Исламбек Куат: Сейчас не время думать о финансах. Всех денег не заработаешь - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 14:00ФутболГригорьевская Юлия

Исламбек Куат: Сейчас не время думать о финансах. Всех денег не заработаешь

27-летний полузащитник «Оренбурга», один из лидеров сборной Казахстана рассказал о жизни в условиях самоизоляции.

«СЕМЬЯ НЕ УСПЕЛА ПРИЛЕТЕТЬ ИЗ КАЗАХСТАНА ДО ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ»

– Артем Дзюба пожаловался на то, что с трудом переносит карантин в чемпионате России. А как настроение у вас?
– Было бы лучше, если бы семья была рядом. Общения с родными, конечно, не хватает.

– Как поддерживаете форму?
– Всем игрокам «Оренбурга» раздали программы тренировок в домашних условиях. В квартире для этого есть все условия. Несколько раз выбирался в тренажерный зал.

Нахождение в замкнутом помещении давит психологически?
Ну а какой выбор? Карантин необходимая мера в условиях пандемии. И каждый должен сейчас думать о здоровье людей. Нет ничего ценнее. Повторюсь, проблема только одна семья не успела прилететь из Казахстана до того, как границу закрыли. Теперь общаемся онлайн. Три-четыре раза в день выхожу на связь. Они тоже сидят дома, соблюдают карантин.

Как обстановка в Казахстане?
В Алма-Ате и Нур-Султане население в самоизоляции.

«МОГУ КУПИТЬ В МАГАЗИНЕ ЙОГУРТ НА ЗАВТРАК, ОСТАЛЬНОЕ ЗАКАЗЫВАЮ ДОСТАВКОЙ»

А что происходит в Оренбурге?
Насколько я знаю, один случай заражения уже выявили. Правда, не в самом Оренбурге, а в области в Бузулуке. Человека сразу изолировали. В остальном – все более-менее. Такой паники, как в больших городах, не ощущается. Хотя многие, конечно, все равно скупили гречку и туалетную бумагу в магазинах. По классике. В Казахстане, кстати, эти товары тоже пользуются повышенным спросом.

А вы запасы делаете?
Нет. (Смеется.) Вообще, редко хожу в магазин. Могу купить йогурт на завтрак. Остальное заказываю доставкой. Так удобнее и безопаснее. Предпочитаю готовые блюда. Повар из меня, если честно, никакой.

После нескольких выходных «Оренбург» возобновил командные тренировки. Обсуждаете исключительно тему коронавируса?
Ну а куда от этого деться? В новостях же только про коронавирус и говорят. Что в политических, что в экономических, что в спортивных… Всем интересно, как с проблемой борются в других командах. В понедельник нас спросили: «Кто хочет тренироваться?» Все подняли руки и работа началась. В обычном режиме. Продолжать безвылазно сидеть дома никому не хочется.

То есть, вы согласны с Дзюбой, что совсем без футбола скучно?
Однозначно.

«СМОТРЮ НА ЮТУБЕ «КАМЕДИ КЛАБ» И ВСЕ ТАКОЕ»

Чем занимали свободное время дома?
Тренировался и лежал на диване. Смотрел разные передачи на ютубе.

Новостные?
Да нет, спортивные, развлекательные. «Камеди клаб» и все такое.

По российскому ТВ на безрыбье стали показывать чемпионат Белоруссии…
Не видел ни одного матча. Не то что неинтересно, просто у меня в квартире с телевизором какие-то проблемы, не все каналы показывает. Поэтому больше общаюсь с друзьями по видеосвязи, интересуюсь, как обстановка в мире.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Исламбек КУАТ

Родился 12 января 1993 года в городе Агадырь (Карагандинская область).

Полузащитник. Выступал за «Астану» (2010, 2012 2014), «Окжетпес» (2011), «Актобе» (2012), «Кайрат» (2014 2019) и «Оренбург» (с 2020 года).

Трехкратный вице-чемпион Казахстана (2013, 2015, 2016). Трехкратный обладатель Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017). Обладатель Суперкубка Казахстана (2017).

31 матч и 4 гола в составе сборной Казахстана.

За время паузы физические кондиции не растеряли?
За четыре дня это невозможно.

Ну а если всех опять отправят по домам, и пауза без тренировок затянется?
Не хочу думать о плохом, строить прогнозы. В разных странах ситуация развивается неодинаково. Многое зависит и от города, где ты находишься. Понятно, что в Оренбурге все должно быть спокойнее, чем в огромной Москве, куда съезжаются люди со всего мира. Надеюсь, у нас обстановка будет улучшаться.

«ИМЕЛО БЫ СМЫСЛ НЕ ДОИГРЫВАТЬ ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ»

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Легионерам сейчас сложнее, чем россиянам?
Безусловно. Без семьи во время паузы тяжело. Плюс давит неопределенность. Никто не понимает, возобновится ли чемпионат.

Опасаетесь, что контракты могут урезать?
Сейчас финансы точно не на первом месте. Самое главное – остановить вирус. Всех денег не заработаешь.

То есть, вы готовы к тому, что ФИФА разрешит клубам сократить выплаты на период карантина?
Да, такие разговоры ходят. Но это форс-мажор, игроки и клубы должны найти взаимовыгодный выход из ситуации. Сейчас всем непросто.

Как бы вы отнеслись к признанию результатов чемпионата России по итогам 22 туров?
Возможно, это был бы неплохой вариант. Еще минимум месяц никаких матчей не будет. Получаются полноценные сборы. И пауза с высокой вероятностью продлится. Ну и когда доигрывать чемпионат? Там ведь недалеко старт нового сезона. Поэтому, чтобы не держать всех в неопределенности, можно было бы поставить сейчас точку. Тем более что еврокубки России не касаются, там клубов РПЛ нет.

«ОБИДНО, ЧТО ОТМЕНИЛИ НАШЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕРБИ С ЧЕРНЫХ»

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Вы перешли в «Оренбург» зимой. Успели оценить уровень российской премьер-лиги?
Ваш чемпионат сильнее казахстанского, это точно. Все просто супер. Турнир полностью оправдал мои ожидания.

За какие места боролся бы «Оренбург» в чемпионате Казахстана?
Претендовал бы на первую тройку.

С кем в команде больше всего общаетесь?
С Федором Черных. Мы давно дружим. А еще с Тимуром Аюповым, Андреем Климовичем, Мишей Сиваковым. Вообще, в команде очень доброжелательная атмосфера.

Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. А Лигу наций УЕФА вообще может отменить…
Уже спокойно отношусь к таким разговорам. Не исключено, и Олимпиаду в этом году не увидим… Плохо только, что в случае отмены Лиги наций не состоится матч сборных Казахстана и Литвы, которые попали в одну группу. Наши команды, кстати, должны были в конце марта сыграть в товарищеской встрече. Ее тоже отменили. А для нас с Федором Черных это было принципиальное личное дерби. Мы уже все обсудили, настроились и тут такое! Обидно.

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