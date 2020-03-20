Коронавирус отменил все. В том числе и отставку Зидана

В последнее время кресло под Зинедином Зиданом, конечно, не шаталось, но его работа явно вызывала вопросы у совета директоров клуба.

Нестабильная игра мадридцев побудила слухи об отставке француза. Появились сообщения, что руководство уже якобы определило в качестве потенциальной замены наставнику Маурисио Почеттино и даже начало переговоры с аргентинцем. Напомним, бывший тренер «Тоттенхэма» сидит без работы с ноября прошлого года после увольнения из стана «шпор» за неудовлетворительное начало сезона. Тем не менее, коронавирус внес в планы столичного руководства свои коррективы, и теперь Зидан останется в клубе еще минимум на сезон.

Начиналось все не так плохо. Мадридцы после нестабильного первого круга набрали ход, выиграли домашнее классико и даже вышли на первое место в таблице. Этот успех стал для «Реала» первым на «Бернабеу» с 2014 года. Зидан тактически разобрал «Барсу», нейтрализовав главного лидера соперника и злого гения самих мадридцев, забившего в их ворота 26 голов. В отсутствии капитана, Гризманн и компания нанесли всего 3 удара в створ ворот за весь матч. Впрочем, и этот успех оказался лишь промежуточным. Незадолго до главного матча в чемпионате, «сливочные» уступили в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити», ведя по ходу встречи, а уже в следующем туре Ла Лиги проиграли на выезде «Бетису», что снова отбросило столичный гранд на второе место в таблице.

И после этого сезон заморозился.

Разразившаяся в Европе пандемия вируса covid-19 внесла свои поправки во все спортивные соревнования. Сначала руководство лиг стало принимать решения о проведении матчей без зрителей, дабы снизить риски заражения опасным вирусом. После этого игры стали проводиться без зрителей, чтобы снизить риск заражения. Но и это не помогло. Последней каплей стало плохое самочувствие игрока баскетбольного «Реала» Трэя Томпкинса (напомним, баскетбольная мадридская команда делит одну базу в Вальдебебас с футбольными одноклубниками). После обследования у американца выявили… конечно, коронавирус. В связи с этим, все составы «Лос Бланкос» отправили на двухнедельный карантин, а руководство испанского чемпионата 12 марта приняло решение приостановить розыгрыш текущего сезона на неопределенный срок.

Такое решение, хоть и было ожидаемым, но все равно поставило клубы в тупик. Неопределенность в том, когда будет возобновлен сезон 2019-2020, и будет ли возобновлен вообще, побудило «сливочных начальников» вернуться к обсуждению будущего Зидана уже сейчас, а не летом, как это обычно бывает. И Флорентино Перес, по информации авторитетной испанской газеты AS, принял решение оставить наставника, выигравшего с клубом три подряд кубка Лиги чемпионов, на своем посту еще на год.

Такой исход обсуждения совета директоров можно считать во многом вынужденным. Из-за эпидемии, уже подтвержденной более, чем в 100 странах мира, весь футбольный сезон в Европе «съехал» минимум на месяц (исключение – Белоруссия), а чтобы успеть определить чемпиона, командам придется играть чуть ли не каждые два дня. Это уже означает, что летом либо предсезонные сборы у клубов пройдут в очень сжатом формате, либо и так не очень длинный отпуск игроков будет и вовсе напоминать демо-версию самого себя, ведь на тренировки придется ехать буквально через неделю после окончания прошлого сезона. По этим же причинам тяжело будет найти нового тренера, а еще тяжелее – интегрировать его в команду в максимально короткие сроки. Усеченная «предсезонка» вкупе с новым рулевым снова даст «Реалу» на выходе смазанное начало футбольного года. Оставить Зидана на тренерском мостике выглядит в этом контексте самым логичным решением.

А там, как говорится, уже видно будет.