В «Спартаке» некому объяснить Тедеско правила. Судейский рейтинг Левитина

Грубых судейских ошибок в туре не было. Безусловно, это позитивная тенденция. Тем не менее главная проблема РПЛ – отсутствие единства в трактовке арбитрами правил – никуда не исчезла. Как следствие: Виктор Гончаренко, Юрий Семин, Мурад Мусаев, Владимир Федотов и Сергей Семак получают предупреждения за несогласие и дисквалификации. А ведь их реакцию вполне можно понять…

СОЧИ – ОРЕНБУРГ – 5:1

Судья: Евгений Турбин

35-я минута – верное решение. Сергей Терехов в своей штрафной толкнул в спину Антона Заболотного. Пенальти назначен верно, но есть подозрение, что, случись этот эпизод в концовке при ничейном счете, арбитр не решился бы на столь суровое наказание.

АХМАТ – ДИНАМО – 2:3

Судья: Виталий Мешков

49-я минута – верное решение. Ризван Уциев умышленно сыграл рукой в своей штрафной. После консультации с арбитрами ВАР Мешков абсолютно закономерно указал на 11-метровую отметку и наградил защитника желтой карточкой.

56-я минута – верное решение. Андрей Семенов резко, но в пределах правил сыграл против Николая Комличенко. По завершении эпизода ВАР пришел к тому же решению, что и арбитр – нет пенальти.

ОРЕНБУРГ – СПАРТАК – 1:3

Судья: Василий Казарцев

80-я минута – верное решение. Павел Маслов встретил Джоэля Фамейе в своей штрафной, после чего нападающий упал. У судьи не было оснований назначать пенальти, что подтвердил и отвечавший за ВАР Владислав Безбородов.

Несмотря на отсутствие ошибок у Казарцева, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение за недовольство арбитром и теперь пропустит следующий матч. Видимо, немцу плохо объясняют нюансы правил. Хотя год назад в «Спартак» пригласили бывшего судью Михаила Ходырева.

ЗЕНИТ – УРАЛ – 7:1

Судья: Владимир Москалев

65-я минута – верное решение. Бранислав Иванович в своей штрафной дернул Артура Юсупова за майку. Москалев правильно разобрался в эпизоде и назначил пенальти.

71-я минута – верное решение. Теперь уже сам Юсупов нарушил правила, умышленно выставив локоть и прервав полет мяча в штрафной. Еще один справедливый 11-метровый.

АРСЕНАЛ – РУБИН – 0:1

Судья: Сергей Лапочкин

62-я минута – ошибка. Евгения Луценко сбили с ног в полуметре от штрафной «Рубина», однако судья ограничился фиксацией нарушения без предъявления предупреждения… В этом матче было много нарушений. Лапочкин как мог боролся с грязной игрой (шесть желтых карточек), но в паре эпизодов недоглядел.

СОЧИ – КРАСНОДАР – 2:0

Судья: Сергей Иванов

56-я минута – верное решение. Миха Мевля за пределами штрафной схватил Маркуса Берга руками, но форвард сумел нанести опасный удар. Иванов правильно не стал назначать пенальти, поскольку швед устоял на ногах и продолжил атаку.

ЦСКА – УФА – 0:0

Судья: Николай Волошин

В снежную морозную московскую погоду судья отработал на хорошем уровне. Единственная помарка – на девятой минуте пропустил грубый фол Хердура Магнуссона на Ловро Бизяке.

РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ – 1:3

Судья: Михаил Вилков

62-я минута – верное решение. Гжегож Крыховяк ударил сзади по ногам Бахтиера Зайнутдинова. Судья правильно назначил пенальти в непростой ситуации… В этом году с Вилковым происходит метаморфоза. Вот уже два весенних матча он провел на стабильно высоком уровне, чего и близко не было осенью. Так держать!

ТАМБОВ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 3:0

Судья: Сергей Карасев

Четкое и грамотное судейство. Отсутствие лишних свистков за полуфолы, авторитетность и уважительное отношение со стороны обеих команд. Карасев обрел отличную форму, и очень жаль, что ситуация с коронавирусом помешала ему отработать матч Лиги Европы «Рома» – «Севилья».

ЛУЧШИЙ АРБИТР ТУРА

Михаил Вилков (Нижний Новгород)