Федун, фэйр-плей и коронавирус. Пора продавать «Спартак» народу? - Советский спорт
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19 марта 2020 19:30ФутболКузнецов Дмитрий

Федун, фэйр-плей и коронавирус. Пора продавать «Спартак» народу?

Владелец красно-белых забил тревогу. Объясняем, почему Леониду Федуну сейчас сложнее всех в РПЛ.

25 БАКСОВ ЗА БАРРЕЛЬ - ЗА СЧАСТЬЕ

«Цена на нефть – катастрофическая, - сказал Федун в интервью РБК. - На совещании с Путиным никакая идея о выходе из сделки ОПЕК+ не обсуждалась. Хотя я знаю, что отдельные госкомпании эту сделку активно лоббировали. И даже те, кто лоббировал, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов»…

Двадцать пять, кстати, по нынешним временам - очень даже ничего. К вечеру четверга пришли новости, что российское черное золото стало больше походить на серебро – баррель торговался за 18 баксов. И это, конечно, уже не шутки.

«Лукойл», вице-президентом которого является Федун, в ближайшие месяцы ждут большие потери, как и всю нашу экономику. В такой ситуации оставишь любую игрушку – не до нее, чего уж тут, когда кругом полыхает. Но при пожаре, как известно, спасают в первую очередь все самое дорогое. А футбольный клуб - главная забава Леонида Арнольдовича. Очевидно, понимая степень опасности, которая надвигается на «Спартак», он и решил озвучить проблему на весь белый свет.

И правильно сделал. Потому что с нашим профессиональным спортом точно надо что-то незамедлительно делать.

ВЫПОЛНИТЬ ФФП НЕРЕАЛЬНО

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За 15 лет Федун вложил в «Спартак», по некоторым оценкам, порядка двух миллиардов долларов. Большие деньги ушли на строительство «Открытие Арены» (по информации Forbes, около 500 млн долларов). Стадион должен был в перспективе увеличить годовую прибыль на миллиард рублей, что позволило бы клубу достичь самоокупаемости. Но даже без этих инвестиций в целом потрачены огромные средства.

С 2014-го, когда открылась спартаковская арена, ситуация для Федуна становилась все хуже и хуже. Санкции не обошли стороной ни нашу нефтянку, ни «Лукойл». И ко всем навалившимся проблемам добавилась еще одна, которая по нашему футболу, не научившемуся зарабатывать, ударила больнее, чем по многим европейским конкурентам. Имя ей - финансовый фэйр-плей УЕФА (ФФП).

Вот почему в разгар пандемии коронавируса Федун, первым из боссов серьезных клубов, заговорил о необходимости отмены ФФП. «Расходы на легионеров или россиян с высокими евроконтрактами выросли на 35-40 процентов, но спонсорам не имеет смысла выполнять обязательства в отсутствии телетрансляций, - пояснял владелец «Спартака». - И что тогда делать с фэйр-плей? Доходов-то нет! Сейчас ни один клуб условия фэйр-плей не выполнит. Поэтому его надо отменять. Или приостанавливать».

МИНУС 30 МИЛЛИОНОВ

Опасения Федуна понятны. В соответствии с ФФП клубы не должны тратить больше, чем зарабатывать. Проверяет это комиссия УЕФА, которая каждые три года проводит финансовый аудит, и если за это время убытки клуба превышают 30 миллионов, следуют санкции - от предупреждения до снятия с еврокубковых турниров.

Проблема в нашем, российском случае, усугубляется. Все эти годы владельцы клубов могли частично покрывать расходы самостоятельно, из личных средств. Сумма помощи еще лет семь тому назад составляла 45 млн евро, но в течение следующих пяти лет сократилась до 30 миллионов. А теперь самое главное: в регламенте ФФП запланировано, что к концу 2020-го эту помощь клубы… должны полностью устранить!

Для РПЛ это самая настоящая катастрофа. Нашим клубам только в сладких снах сняться баснословные доходы от трансляций и трансферов, которые получают в Европе. Поэтому дополнительные 30 миллионов «от владельца» зачастую помогали им выживать. Сейчас же велик риск потерять не только эту сумму, но и другие статьи доходов, которые «добивает» коронавирус. И если не поменять правила игры, топ-клубам РПЛ точно несдобровать. В лучшем случае они начнут терять звезд, в худшем – скатятся до уровня середняков.

РОССИЯ - НЕ ИТАЛИЯ

Не случайно Федун упомянул и профсоюз футболистов, приводя в пример Италию. Там эта организация во время приостановки матчей серии А в ближайшее время может договориться о снижении зарплат на время паузы в два раза.

В Италии, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса, уже разработали и меры поддержки для профессионального спорта. Освободили от налогов до 30 мая все федерации и другие спортивные организации. Временно отменили плату за аренду государственного имущества, а также назначили единоразовую выплату в размере 600 евро десяткам тысяч работников спортивной сферы.

Россия никаких подобных спасательных мер пока не вводила. Оно и понятно, до футбола ли сегодня большим руководителям? При этом вариантов для сохранения клубов в нормальном состоянии сегодня видится не много. Снижение зарплат, отмена фэйр-плей хотя бы на время, налоговое послабление, возможно, что-то еще. Футбольной индустрии придется суетиться о своем благополучии самой: бить в набат, как Федун. Может, кто-то услышит…

ПОЧЕМ АКЦИИ ДЛЯ ФАНАТОВ?

УЕФА, кстати, не обошел стороной тему ФФП, пояснив через пресс-службу, что правила содержат пункт о форс-мажорных обстоятельствах: «В связи с текущей ситуацией решено перенести крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, с 31 марта на 30 апреля 2020 года». Понятно, что это не реакция на заявления Федуна, но, как говорится, спасибо и на этом.

Хотя переносы в случае «Спартака» и РПЛ делу глобально не помогут. Не поднимется в ближайшие месяцы нефть, не утихнет чертов коронавирус… Впору вынимать Федуну из рукава… старый проект передачи клуба в управление болельщикам.

Вы ведь наверняка еще не забыли, как Леонид Арнольдович однажды взорвал футбольное межсезонье, рассказав, что изучив примеры «Барселоны», «Реала» и «Баварии», а также ряда американских клубов, пришел к мнению, что «Спартак» — народная команда, а потому должна управляться народом.

Не пора ли об этом вспомнить? Почем акции для активных фанатов?

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