Дмитрий Живоглядов: Не знаю, как Семин будет совмещать тренировки с самоизоляцией - Советский спорт
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23 марта 2020 20:15ФутболГригорьевская Юлия

Дмитрий Живоглядов: Не знаю, как Семин будет совмещать тренировки с самоизоляцией

25-летний защитник «Локомотива» рассказал о буднях вице-чемпионов России во время вынужденного перерыва в чемпионате.

«МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ – ЭТО УДОБНО»

– В каком режиме сейчас живет «Локо»?
– Продолжаем тренироваться на базе. После занятий – разъезжаемся по домам. Это и есть наш карантин. Можем заехать в магазин за продуктами, но больше – никуда. Бывать в местах массового скопления людей запрещено.

– Во многих клубах РПЛ игроки сейчас почти безвылазно сидят дома…
– Мне сложно говорить, как правильнее. Поначалу были вопросы, но нам все подробно разъяснили. Если придерживаться мер предосторожности, все должно быть хорошо. Никакой паники в команде точно нет. Носим маски, регулярно моем руки, избегаем рукопожатий.

– Маска не мешает?
– Да нет. Мы еще до перерыва в чемпионате надевали их на выезд в Ростов-на-Дону. Это многоразовые маски. Поэтому дефицита с ними в «Локомотиве» нет. Очень удобно.

«ВАЖНО НЕ РЕАГИРОВАТЬ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВБРОСЫ»

– Ваша семья рядом с вами. А каково легионерам, чьи близкие сейчас находятся в Европе?
– Я не заметил среди них какого-то напряжения. Да, переживают за родных, как и любой из нас. Но они же все равно на связи с семьями, могут общаться… Вообще, мы стараемся не унывать даже в такое непростое время. Шутки в команде не прекращаются.

– Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы до 14 апреля лица старше 65 лет соблюдали карантин в домашних условиях. Как это условие будет выполнять главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которому в мае исполнится 73?

– Если честно, ничего не знаю об этом распоряжении. Но если Юрий Палыч не сможет присутствовать на тренировках, значит, будем работать с его помощниками.

– До этого Семин пропускал тренировки?
– Такого не припомню. Он всегда с нами.

– Возможное отсутствие главного тренера не расслабит игроков?
– Нет. Мы же профессионалы. И потом, в чемпионате был матч с «Зенитом», когда Юрий Палыч из-за дисквалификации не мог находиться на скамейке. Тогда его функции выполняли ассистенты. Все было нормально.

– Как сами относитесь к требованиям самоизоляции? Это не перебор?
– Думаю, лучше выполнять все предписания руководителей страны и города. Главное – не подвергаться панике и не реагировать на информационные вбросы, которых сейчас хватает.

«ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ НЕ ЖОНГЛИРОВАЛ»

– Насколько сильно изменилась ваша жизнь в связи с пандемией?
– На самом деле, не очень сильно. Да, от развлечений полностью отказались, но на них и раньше не было времени. Все примерно то же самое. Полдня – тренировки. Затем общение с семьей.

– Во время карантина в соцсетях проходит много футбольных флешмобов. Например, игроки пробуют чеканить рулонами туалетной бумаги. Пробовали?
– Нет, – смеется. – Мне хватает футбольного мяча.

– Сейчас УЕФА и ФИФА обсуждают вопрос выполнения клубами финансовых условий контрактов с игроками на период перерыва в чемпионатах. Не боитесь, что зарплату урежут?
– Это сложный вопрос для всех. Команды не играют, но продолжают тренироваться. Игроки выполняют условия по контрактам, в которых не была прописана пауза в чемпионате. Надо дождаться, что решат европейские чиновники. И понять, когда может возобновиться сезон.

– Вы удивились приостановке российского чемпионата? Или полагали, что матчи продолжат проводить без зрителей?
– Когда начался пик эпидемии в Италии, стало понятно, что и у нас футбол на какое-то время прикроют. Все логично. Хотя, в Белоруссии продолжают играть. Причем со зрителями. Но, мне кажется, решение прервать российский чемпионат было оправданным.

«ДУМАЮ, СЕЗОН БУДЕТ ДОИГРАН»

– Полагаете, сезон будет доигран? Или его могут «обнулить», как следом за Леонидом Федуном предложил президент «Урала» Григорий Иванов?
– Почти не сомневаюсь, что чемпионат России будет завершен. Но не факт, что в стандартном формате. Может, придумают другую схему. Никто пока не знает. Все ждут развития ситуации с коронавирусом.

– При этом «Локо» было бы выгодно, чтобы итоги сезона подвели после 22 туров. Тогда вы получите прямую путевку в Лигу чемпионов, так как перед самым перерывом успели сместить со второй строчки «Краснодар»…
– Думаю, другие команды будут против. Да и «Локомотив» еще не потерял шансы на чемпионство. В любом случае, надо учитывать интересы всех участников. Главное – не играть без зрителей. Футбол на пустом стадионе – не футбол.

«РАДУЕТ, ЧТО С ТИЛЕМ ВСЕ ХОРОШО»

– Многие россияне сейчас скупают в магазинах гречку, макароны, туалетную бумагу. Сами делали какие-то запасы?
– Нет. Да и не вижу какого-то дефицита. Пустых полок в магазинах нет, так какой смысл закупаться? Вот если введут тотальный карантин, запретят выходить на улицу даже для похода в магазин, тогда можно будет запастись какими-то продуктами.

– Недавно был госпитализирован полузащитник «Уфы» Оливье Тиль. Вы с ним пересекались в башкирском клубе. Узнавали, как у него дела?
– Нет, не связывался. Сам только в воскресенье прочитал о том, что Тиля госпитализировали. Читать такие новости неприятно. Но вроде бы у Оливье все хорошо, подозрения на коронавирус не подтвердились. Это радует.

– На какой период составлен график тренировок в «Локо»?
– Расписание формируется на день-два вперед. Тренируемся в полном объеме, как обычно. И продолжим делать это, пока разрешено.

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