А будет ли он человеком? Риторический вопрос о судьбе Андрея Аршавина

Тоже мне событие, скажете вы, особенно в контексте данной персоналии, и будете, по-своему, правы. Бывший капитан сборной России всегда старался нас удивлять: и пусть сначала это было на поле, и это было хорошо, после завершения карьеры Шава решил открыться нам еще и как человек. И проявил в этом желании всю свою спортивную решительность и непоколебимость: положа руку на сердце, не каждый из нас осмелится выйти в мир абсолютно голеньким.

А Андрей вот не испугался. Любите меня таким, какой есть. И ведь за ним правда. Не эту ли истину доносят до всех рефлексирующих по теме «тварь ли я дрожащая или право имею» психологи. И неважно сейчас, что аршавинский крестовый поход за справедливостью стартовал в те непростые дни, когда весь мир полыхает, когда человечество ищет новые возможности сплотится и поддержать друг друга, когда слово «семья» пишется с большой буквы. У всех свои приоритеты. «Ваши ожидания-ваши проблемы»-, как говорится…

Заслуженный мастер спорта России, смог снова поразить закаленную в боях с ним бывшую жену. «В условиях того, что происходит сейчас, даже мне стало стыдно за него», — сказала Юлия Барановская. Даже ей. Хотя, казалось бы, чем еще можно удивить женщину, которую на последних месяцах беременности бросили по телефону. Оказывается, можно. Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, игрок месяца английской Премьер-лиги 2009 года, любимчик Гуса Хиддинка (и это далеко не все регалии талантливого футболиста) решил, что слишком много платит своим детям. Надо бы поменьше.

Тем более, Барановская-то сейчас при деле, работает и неплохо зарабатывает. Востребована. Юлия теперь не менее медийное лицо, чем телекомментатор Аршавин. А может и более. «Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию», — а вдруг именно в этом комментарии бывшей жены и зарыта собака? И дело тут вовсе не в жадности экс-футболиста. Вдруг все добрее и проще: бывшая и действительно большая звезда российского футбола просто страдает от недостатка внимания и любви? Вдруг, ему совсем не жалко денег для своих детей, которые скоро вырастут и будут помнить папу не как игрока «Зенита» и «Арсенала», а как человека, который заботился о них, особенно в трудные времена.

Скоро узнаем. Наверное. Заседание суда намечено на 23 марта. Но коронавирус не дремлет и с каждым днем шансов познать душу Андрея Аршавина все меньше: Верховный суд отправил все судебные инстанции в стране на карантин.