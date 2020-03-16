Владимир Федотов: Кокорин добавил «Сочи» драйва - Советский спорт
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16 марта 2020 20:00ФутболГригорьевская Юлия

Владимир Федотов: Кокорин добавил «Сочи» драйва

Главный тренер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о воскресной победе над «Краснодаром», игре Александра Кокорина и коронавирусе.

«ЖДЕМ РЕШЕНИЯ ЛИГИ С СОДРОГАНИЕМ»

– «Сочи» одержал третью победу кряду. А лично вы не проиграли «Краснодару» шестой раз из шести. Знаете какой-то секрет успешного противодействия «быкам»?
– У меня нет объяснения этой статистике. Все без исключения матчи против «Краснодара» складывались непросто. Это же очень серьезный соперник, один из лидеров РПЛ. Наверное, не обошлось без везения. Но основная заслуга принадлежит футболистам. Так было в «Оренбурге», то же самое получилось сейчас. «Сочи» провел очень качественный матч, все ребята выложились по максимуму.

– Согласны, что команда прибавляет от игры к игре?
– На самом деле мы и в самом первом матче после возобновления сезона выглядели неплохо. Но тогда не удалось забить второй мяч, а в самой концовке пропустили – и проиграли «Арсеналу». А последующие встречи – с «Уралом», «Оренбургом», «Краснодаром» – сложно сравнивать. Соперники играли очень по-разному. И это влияло на наши действия.

– «Сочи» стремительно переместился с последнего места в середину турнирной таблицы. Теперь легче дышится?
– Выдыхать нам рано. Пока ничего не сделано, вся борьба – впереди. С учетом надвигающихся событий придется поломать голову над тем, как не потерять набранный ход. Ждем решения лиги во вторник с содроганием.

– Даже так?
– Ну а как еще? Команда – на ходу. Если наступит длительная пауза, все придется начинать сначала.

– Каким видите оптимальный выход?
– Даже не хочу гадать. Это пустая трата времени. Дождемся решения, тогда и будем думать о своих дальнейших действиях. Главное – убрать эйфорию от побед. Повторюсь, до завершения сезона еще очень далеко. А календарь непростой.

«РАМИ И ИМБУЛА ТРЕНИРУЮТСЯ В ОБЩЕЙ ГРУППЕ»

– Все восторгаются игрой Кокорина, который забил уже три гола, в каждом матче выделяется. Ожидали от него такого яркого дебюта за «Сочи»?
– Конечно. Сашу изначально воспринимали как одного из наших лидеров. Но вместе с ним я бы выделил и Кристиана Нобоа, и многих других. Вся команда играет уверенно. А Кокорин добавил «Сочи» драйва. Голы, передачи – не главное. Важнее его постоянная вовлеченность в атакующие действия, готовность отработать в защите. Он показывает пример остальным.

– Кокорина вы используете на разных позициях: против «Арсенала» он играл центрфорварда, против «Урала» – правого инсайда. Где он наиболее эффективен?
– Схема «Сочи» подразумевает взаимозаменяемость игроков. Кокорин не действует строго по позиции, а перемещается в зависимости от ситуации на поле. Это создает проблемы соперникам, которые не знают, от кого из наших нападающих и в какой зоне ждать неприятностей. Андрей Мостовой и Антон Заболотный тоже часто меняют позиции.

– За «Сочи» пока так и не сыграли Адиль Рами и Жанелли Имбула…
– Тот и другой уже тренируются в общей группе. К сожалению, Имбула приехал к нам в не самой хорошей форме. А Рами долечивал колено. Если чемпионат не будет приостановлен, то оба скоро дебютируют за команду.

«ПРОСТУДЫ И ОРВИ НИ У КОГО В КОМАНДЕ НЕТ»

– В «Сочи» введены особые меры медицинского контроля в связи с коронавирусом?
– Все рекомендации мы соблюдаем. Чаще моем руки, пьем горячую воду. Утром перед тренировкой проводится замер температуры.

– Заболевших ОРВИ или простудой в команде нет?
– Нет.

– А какова обстановка в городе? Среди сочинцев не наблюдается паники?
– Я не заметил ничего такого. Правда, мы живем в Олимпийской деревне, в городе практически не бываем. И рекомендовали ребятам избегать мест массового скопления людей.

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