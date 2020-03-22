«Барселона» продаст Гризманна, Ибра завершит карьеру. Главные трансферные слухи

Европейский футбол встал на вынужденную паузу, но болельщики не остались без достойных обсуждения событий. Чтобы не терять времени зря, клубы начинают продумывать трансферные планы и прорабатывать будущие сделки. Летом на это может оказаться времени, поскольку между сезонами в случае возобновления нынешнего будет слишком мало времени, да и нет окончательной ясности о сроках трансферного окна.

ИСПАНИЯ

«Барселона»

Каталонский клуб – главный ньюсмейкер на трансферном рынке. Летом сине-гранатовые хотят провернуть крупномасштабную трансферную кампанию, серьезно перезагрузив проект. Сделать это будет непросто, поскольку из-за пандемии коронавируса команда может сильно потерять в доходах и, как следствие, в возможности приобретения новых футболистов.

В общем виде спортивный директор клуба Эрик Абидаль сформулировал задачу так: усиление четырех позиций – центрального и левого защитников, центрального полузащитника и нападающего.

Приоритетом в центр обороны каталонцы видят защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Во-первых, он левша, что в клубе считают важным нюансом. Во-вторых, наверняка захочет покинуть «горожан» из-за еврокубкового бана. Их не смущает даже тот факт, что в нынешнем сезоне из-за тяжелой травмы француз провел всего восемь матчей. Его трансферная стоимость оценивается более, чем в 70 млн евро, поэтому столицу Каталонии наверняка покинут Клеман Лангле и Самюэль Умтити.

В средней линии может появиться еще один француз – Жереми Бога из «Сассуоло». Более статусного футболиста «Барселона», скорее всего, позволить себе не сможет. А этот переход оценивается около 20 млн. Но даже для того, чтобы переманить его, потребуется выиграть конкуренцию у «Наполи», готового ради Бога продать Ирвинга Лосано. Правда, воспитанник «Челси» наиболее продуктивен на левом фланге и явно тяготеет к атаке, тогда как в клубе ищут мощного хавбека в центр поля.

Связано это с тем, что летом Каталонию наверняка покинет полузащитник Иван Ракитич. Еще зимой у «Барселоны» было отличное предложение по нему из Китая, но сам он туда не стремился, а затем сделка окончательно сорвалась из-за эпидемии коронавируса. Летом хорвата хочет приобрести «Ювентус», готовый заплатить более 40 млн евро и положить ему солидную зарплату, превышающую нынешнюю, однако сам Ракитич предпочитает вернуться в «Севилью», за которую выступал в 2011-2014 годах.

Наиболее ожидаемо возвращение в Испанию Неймара, в отсутствие которого грозится покинуть команду сам Лионель Месси. Бразилец тоже стремится воссоединиться с Лео и Луисом Суаресом и даже готов ради такой возможности расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке. Юристы подсчитали, что столь жесткое нарушение обязательств обойдется ему около 180 млн евро.

Чтобы спонсировать переход бразильца, каталонцы готовы продать ожидаемо не вписавшегося в команду Антуана Гризманна, пришедшего летом из «Атлетико» за 120 млн евро. «Барселона» даже готова скинуть потенциальному покупателю 20 млн или включить его в сделку с парижанами, если те все-таки перестанут упираться.

Кроме того, потери планируют компенсировать окончательной продажей Филиппе Коутиньо, ставшего еще одним неудачным вложением денег. Если «Бавария», где бразилец выступает на правах аренды, не станет его выкупать (а это считается наиболее вероятным исходом), полузащитника предложат заинтересованному в нем «Челси».

В центр нападения каталонцы хотят заполучить мучающегося в «Арсенале» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сам форвард страстно жаждет этого перехода. Сообщается даже, что его родственники уже несколько месяцев живут в пригороде Барселоны.

«Реал»

Мадридский суперклуб больше думает о том, как скинуть дорогостоящий и высокооплачиваемый балласт. В первую очередь речь, конечно, о Гарете Бэйле. Он настолько надоел Зинедину Зидану и Флорентино Пересу, что его уже готовы сплавить даже бесплатно. Все равно экономия за счет его зарплаты будет очень высока – 17 млн евро в год, которые он даже близко не отрабатывает. Плюс нельзя забывать, что после выхода Великобритании из Евросоюза валлиец получит статус иностранца, что в свете лимита на легионеров (не больше трех в заявке на сезон) сулит «сливочным» серьезные проблемы.

Также велика вероятность, что команду покинет не вписывающийся в игру Зидана Лука Йович. Впрочем, в данном случае на первом месте дисциплинарная мера. Несмотря на пандемию коронавируса и необходимость двухнедельного карантина по возвращении из другой страны, серб все равно воспользовался паузой, чтобы отправиться на родину. Такое отношение к делу никак не устроило руководство. Его планируют предложить «Челси» и «Тоттенхэму».

Вместе с тем Перес готов выкупить у «ПСЖ» вратаря Альфонсо Ареоля, выступающего в Мадриде на правах аренды. От француза ждут, что он останется сменщиком Тибо Куртуа. Ранее в «Реале» планировалось, что эту позицию займет украинский талант Андрей Лунин, но тот пока слишком неудачно проявлял себя в арендах в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Овьедо».

Выкуп Ареоля может запустить целую цепочку трансферов. Парижане ему на смену хотят выкупить у «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Вратарь и его агент крайне разочарованы попытками «россонери» вернуться на вершину и считают, что пора сменить прописку. Миланцы, понимая, что удержать воспитанника будет сложно, прорабатывают возможное приобретение Алекса Мерета из «Наполи» и Сальваторе Сиригу из «Торино». Оба трансфера вполне реальны. Мерет в 2018 году обошелся «Наполи» в 35 млн, но при Дженнаро Гаттузо проиграл конкуренцию Давиду Оспине. А Сиригу уже 33 года, и у него с каждым сезоном все меньше шансов вернуться в топ-клуб.

АНГЛИЯ

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы сколотили такую банду, что им не требуется крупных приобретений. Зимой команду пополнил только Такуми Минамино, обошедшийся всего в 8,5 млн евро. Летом на родине «Битлз» ждут Эвана Ндика из «Айнтрахта». Высоченный (192 см) французский защитник в нынешнем сезоне очень впечатлил скаутов «красных», в том числе тем, что может закрыть позиции в центре и на левом фланге. Конкуренция за него будет очень высока – в Ндика также заинтересованы «Арсенал», «Интер», «Милан», «Валенсия» и «Севилья». Сумма перехода оценивается в 25 млн.

«Манчестер Сити»

В свете вероятной еврокубковой дисквалификации «горожане» нынче вынуждены больше думать о сохранении текущего состава, нежели о его укреплении. Впрочем, отъезд Давида Сильвы, у которого истекает контракт, был анонсирован еще полгода назад. 34-летнего полузащитника хочет видеть в своем клубе «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. MLS – не худшее место для завершения славной карьеры испанца.

«Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер нуждается в креативном атакующем полузащитнике и очень заинтересован в голландце Донни ван де Беке из «Аякса». Клуб постарается выполнить просьбу своего тренера, но может столкнуться с серьезной проблемой – 22-летний футболист уже договорился о переходе с «Реалом», поэтому все зависит исключительно от «сливочных». Однако поскольку мадридцы давно пытаются переманить расплевавшегося со всем Манчестером Поля Погба, не исключено, что стороны смогут найти компромисс.

«Арсенал»

«Канониры» осознают, что удержать Обамеянга будет нереально (даже если с «Барселоной» не сложится, его готов приобрести «МЮ»), и уже ищут ему замену. Главным кандидатом называется форвард «Селтика» Одсонн Эдуар. Стоимость 22-летнего воспитанника «ПСЖ» оценивается во вполне подъемные 33 млн, однако стоит учесть, что в аукционе также готовы принять участие «Лестер» и «Эвертон», а значит, сумма может значительно вырасти.

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»

В бундеслиге самыми активными, по традиции, являются мюнхенцы. Основная цель – укрепить среднюю линию. Переход Лероя Сане из «Манчестер Сити» считается делом почти решенным. Ему предложен контракт на пять лет. Кроме того, в «Баварии» планируют выкупить выступающего в «Баварии» на правах аренды полузащитника «Интера» Ивана Перишича и переманить юного таланта «Байера» Кая Хаверца, ставшего самым молодым футболистом чемпионата Германии, проведшим более сотни матчей. В Мюнхене готовы сходу предложить ему 40 млн за пять лет.

Вместе с тем в клубе готовы продлить соглашения с вратарем Мануэлем Нойером, защитником Давидом Алабой и нападающим Томасом Мюллером. Ожидается, что проблемы могут возникнуть только с австрийцем, которому хотелось бы попробовать силы в более статусном чемпионате. А вот от услуг защитника Жерома Боатенга и полузащитников Корентена Толиссо и Хави Мартинеса тренерский штаб во главе с Хансом-Дитером Фликом готов отказаться. Вырученные от их продажи средства и экономия на высокой зарплате и позволят провернуть запланированные сделки.

ИТАЛИЯ

«Лацио»

Римский клуб так мощно выстрелил в нынешнем сезоне, что за его лидерами выстроилась целая очередь. В первую очередь речь, конечно, о полузащитнике Сергее Милинковиче-Савиче и нападающем Чиро Иммобиле.

К сербу давно прицениваются топ-клубы, но ранее «Лацио» не рассматривал вариант с его продажей, выставляя заоблачный ценник. И хотя в нынешнем сезоне ситуация не сильно изменилась, теперь потенциальные покупатели видят, что он действительно стоит требуемых денег, а именно 120 млн. И им имеет смысл поторопиться – в случае победы в чемпионате Италии эта сумма наверняка подрастет. Среди претендентов называются «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

А на форварда нацелился «Эвертон», возглавляемый итальянцем Карло Анчелотти. Сообщается, что именно он настаивает на приобретении лидирующего в списке лучших бомбардиров серии А (27 голов в 26 матчах, из которых 10, правда, забиты с пенальти) 30-летнего соотечественника.

«Интер»

Нерадзурри потеряли очки в пяти матчах из семи последних и серьезно отстали от «Ювентуса» (по потерянным на семь очков), поэтому уже сейчас смотрят в будущий сезон. Антонио Конте хочет увеличить конкуренцию во вратарской линии и с этой целью приобрести у «Удинезе» Хуана Муссо. Для этого придется выиграть борьбу за него у «Челси», чей наставник Фрэнк Лэмпард окончательно разочаровался в Кепе Арриасабалаге, и соседей из «Милана». Убедить 25-летнего аргентинца «Интеру» будет сложно, поскольку Конте не гарантирует ему игровое время и параллельно готовит предложение по продлению контракта Самиру Хандановичу.

Из «Баварии» ожидается переезд Толиссо. Наверняка оформить сделку будет несложно. Во-первых, мюнхенцы сами готовы расстаться с французом. А во-вторых, хотят выкупить у «Интера» Перишича. Наверняка в такой ситуации руководители клубов сумеют найти устраивающее всех решение. Выкуп хорвата оценивается в 15-20 млн, а трансфер Толиссо – около 35 млн.

Еще один возможный обмен – Лаурато Мартинеса на Артуро Видаля. В нападающем заинтересовано руководство «Барселоны» и рассматривает его наряду с Обамеянгом. В то же время чилийца хочет видеть лично Конте. Проблема, правда, заключается в том, что миланцам необходимы «живые» деньги, поэтому они вместо обмена хотели бы полноценной продажи, тогда как каталонцы опасаются, что в этом случае у них не хватит средств на все «хотелки».

«Наполи»

Неаполитанцам придется расстаться с 33-летним нападающим Хосе Кальехоном, которого жаждут видеть в «Валенсии» и «Севилье». Его контракт истекает летом, а о новом договориться никак не удается.

Вместо него в «Наполи» может появиться форвард «Торино» Андреа Белотти. Его стоимость оценивается в 40 млн. При этом в контракте есть пункт об отступных, составляющих аж 100 млн, причем действует он в отношении только иностранных клубов. Столько за него вряд ли заплатит даже проявлявший заинтересованность «Эвертон». Также Белотти хотят видеть в «Роме», но пока условия покупки выглядят малореализуемыми.

«Милан»

Спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан продолжает искать варианты усиления состава. Его взор пал на полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира, чей переезд из «Лиона» минувшим летом стал самым неожиданным и нелогичным. Его трансферная стоимость оценивается в 40 млн, а в пункте об отступных приписаны 100 млн.

Найти деньги на его приобретение «россонери» могут за счет продажи в «Ювентус» раскрывшегося в нынешнем сезоне защитника Тео Эрнандеса. Этот переход оценивается в 40-50 млн. Но куда более серьезной потерей с маркетинговой точки зрения станет уход Златана Ибрагимовича. 38-летний швед рассматривает возможность завершения карьеры уже нынешним летом. Это решение связывают с пандемией коронавируса. Сообщается, что легендарный шведский форвард уже со следующего сезона готов начать тренерскую карьеру.

ФРАНЦИЯ

«Пари Сен-Жермен»

Парижане нацелились на 20-летнего воспитанника «Лиона» Уссема Ауара. Переезд одного из самых талантливых полузащитников Франции оценивается не менее, чем в 70 млн.

РОССИЯ

ЦСКА

В РПЛ пока трансферных слухов практически нет. Заслуживает внимания разве что вновь поднявшаяся волна обсуждения о возможном переезде Федора Чалова на Туманный Альбион. Летом Евгений Гинер имел по нему предложение от «Кристал Пэлас» на 27 млн евро, но пожадничал, посчитав, что форвард стоит дороже, и крупно прогадал. На протяжении всего нынешнего сезона лучший бомбардир прошлого розыгрыша РПЛ валяет дурака, поразив ворота соперников в 22 матчах всего 5 раз.

Несмотря на это, за 22-летним форвардом продолжают следить «Вест Хэм», «Брайтон» и тот же «Кристал Пэлас». Звучит сомнительно, но если летом предложение из АПЛ все-таки поступит, со стороны армейцев будет крайне неразумным продолжать удерживать Чалова.