Евгений Ловчев: Кокорин – вернулся! Сейчас он лучший нападающий России (видео)

«ТЕРПИ И ДЕРЖИСЬ»

Хочу начать вот с чего. Я человек, воспитанный в другом мире, с другими понятиями…

Саша Кокорин с Павлом Мамаевым впервые попали в сферу общественного внимания, когда «отдохнули» в Монако после неудачного выступления сборной России на Евро-2016. Затем была езда Кокорина по встречке. Ну а завершил эпопею тот самый инцидент с участием двух друзей в московской кофейне, когда один чиновник получил по голове стулом…

Меня тогда позвали на один из федеральных каналов, и я жестко высказался в отношении обоих. Кстати, тогда же Юрий Палыч Семин сказал, что они предали футбол…

За день до того, как их отправили из Москвы в колонию, я совершенно случайно встретил Кокорина на Курской, его под охраной возили в клинику. Я ему бросил пару слов: «Терпи и держись».

Они без сомнения заслуживали наказание. Но после того, как ребята отсидели, оба имеют полное право жить среди нас и вместе с нами.

ДОРОГА В СБОРНУЮ ОТКРЫТА

В таком возрасте, если потерять больше года, потом очень сложно вернуться на прежний уровень. Но Саша вернулся! И вернулся блестяще. Именно благодаря Кокорину «Сочи» сейчас находится не на последнем месте, а в середине таблицы. И Саша – лучший нападающий России на данный момент. Да, пока он не все моменты использует, но это дело времени.

…Как-то у Станислава Саламыча Черчесова спросили: «Когда ребята выйдут – возьмете их в сборную?» На что последовал ответ: «Первое: зависит от их состояния. И второе: как к этому отнесутся люди?»

Кокорин сейчас в очень хорошем тонусе, видно, что он соскучился по футболу. Думаю, люди, болельщики будут за то, чтобы вернуть Сашу в сборную. Тем более что до чемпионата Европы уже не пара месяцев, а больше года.