Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется - Советский спорт
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23 марта 2020 19:35Футбол

Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется

Лидер «Зенита» и сборной России дал большое интервью официальному сайту питерского клуба. Приводим главное.

О КАРАНТИНЕ

– С одной стороны, тяжело сидеть на одном месте долго. Немного достал всех дома, наверное. С другой стороны – дети рады видеть папу, мы постоянно играем в баскетбол, футбол, хоккей, так что, в общем-то, загружен. И все равно, выйдешь на балкон подышать свежим воздухом – и хоть вой на Луну! Предварительно, мы на карантине до апреля. Может, конечно, и раньше что-то образуется, но, судя по тому, как народ гуляет, страну еще накроет. В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется… Хочется призвать людей быть более осторожными. Чем быстрее осознаем опасность, тем быстрее все закончится. Мы же видим, какие ужасы творятся в Италии, в Америке.

О «ЗЕНИТЕ»

– Безумно скучаю по команде. Мне плохо без футбола. Я кайфую от игр, от тренировок, от общения с ребятами – и этого всего меня сейчас лишили. Причем на неопределенный срок. Не хватает драйва, эмоций, не знаю, куда девать энергию.

О БОЕ ХАБИБА

– Рад, что через четыре недели состоится бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Пусть без зрителей, но они должны, наконец, подраться. Ведь четыре раза уже их поединки срывались… Для Хабиба это самый неудобный противник. Фергюсон будет работать локтями, в партер его не положишь. Но Хабиб его не испугается – в этом уверен. Бой будет очень интересным, даже для тех, кто никогда не смотрел UFC.

О СЪЕМКАХ В КИНО

– В рекламе я снимался, готов попробовать себя и в кино. Почему нет? Главное – чтобы фильм был хороший. Еще мне как-то предлагали озвучить персонажа какого-то мультфильма. Русского, по-моему. Я отказался. Жду приглашения в какой-нибудь масштабный кинопроект, чтобы вокруг все были такие большие, высокие, с мечами, в латах, скакали на конях… Скажем, эпизодическую роль в предыстории «Игры престолов», которую собираются снимать, с удовольствием сыграл бы.

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