Люк Уилкшир: Жена предложила стопку водки для дезинфекции

«МОЯ СЕМЬЯ ПЕРВОЙ В АВСТРАЛИИ УШЛА В САМОИЗОЛЯЦИЮ»

– Насколько большой интерес представляет на сегодняшний день австралийская лига? – вопрос 38-летнему Уилкширу, который покинул Россию в 2017 году, в 2018-м завершил карьеру, а с 2019-го тренирует полулюбительский клуб «Вуллогонг Вулвз».

– А это теперь не имеет значения, – рассмеялся австралиец. – С понедельник матчи в нашем элитном дивизионе тоже приостанавливаются, поэтому и интересоваться уже нечем. Если же говорить серьезно, то чемпионат Австралии – не самый зрелищный. С вашей премьер-лигой не сравнить. Но я, конечно, в курсе, что многие страны в последние дни обратили взоры на А-лигу. Везде футбол из-за коронавируса закончился, а здесь продолжался. Пусть и без зрителей.

– Неужели у А-лиги совсем нет изюминки? В американской МЛС, к примеру, можно увидеть возрастных суперзвезд. Там до зимы выступал Златан Ибрагимович! А что с австралийским чемпионатом?

– Изюминкой можно назвать уровень жизни в Австралии. Многие едут сюда, чтобы получать удовольствие не только от футбола. Клубы не платят больших денег, поэтому и больших звезд здесь нет.

– Почему Австралия так долго отказывалась прерывать чемпионат?

– Из-за большого телевизионного контракта с «Фоксом». Отмена матчей вела к серьезным финансовым потерям. И пока число заболевших в стране оставалось не таким высоким, как в Европе или США, турнир продолжался. Но сейчас ситуация ухудшилась настолько, что продолжать футбол уже нельзя.

Вообще, в Австралии, на мой взгляд, явно затянули с принятием экстренных мер. Даже не знаю, почему.

– Какие меры предосторожности принимала ваша семья?

– Уже две недели сидим на карантине. Мы стали первой австралийской семьей, ушедшей в самоизоляцию. Знакомые только сейчас последовали нашему примеру, осознав, наконец, степень опасности. Хочется верить, скоро так же поступит все население страны.

«ЦЕЛЫЕ СУТКИ БЫЛА ДЕПРЕССИЯ»

– Как проводите время в самоизоляции?

– Стригу газон, занимаюсь домашними делами. Не так давно срубил несколько высохших деревьев во дворе. Вечером позволяю себе бокал красного вина, что делает меня немного счастливее в изоляции и помогает здоровью. Жена как-то предложила пропустить рюмочку водки для дезинфекции, но я отказался.

– Почему?

– Где одна стопка, там может быть и две, и три, и еще больше (смеется). Но если кто-то из России захочет прислать мне бутылку водки, буду рад подарку. В Австралии водка не такого качества, как в вашей стране.

– Две недели без прямого общения с внешним миром – так ведь недолго с ума сойти…

– Сто процентов! У меня тоже была депрессия. Целые сутки. Жена сказала, чтобы я пошел во двор, попинал мяч, побегал. Помогло. В такой ситуации надо делать все, что угодно, лишь бы не акцентироваться на том, что ты заперт дома. Сейчас я уже пришел в норму, привык. А многим еще только предстоит пройти через это.

– Помимо австралийского, в России в эти дни показывали белорусский чемпионат. Если бы оказались сейчас в нашей стране, какую трансляцию выбрали бы?

– Трудный выбор (смеется). О чемпионате Австралии я уже сказал, но вдруг в Белоруссии еще менее зрелищный футбол? Я же никогда не видел матчи этого турнира… Вообще, сейчас, по-моему, надо думать не о футболе, а о здоровье. Для этого надо беречь себя и друг друга. Только следуя определенным правилам, мы сможем вместе победить пандемию, чтобы вернуться к обычной жизни.