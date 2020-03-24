Исламбек Куат: Сейчас не время думать о финансах. Всех денег не заработаешь

«СЕМЬЯ НЕ УСПЕЛА ПРИЛЕТЕТЬ ИЗ КАЗАХСТАНА ДО ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ»

– Артем Дзюба пожаловался на то, что с трудом переносит карантин в чемпионате России. А как настроение у вас?

– Было бы лучше, если бы семья была рядом. Общения с родными, конечно, не хватает.

– Как поддерживаете форму?

– Всем игрокам «Оренбурга» раздали программы тренировок в домашних условиях. В квартире для этого есть все условия. Несколько раз выбирался в тренажерный зал.

– Нахождение в замкнутом помещении давит психологически?

– Ну а какой выбор? Карантин – необходимая мера в условиях пандемии. И каждый должен сейчас думать о здоровье людей. Нет ничего ценнее. Повторюсь, проблема только одна – семья не успела прилететь из Казахстана до того, как границу закрыли. Теперь общаемся онлайн. Три-четыре раза в день выхожу на связь. Они тоже сидят дома, соблюдают карантин.

– Как обстановка в Казахстане?

– В Алма-Ате и Нур-Султане население – в самоизоляции.

«МОГУ КУПИТЬ В МАГАЗИНЕ ЙОГУРТ НА ЗАВТРАК, ОСТАЛЬНОЕ ЗАКАЗЫВАЮ ДОСТАВКОЙ»

– А что происходит в Оренбурге?

– Насколько я знаю, один случай заражения уже выявили. Правда, не в самом Оренбурге, а в области – в Бузулуке. Человека сразу изолировали. В остальном – все более-менее. Такой паники, как в больших городах, не ощущается. Хотя многие, конечно, все равно скупили гречку и туалетную бумагу в магазинах. По классике. В Казахстане, кстати, эти товары тоже пользуются повышенным спросом.

– А вы запасы делаете?

– Нет. (Смеется.) Вообще, редко хожу в магазин. Могу купить йогурт на завтрак. Остальное заказываю доставкой. Так удобнее и безопаснее. Предпочитаю готовые блюда. Повар из меня, если честно, никакой.

– После нескольких выходных «Оренбург» возобновил командные тренировки. Обсуждаете исключительно тему коронавируса?

– Ну а куда от этого деться? В новостях же только про коронавирус и говорят. Что в политических, что в экономических, что в спортивных… Всем интересно, как с проблемой борются в других командах. В понедельник нас спросили: «Кто хочет тренироваться?» Все подняли руки – и работа началась. В обычном режиме. Продолжать безвылазно сидеть дома никому не хочется.

– То есть, вы согласны с Дзюбой, что совсем без футбола – скучно?

– Однозначно.

«СМОТРЮ НА ЮТУБЕ «КАМЕДИ КЛАБ» И ВСЕ ТАКОЕ»

– Чем занимали свободное время дома?

– Тренировался и лежал на диване. Смотрел разные передачи на ютубе.

– Новостные?

– Да нет, спортивные, развлекательные. «Камеди клаб» и все такое.

– По российскому ТВ на безрыбье стали показывать чемпионат Белоруссии…

– Не видел ни одного матча. Не то что неинтересно, просто у меня в квартире с телевизором какие-то проблемы, не все каналы показывает. Поэтому больше общаюсь с друзьями по видеосвязи, интересуюсь, как обстановка в мире.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Исламбек КУАТ Родился 12 января 1993 года в городе Агадырь (Карагандинская область). Полузащитник. Выступал за «Астану» (2010, 2012 – 2014), «Окжетпес» (2011), «Актобе» (2012), «Кайрат» (2014 – 2019) и «Оренбург» (с 2020 года). Трехкратный вице-чемпион Казахстана (2013, 2015, 2016). Трехкратный обладатель Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017). Обладатель Суперкубка Казахстана (2017). 31 матч и 4 гола в составе сборной Казахстана.

– За время паузы физические кондиции не растеряли?

– За четыре дня это невозможно.

– Ну а если всех опять отправят по домам, и пауза без тренировок затянется?

– Не хочу думать о плохом, строить прогнозы. В разных странах ситуация развивается неодинаково. Многое зависит и от города, где ты находишься. Понятно, что в Оренбурге все должно быть спокойнее, чем в огромной Москве, куда съезжаются люди со всего мира. Надеюсь, у нас обстановка будет улучшаться.

«ИМЕЛО БЫ СМЫСЛ НЕ ДОИГРЫВАТЬ ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ»

– Легионерам сейчас сложнее, чем россиянам?

– Безусловно. Без семьи во время паузы тяжело. Плюс – давит неопределенность. Никто не понимает, возобновится ли чемпионат.

– Опасаетесь, что контракты могут урезать?

– Сейчас финансы точно не на первом месте. Самое главное – остановить вирус. Всех денег не заработаешь.

– То есть, вы готовы к тому, что ФИФА разрешит клубам сократить выплаты на период карантина?

– Да, такие разговоры ходят. Но это форс-мажор, игроки и клубы должны найти взаимовыгодный выход из ситуации. Сейчас всем непросто.

– Как бы вы отнеслись к признанию результатов чемпионата России по итогам 22 туров?

– Возможно, это был бы неплохой вариант. Еще минимум месяц никаких матчей не будет. Получаются полноценные сборы. И пауза с высокой вероятностью продлится. Ну и когда доигрывать чемпионат? Там ведь недалеко старт нового сезона. Поэтому, чтобы не держать всех в неопределенности, можно было бы поставить сейчас точку. Тем более что еврокубки России не касаются, там клубов РПЛ нет.

«ОБИДНО, ЧТО ОТМЕНИЛИ НАШЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕРБИ С ЧЕРНЫХ»

– Вы перешли в «Оренбург» зимой. Успели оценить уровень российской премьер-лиги?

– Ваш чемпионат сильнее казахстанского, это точно. Все – просто супер. Турнир полностью оправдал мои ожидания.

– За какие места боролся бы «Оренбург» в чемпионате Казахстана?

– Претендовал бы на первую тройку.

– С кем в команде больше всего общаетесь?

– С Федором Черных. Мы давно дружим. А еще – с Тимуром Аюповым, Андреем Климовичем, Мишей Сиваковым. Вообще, в команде очень доброжелательная атмосфера.

– Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. А Лигу наций УЕФА вообще может отменить…

– Уже спокойно отношусь к таким разговорам. Не исключено, и Олимпиаду в этом году не увидим… Плохо только, что в случае отмены Лиги наций не состоится матч сборных Казахстана и Литвы, которые попали в одну группу. Наши команды, кстати, должны были в конце марта сыграть в товарищеской встрече. Ее тоже отменили. А для нас с Федором Черных это было принципиальное личное дерби. Мы уже все обсудили, настроились – и тут такое! Обидно.