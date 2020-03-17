Евгений Ловчев: «Зенит» чемпионом не объявят, остальные 15 команд будут против - Советский спорт
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17 марта 2020 15:27ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: «Зенит» чемпионом не объявят, остальные 15 команд будут против

Обозреватель «Советского спорта» – о решении РПЛ приостановить чемпионат России до 10 апреля.

Если не возобновят после 10-го, чемпионат «Зенит» объявят чемпионом? Не объявят. Мне звонили журналисты и говорили, что УЕФА может принять следующее решение по всем европейским чемпионатам: чемпион тот, кто лидирует на данный момент. Не может быть такого решения! Не верю в это. С таким решением будет согласна только одна команда, все остальные будут против.

Ладно, в Англии «Ливерпуль» оторвался на солидное расстояние, а как быть в Италии, где «Лацио» всего на одно очко отстает от «Ювентуса» и умеет в кои-то веки шанс выиграть чемпионат?Или в Испании «Барса» впереди «Реала» всего на 2 очка. Кто ж в Мадриде согласиться, если «Барселону» объявят чемпионом?!

Сейчас УЕФА наверняка передвинет чемпионат Европы. Лето станет свободным. Думаю, национальные чемпионаты в Европе пока заморозят, а к середине лета ситуация в коронавирусом может улучшиться, тогда вместо чемпионата Европы и доиграют национальные чемпионаты и Кубки. РПЛ примет решение синхронное в Европой, я в этом уверен.

Что делать футболистам? Тренироваться! Они за это деньги получают. Если пауза затянется, им же и лучше; а то они все время сетуют, что времени на семью мало. Вот и будут проводить больше времени с семьей. И еще будут играть товарищеские матчи без зрителей. Это им никто запретить не может.

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