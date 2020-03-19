Анри Хагуш: Сижу дома, смотрю сериалы. очень понравились «Острые козырьки» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 20:00ФутболГригорьевская Юлия

Анри Хагуш: Сижу дома, смотрю сериалы. очень понравились «Острые козырьки»

33-летний защитник «Арсенала» рассказал о «коронавирусных буднях» в тульском клубе.

«НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НАПРЯГАЕТ»

– Команду после объявления перерыва в чемпионате распустили на несколько дней. Чем занимаетесь?
– Нахожусь дома. Нам прислали программу ежедневных упражнений для поддержания формы. С пятницы начну ее выполнять. Придется в Лужники ехать, на набережную. Там можно устроить пробежку в изоляции, подальше от людей.

– Но по Лужнецкой набережной народ активно гуляет. Как же там самоизолироваться?
– Так я же один буду бегать, а не в группе. Скорость у меня приличная. Никто не догонит (смеется).

– Программа на зимних сборах похожа на ту, что вам выдали сейчас?
– Да. По сути, мы сейчас и сели на еще одни сборы. Просто не между сезонами или кругами, а в паузе на коронавирус. Лишь бы все это побыстрее закончилось – и чемпионат возобновили. Состояние неопределенности напрягает.

«НЕ СИДЕТЬ ЖЕ ВЗАПЕРТИ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ»

– Есть мысли, как долго продлится перерыв?
– Предчувствия не самые хорошие. Футбол сразу отходит на второй план, когда речь идет о здоровье людей. А число заболевших, судя по новостям, постоянно растет. Это ужасно.

– Какие рекомендации дали вам клубные врачи?
– Стандартные: поменьше находиться в общественных местах, тщательно и регулярно мыть руки. Главврач Александр Резепов рассказал в подробностях, что и как делать. На улицу, тем не менее, выхожу. Не сидеть же взаперти сутки напролет. Просто надо находить уединенные места.

«ВОДА В МОСКВЕ ЧИСТАЯ – МОЖНО ПИТЬ ИЗ-ПОД КРАНА»

– В магазинах бываете?
– Приходится. И когда вижу пустые прилавки, людей в масках, становится не по себе. Лезут в голову нехорошие мысли. До паники пока не дошло, но очень неприятная ситуация. В воздухе висит напряжение.

– Сами ходите в маске?
– Нет, пока не надевал. Ее же надо менять каждые три часа… И доктор говорил, что маска – не главная мера предосторожности. Важнее избегать скоплений людей, ни с кем не обниматься, не здороваться за руку. В команде мы этого правила придерживаемся. «Привет!», «Пока!» и никаких рукопожатий.

– Запасались продуктами в магазинах?
– Нет. Можно же заказать доставку, и все привезут. Не было такого, чтобы отказали. И меня удивляет, когда люди скупают, например, туалетную бумагу. Как будто это первая необходимость. Что они делать с ней будут?!

– Вода гораздо важнее…
– Согласен. Но я и ей не запасаюсь. В Москве вода – чистая, можно прямо из-под крана пить. Я пью даже без фильтра.

«ГЛАВНЫЕ ПО ВИРТУАЛЬНОМУ ФУТБОЛУ В «АРСЕНАЛЕ» – АДЖОЕВ И ГРИГАЛАВА»

– Как проводите досуг?
– Пересматриваю фильмы, сериалы. Все последние новинки. Недавно вот посоветовали сериал «Острые козырьки». Мне нравится.

– «Спартак» согласился на предложение Войцеха Ковалевски устроить онлайн-игру в футбол с игроками польского клуба «Стомил». Приняли бы участие в таком турнире?
– В «Арсенале» в виртуальный футбол могут сыграть двое – Гурам Аджоев и Гиа Григалава. Я иногда играю в паре с Гурамом, но так, чисто пас отдать, гол забить. Все остальное делает он. Большой мастер (смеется).

– Созванивались со своими родственниками в Абхазии?
– Конечно. Там эпидемия не ощущается, все гораздо спокойнее. Родители больше за меня переживают, просят никуда не выходить. Я отвечаю, что буду максимально осторожным.

«НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЧЕМПИОНАТ ВОЗОБНОВИТСЯ 10 АПРЕЛЯ»

– Руководители клубов высказывают опасения, что коронавирус может развалить экономику российского футбола. Не боитесь, что начнутся задержки по зарплате? Или что за период простоя вам ничего не выплатят?
– Ни о чем подобном не слышал. И даже думать не хочу. В «Арсенале» все обязательства всегда аккуратно выполнялись. Уверен, что в этом плане ничего не изменится.

– Но если чемпионат не доиграют, потеряете в премиальных и бонусах…
– Тут уж ничего не поделаешь. Нельзя же побеждать, если матчей нет. Но повторюсь: мы все верим, что сезон рано или поздно возобновится.

– Это может произойти 10 апреля?
– Мое мнение: нет. Скорее, ближе к первым числам мая.

«ЕСЛИ «СПАРТАК» УСТРАИВАЕТ ВОСЬМОЕ МЕСТО – ПОЖАЛУЙСТА. НАМ СЕДЬМОГО МАЛО»

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– У некоторых игроков контракты истекают уже в мае-июне. А у вас?
– Мое соглашение действует до декабря. А насчет ребят, которые после мая окажутся в подвешенном состоянии, я, конечно, знаю. Но уверен, все эти моменты будут урегулированы с клубом. Никто в разгар сезона не уйдет, никого на улицу не выбросят. «Арсенал» – это одна большая семья. Мы вместе будем искать выход из экстренной ситуации.

– Готовы к тому, что останетесь без летнего отпуска? Скорее всего, паузы между сезонами вообще не будет.
– Знаете, лучше тренироваться, играть, чем наблюдать происходящее. Один раз можно остаться и без отпуска. Ничего страшного. Лишь бы эпидемия сошла на нет.

– А как вам предложение Леонида Федуна – завершить чемпионат по итогам 22 туров?
– Это точно не выход. Если «Спартак» устраивает нынешнее восьмое место, пожалуйста. А мы хотим поднять выше седьмого, на котором сейчас находимся. Добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков «Арсенал» не намерен.

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