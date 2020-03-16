Племянница Фуркада попала в больницу. Коронавирус круто меняет нашу жизнь

ЗАПРЕТЫ, ЗАПРЕТЫ, ЗАПРЕТЫ

На западном фронте без перемен – коронавирус продолжает наступление. Что не успели отменить – отменяют, спортивный мир – на паузе. Главная новость понедельника – в Москве ввели запрет на все мероприятия с участием более 50 человек, а Министерство спорта запретило проведение в стране всех международных соревнований.

Правда, это не коснулось турнира претендентов в шахматах, который во вторник стартует в Екатеринбурге. И в КХЛ признали, что ограничение к ним не относится, поскольку все иностранные клубы и так либо выбыли (как китайский «Куньлунь»), либо снялись с плей-офф – вслед за финским «Йокеритом» такое же решение принял казахстанский «Барыс». Так что хоккей у нас живет. Пока. А вот с футболом туго. Все ждут решения руководства РПЛ по приостановке или отмене всех оставшихся туров. В Москве при этом в любом случае до 10 апреля игры не состоятся (кстати, это касается и Кубка Гагарина – там столичные клубы решают, что делать). Матч ЦСКА – «Зенит» отменен официально (об это сообщается на сайте армейцев). Скорее всего, та же судьба ждет и другие три встречи, запланированные в ближайшее время.

Есть, правда, интересный момент – что будет с волейбольным Кубком ЕКВ? В котором, как и в Лиге чемпионов, все матчи, в принципе, отменили. Кроме полуфинальной серии между «Локомотивом» из Новосибирска и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В офисе Европейской конфедерации волейбола решили – раз обе команды российские, то пусть играют – если хотят. Первый поединок запланирован на 19 марта в Сибири. Ответный – 26 марта в Питере. Формально, турнир-то – международный! А значит, санкции Минспорта на него распространяются. С другой стороны – иностранных команд в конкретной серии нет. То есть, проводить ее можно?

Интересно, что в итоге решат. Ждем ответа в ближайшие дни.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

В остальном мире все теряются в прогнозах – насколько пауза затянется и что делать после нее? Единого решения нет. Понятно, что минимум до середины апреля никаких крупных турниров не будет. Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила – все соревнования приостановлены вплоть до 2 мая. Ее мужской аналог – ATP – объявила об этом еще на прошлой неделе. В УЕФА всерьез рассуждают о том, чтобы признать чемпионами стран (и соответствующим образом формировать состав еврокубков на сезон-2020/2021) по текущему положению в национальных чемпионатах. То есть, велика вероятность, что ни одна из главных европейских лиг не возобновится и не будет доиграна (то же, скорее всего, ждет РПЛ). Вечером пришла еще одна важная новость – Евросоюз готовится рассмотреть возможность закрытия въезда на свою территорию. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что карантин продлится 30 дней. И в этом случае не сможет состояться товарищеский матч Швеция – Россия, запланированный на 28 марта в Сольне (пригород шведской столицы). Плюс под угрозу попадают и стыковые матчи Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия за выход на Евро, намеченные на 26 марта.

В НБА игрокам, наконец, разрешили покинуть расположение клубов и разъехаться по домам, но ввели строгое ограничение на тренировки – в этом случае заниматься можно только индивидуально, на улицы желательно не выходить и обязательно держать в курсе и офис лиги, и руководство команд по поводу своего местонахождения. Что касается возобновления чемпионата, то ту все даже печальнее, чем в Европе. Пока турнир приостановлен на 30 дней – то есть, до 10 апреля. Но согласно сообщению инсайдеров, владельцы клубов НБА готовятся к тому, что новые матчи пройдут не раньше середины июня. И при этом – в отсутствие зрителей. Пока непонятно, будут ли в принципе завершать регулярку или сразу приступят к плей-офф. Собственно, второй вариант кажется более логичным – сейчас все клубы провели по 64-65 встреч из 82 запланированных. Что куда больше, чем в локаутные сезоны (там бывало и по 40 игр). Да и восьмерки лучших что на Западе, что на Востоке очерчены весьма четко. Но, в любом случае, это будут решать ближе к делу – когда возобновление станет возможно. А до него, похоже, далеко.

Как и в других американских лигах, включая нашу любимую НХЛ.

КОГДА СПОРТ – НЕ ГЛАВНОЕ

Впрочем, куда важнее то, как простые люди сейчас справляются с эпидемией и к каким последствиям она приводит. И спортсменов это касается тоже. Что особо пугает всех в новой болезни, отлично озвучил Донован Митчелл – один из трех игроков «Юты», у кого подтвердился диагноз на коронавирус (собственно, после этого НБА и остановила сезон).

– У меня не было никаких симптомов! Мы сдали тесты потому, что заразился Руди Гобер. Да, я был зол на его беспечность, но после прочитал все равно успокоился. Я рад, что с ним все хорошо, А так я чувствую себя нормально – если бы завтра начинался плей-офф, я уже шнуровал бы кроссовки. Вы бы никогда не догадались, что я болен! И это самое страшное – тебе кажется, что ты в порядке, но уже можешь быть носителем вируса и заразить многих людей, – признался молодой защитник «Джаз».

Список попавших в карантин пополняется. Так, австралиец Бернард Томич пожаловался, что болеет и находится в изоляции дома, в Майами («Диагноз пока не поставили, но все симптомы указывают именно на этот вирус», – рассказал теннисист). А Ярослава Шведова оказалась в больнице после того, как пролетела одним рейсом Москва – Нур-Султан с заболевшей коронавирусом пассажиркой.

– Я возвращалась из Индиан-Уэлса после того, как турнир отменили. И попала именно в тот самолет. Сейчас всех его пассажиров поместили в стационар, – написала чемпионка Уимблдона в парном разряде.

Но о куда более страшных вещах поведал экс-биатлонист Симон Фуркад.

– Всем «псевдоэкспертам», которые заявляют, что этот вирус опасен лишь для пожилых, хочу сказать – моя шестимесячная племянница пробыла в больнице три дня из-за этой болезни. И хорошо, что там были места, чтобы ее разместить, – признался француз.

На всякий случай – речь не о дочери Мартена. У них есть еще один, самый младший брат – Брис Фуркад. Но это значения не имеет. И так понятно, что эпидемия – это серьезно. И отмена турниров – вовсе не самое страшное из последствий, с которыми сейчас столкнулись люди.