге приняли или нет?

– Вроде как 17 марта этот вопрос тоже будет обсуждаться.

– Вот видите. Не удивлюсь, если решат расширить РПЛ до 18 клубов уже со следующего сезона. Вопросы будут только с командами ФНЛ, претендующими на участие в стыковых матчах. Но при любом раскладе нашлись бы недовольные. Это неизбежно.