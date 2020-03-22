«Детская радость озаряла его после каждой победы «Реала». Не стало Лоренсо Санса - Советский спорт
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22 марта 2020 21:00ФутболЗибрак Артем

«Детская радость озаряла его после каждой победы «Реала». Не стало Лоренсо Санса

Футбольный мир прощается с экс-президентом «Реала», вернувшего «сливочным» титул сильнейшего клуба мира спустя 32 года.

Он сражался с болезнью, как чемпион

Коронавирус забирает не только здоровье, но и жизни. До сих пор мир футбола эта трагедия не касалась, но 21 марта стало известно, что болезнь забрала у нас бывшего президента мадридского «Реала» Лоренсо Санса. Его смерить стала первой ощутимой потерей для всего мирового сообщества.

Лоренсо Санс восемь дней пробыл в лихорадке и во вторник был госпитализирован. Диагноз коронавирус. В среду из-за почечной недостаточности его состояние ухудшилось. К тому же он страдал от гипертонии, так что с учетом возраста прогноз врачей изначально был пессимистичным. «В последние два дня он сражается, как чемпион, но надежды на успех нулевые. Пусть поддержка, которую мы все ему оказываем, сделает чудо возможным», – писал в соцсетях его сын Лоренцо, занимающий пост директора в баскетбольном «Реале».

Увы, чуда не произошло. А самое печальное в том, из-за условий изоляции семья не могла сопровождать его в последние дни. «Мой отец только что скончался. Он не заслуживал такого конца и таким образом. Один из лучших, самых смелых и трудолюбивых людей, которых я когда-либо видел, покинул нас. Семья и «Реал» были его страстью. Моя мама и братья, мы наслаждались каждым мгновением, и будем помнить их с гордостью. Покойся с миром».

Санс вернул «Реалу» величие и создал фундамент для Переса

Санс-старший – уроженец Мадрида (9 августа 1943 года). Он родился в скромной, но очень большой семье. У него было девять братьев, а сам он среди них старшим. Он начинал карьеру футболиста, был вратарем, но большого игрока из него не вышло. Зато, основав фабрику по производству обоев, Санс оказался успешным бизнесменом и в 1985 году попал в совет директоров мадридского «Реала», став членом правления при новоизбранном президенте Рамоне Мендосе. Спустя 10 лет он и стал преемником своего патрона, заложив фундамент того «Реала», который подхватил и развил его сменщик Флорентино Перес.

За одно лето в 1996 году Санс разом обновил полкоманды, продав Ивана Саморано, Хуана Эснайдера, Микаэля Лаудрупа и Луиса Энрике и подписав им на смену Предрага Миятовича, Давора Шукера, Кларенса Зеедорфа, Роберто Карлоса, Кристиана Пануччи и Бодо Илгнера. А возглавил этот коллектив находившийся в расцвете тренерских сил Фабио Капелло. Вместе Фернандо Йерро, Фернандо Редондо и Раулем этот коллектив несколько лет в Европе наводил на всех ужас – стал чемпионом страны (1997), выиграл две Лиги чемпионов (1998 и 2000), которая не покорялась «сливочным» аж с 1966 года (на протяжении 32 лет!) и Межконтинентальный кубок (1998). Правда, уже под руководством других тренеров – Юппа Хайнкеса и Висенте дель Боске.

Летом 1997 года Санс забрал из-под носа у «Барселоны» будущего чемпиона мира Кристиана Карамбе, при нем в команду пришли Айтор Каранка, Фернандо Морьентес, Савио, Иван Кампо, Мичел Сальгадо, Иван Эльгера и Стив Макманаман, а из «Кастильи» пробились наверх Гути, Икер Касильяс и Самюэль Это’О. С него началась эпоха звездных приобретений, когда было заплачено 25 млн евро за форварда «Арсенала» Николя Анелька.

Именно при нем мадридский суперклуб сделал огромный маркетинговый прорыв, создав в 1999 году собственный телеканал. Мандат Санса истекал только в 2001 году, однако через год клуб праздновал столетие, и Санс решил провести выборы досрочно, которые неожиданно проиграл Пересу. Тот за 60 млн евро подписал капитана «Барселоны» Луиша Фигу и выиграл выборы с перевесом в три тысячи голосов – 16 469 против 13 302. В 2004 году он повторил попытку, но поезд ушел – он набрал всего около 5% голосов. На протяжении всей оставшейся жизни он критиковал своего победителя, но в этом не было зависти проигравшего – только страстное желание сделать великий клуб еще более великим.

«Его смерть делает эти трудные дни еще сложнее»

Соболезнования и слова поддержки семье выразили многие члены мадридской семьи многие легендарные футболисты, Флорентино Перес и даже «ПСЖ».

Флорентино Перес:

Прежде всего – мои соболезнования его семье. Посылаю им свою любовь и поддержку в это сложное время, мадридисты на их стороне. Условия, в которых мы оказались, крайне жестоки – они не позволяют нам быть рядом с близкими в их последние мгновения. Это невероятно грустно и тяжело. Настали времена, которые мы не могли представить даже в страшных кошмарах.

Сегодня мы поминаем Лоренсо Санса, ставшего жертвой этой трагедии. Он был президентом, принесшим нам долгожданный Кубок чемпионов после 32-летней паузы. Мы всегда будем помнить его президентом, который вернул нам радость и надежду 20 мая 1998 года в Амстердаме. Благодаря победам «Реал» вернулся на свои законные позиции в футбольных летописях.

Мне посчастливилось иметь с Лоренсо Сансом и его семьей очень теплые отношения. Он разделял с нами победы, которые мы добывали в последние годы, был с нами на стадионе, радовался вместе с нами на борту самолета. Навсегда запомню ту детскую радость, которая озаряла его после каждой победы «Реала». Мы потеряли мадридиста, который значительную часть жизни посвятил своей величайшей любви – «Реалу».

Мы сделаем все, чтобы почтить его память и наследие. Он достоин величайшего признания. В эти тяжелые времена давайте не забывать, что нужно быть сильными и стойкими до конца. Именно этого и хотел бы наш президент Лоренсо Санс.

Роберто Карлос:

У меня есть только слова благодарности за все, что вы сделали для нас. Покойся с миром, президент.

Серхио Рамос:

Очень печальный день для «Реала». Лоренсо Санс связывал вчера и сегодня двумя цифрами в истории: 7 и 8 (седьмая и восьмая победы в Лиге чемпионов – прим. ред.). Его смерть делает эти трудные дни еще сложнее. Глубокие соболезнования семье и друзьям. Спите спокойно.

Икер Касильяс:

Покойся с миром, президент. Обнимаю семью и близких в эти сложные времена. Память всем, кто ушёл от нас из-за этого смертельного заболевания. Желаю всем много сил.

Рауль:

Покойся с миром, президент, мы никогда тебя не забудем.

Кристиан Карамбе:

Мои соболезнования всей семье Санса в связи с кончиной Лоренсо. Глубоко опечален, когда узнал эту страшную новость – потерял отца, друга и прежде всего президента, который позволил мадридистам снова достичь победы в Лиге чемпионов в седьмой и восьмой раз. Я хотел бы поблагодарить президента за то, что он дал мне возможность исполнить мою мечту играть за «Реал». Также благодаря вам мне посчастливилось узнать всю вашу семью. Покойся с миром.

Уго Санчес:

Выражаю свою печаль в связи с кончиной моего друга Лоренцо Санса, который посвятил жизнь своей семье, друзьям и любимому «Реалу». Как президент клуба он выиграл 7-й и 8-й Кубок Европы. Мои соболезнования семье и мадридским фанатам в связи с горькой утратой.

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