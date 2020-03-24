Осторожно, расизм: от слез Роберто Карлоса до «обезьянок» Дзюбы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 19:30ФутболЗибрак Артем

Осторожно, расизм: от слез Роберто Карлоса до «обезьянок» Дзюбы

Недавно РПЛ вступила в совершеннолетие – первые матчи премьер-лиги состоялись 18 лет назад. Открываем цикл материалов о самом интересном, что произошло в нашем клубном футболе за эти годы.

И начнем с темы расизма, которую вернул на первые полосы Артем Дзюба неосторожной публикацией чужой шутки.

ВГИКОВСКИЙ КОЛЛАЖ

В понедельник форвард «Зенита», скучающий по футболу на карантине, выложил в сториз инстаграма интересный коллаж: рядом с фото Дзюбы и его одноклубников Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого, Малкома и Дугласа Сантоса был помещен кадр из советского мультика «Обезьянки» с… таким же количеством персонажей (мамой-обезьяной и четырьмя ее детенышами). Подпись к фото гласила: «Это браво! Ракицкий похож больше всех».

Картинка 1

Сходство двух картинок действительно вызывало улыбку умиления. Но довольно логично едва не спровоцировало скандал, который Дзюба не мог не предвидеть. Бдительная и вездесущая организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала: «Всегда нужно быть осторожными с образами обезьян, так как в футбольном контексте такие сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями». В общем, от открытых обвинений в расизме Дзюбу спасло присутствие на коллаже Ракицкого…

Стоит оговориться, что зенитовец не сам додумался до этой шутки. Еще 10 марта «провокационную» картинку опубликовали главные юмористы российского футбола из паблика «ВГИК». Они давно славятся жестким и порой неполиткоректным «стебом».

1

Дзюба увидел коллаж спустя две недели после публикации. И, в общем-то, он ни в чем не виноват. Вот и офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин не обнаружил в коллаже «состава преступления». Однако это вовсе не значит, что проблема расизма для РПЛ неактуальна. За последние 18 лет накопилась масса не самых приятных и не самых понятных историй.

БАНАНЫ ДЛЯ ОДЕМВИНГИЕ…

1981322oxtq

Нападающий Питер Одемвингие родился в Ташкенте в 1981 году, а в 1993-м его семья переехала в Набережные Челны. Его отец (тоже Питер) – нигериец, мать (Раиса) – русская. Заниматься футболом он начал в «КАМАЗе», затем попал в школу ЦСКА, но спустя год уехал на родину отца и в 1999-м дебютировал в местном «Бендел Иншурэнс».

В «Локомотиве» Одемвингие оказался спустя восемь лет, имея за плечами опыт выступлений в Бельгии и Франции. Его трансфер обошелся в десять миллионов евро, но высоких ожиданий болельщиков и руководства Питер не оправдал: за три безмедальных для «Локо» года он забил 23 гола в 81 матче и в августе 2010-го был продан за три миллиона евро «Вест Бромвичу».

Такова предыстория. А история случилась на первом же домашнем матче красно-зеленых после объявления об отъезде Одемвингие в АПЛ. Группа фанатов вывесила на трибуне «РЖД Арены» баннер: «Thanks, West Brom» («Спасибо, «Вест Бром»), где вместо запятой был нарисован… банан.

Инцидент едва не помешал России заполучить ЧМ-2018. Посчитавшая баннер расистским Федерация футбола Нигерии призвала ФИФА не рассматривать российскую заявку. Скандал попробовали еще сильнее раздуть англичане. В британских СМИ появилось интервью Одемвингие, в котором тот сетовал на тяжелую жизнь темнокожего парня в России…

В итоге мы все-таки стали хозяевами ЧМ. Одемвингие впоследствии дал немало интервью с куда более позитивной оценкой нашей страны. Но до сих пор не ясно, каким образом фанаты пронесли тот баннер, и почему никто из расистов не понес наказания.

… и РОБЕРТО КАРЛОСА

2037526rnnk

Всего год спустя банан показали другому темнокожему игроку РПЛ защитнику «Анжи» Роберто Карлосу. Пожалуй, самый крутой легионер в истории нашего футбола (победитель ЧМ и ЛЧ) явно не заслуживал такого отношения, ведь, как рассказывал Герман Ткаченко, заманивший суперзвезду в Махачкалу, бразилец показал себя очень простым и позитивным парнем.

Тем не менее, кому-то из болельщиков «Крыльев Советов», разочарованных тремя голами «Анжи» на самарском стадионе «Металлург», пришло в голову бросить на 90-й минуте матча в сторону Роберто Карлоса банан. От расстройства ветеран снял капитанскую повязку, ушел с поля и разрыдался на скамейке, укутавшись в плед.

Но это был не единственный подобный эпизод в том сезоне. Тремя месяцами ранее в Санкт-Петербурге Роберто Карлосу протянул банан болельщик «Зенита». Питерский клуб оштрафовали на 300 тысяч рублей. Аналогичную сумму заплатили «Крылья», которые еще и разыскали расиста-провокатора, чтобы подвергнуть позору.

К счастью, бразилец не затаил обиды на всех россиян. Он всегда отзывался о нашей стране исключительно в позитивном ключе. Когда у «Анжи» возникли проблемы, предложил свою помощь. А вот что Роберто Карлос сказал о «расистах» в России: «Может, я понял бы того парня, если у него возникли проблемы в жизни. Но тогда ему надо было подойти ко мне и поделиться наболевшим, я бы помог… В любом случае, меня такими вещами не пробьешь. И я желаю этому человеку всего наилучшего».

«ОБЕЗЬЯНИЙ» ОТВЕТ ДУМБИЯ И ОЛИСЕ

largeA

А сколько раз российские трибуны на матчах РПЛ и еврокубков ухали в адрес темнокожих игроков и всеми способами изображали обезьян, не сосчитаешь! Однако один эпизод запомнился особо.

В ноябре 2010 года на дерби между ЦСКА и «Спартаком» (3:1) фанаты красно-белых всю игру пытались вывести из себя Сейду Думбия и Секу Олисе. Армейские африканцы ответили достойно вдвоем соорудили второй гол в спартаковские ворота. После чего встали напротив гостевого сектора и… по-обезьяньи начали стучать себя в грудь. Арбитр Александр Колобаев не стал наказывать их за это даже желтой карточкой.

«СТРАННОЕ» УДАЛЕНИЕ ЭМЕНИКЕ

838358-20438639-1600-900

Зато форвард «Спартака» Эммануэль Эменике за куда менее очевидные жесты был удален с поля.

В мае 2012-го «Зенит» уже в ранге чемпиона принимал красно-белых на своем поле, и очень хотел отметить золотые медали победой над принципиальным соперником. К 84-й минуте питерцы вели 2:1, но не устояли под напором «Спартака», завершившегося голевым навесом Эйдена Макгиди на Эменике. А что случилось потом, остается только гадать…

Празднуя гол, нигериец стал бить себя по венам в районе сгиба локтя, за что немедленно увидел перед собой красную карточку от Владимира Казьменко. Решение судьи было настолько неожиданным, что даже комментатор решил, что взятие ворот не засчитано из-за игры Эменике рукой.

Но оказалось, Казьменко квалифицировал празднование как «непристойные жесты в сторону болельщиков «Зенита». Многие аргументацию не поняли. Ничего оскорбительного не увидел и тогдашний председатель профсоюза футболистов Вагиз Хидиятуллин. Тем не менее, наказание оставили в силе, шокировав Эменике. «Не понимаю, за что меня удалили, говорил нигериец. Я просто похлопал себя по руке, как это, например, делал Самюэль Это’О в финале Лиги чемпионов».

Действительно, жест Эменике-Это’О в Африке означает «благодарность предкам за данную человеку кровь». В общем, Казьменко явно промахнулся. Впрочем, «Спартак» даже в меньшинстве обыграл «Зенит» 3:2 благодаря голу Рафаэла Кариоки. А в заключительном туре без Эменике победил «Локомотив» (2:0), завоевав лигочемпионскую путевку.

ХАЛК И МАТЮНИН

130134A

Еще один почти скандал с участием арбитра случился 29 ноября 2014 года. Тогда бразильский нападающий Халк обвинил в проявлениях расизма судью матча «Мордовия» – «Зенит» Алексея Матюнина.

После игры Халк заявил следующее: «Я подошел к главному арбитру, чтобы спокойно поговорить. Дотронулся до него, как делаю всегда, когда общаюсь с кем-то. А он высокомерно попросил его не трогать… В горячке я спросил: «Ты расист?» А он ответил, что ему не нравятся черные».

В этих рассуждениях было много странного. По версии Халка, Матюнин говорил по-английски, которым, как выяснилось, судья не владел. Естественно, судья все обвинения опроверг: «Это напоминает детский сад, но только с сердитыми глупыми детишками. Кто-то кого-то надоумил. Мы с Халком оба знаем, что ничего такого не было. И все игроки тому свидетели».

За Матюнина тогда вступилось большинство коллег. Стоит добавить, что для обоих участников конфликта английский – не родной язык. Халк свободно говорит только на португальском.

«ХУЛК, ХУЛК, ХУЛК»

largeB

Особенно «прославились» на почве расизма болельщики «Торпедо». В сезоне-2014/15, который команда завершила в зоне вылета (чего стоило поражение 1:8 от «Зенита»!), они дважды вляпались в некрасивый скандал.

В сентябре фанаты заухали защитника «Динамо» Кристофера Самба. Конголезец был настолько обижен, что отказался выходить на второй тайм, и Станиславу Черчесову пришлось выпускать вместо него Дугласа… А знаете, чем болельщики объяснили свое поведение? Тем, что сам Самба показал трибунам средний палец. И его, кстати, за это наказали дисквалификацией на два матча.

Но уже в марте на поведение фанов «Торпедо» жаловался… Халк. После гола на 35-й минуте бразилец приложил руку к уху и послал трибунам воздушный поцелуй в ответ на не прекращавшуюся обструкцию в каждом эпизоде, когда он касался мяча.

Руководитель болельщиков «Торпедо» Василий Петраков, отрицая факт уханья в адрес Халка, выдал одно из самых нелепых объяснений: «При подаче углового фанаты в шарфах и майках «Зенита» с центральной и южной трибун пытались поддерживать своего игрока скандированием «Хулк, Хулк, Хулк», как принято в Бразилии. Вот форвард и послал им воздушный поцелуй. А все инсинуации, что болельщики «Торпедо» оскорбляли Халка по национальному признаку, не имеют под собой оснований».

«ОБЕЗЬЯНА В СБОРНОЙ»

16

К сожалению, регулярно сталкивался с расизмом в России и вратарь нашей сборной Гилерме. Особенно громкими стали эпизоды в июле 2017-го и марте 2018-го. Тогда болельщики «Спартака» выкрикивали в адрес голкипера «Локомотива» речевки «про обезьяну в сборной».

К чести русского бразильца, он не только не раздул, но и постарался потушить скандал. «Реакция на что? По поводу расизма? Я ничего не слышал! И мне без разницы», – заявил Гилерме после поражения «Локо» в Суперкубке-2017.

А в ноябре 2019-го он оценил происходящее уже философски: «У меня в России есть темнокожие друзья, которые не сталкивались с расизмом в быту. Бывает, во время матчей с трибун доносятся какие-то крики, но это происходит не на расовой почве, а чтобы вывести тебя из равновесия».

«ШОКОЛАДКИ ТАЮТ НА СОЛНЦЕ»

20213856_1441292372631421_783224613986369536_n

В январе 2018-го случился, пожалуй, самый абсурдный «расистский» скандал в истории РПЛ. «Спартак» Массимо Карреры готовился в Эмиратах ко второй части сезона. А капитан команды Георгий Джикия, чтобы повеселить себя и публику, примерил роль пресс-атташе, получив доступ к официальному твиттеру клуба.

Снимая видео, на котором Фернандо, Луис Адриано и Педро Роша делали упражнения на открытом воздухе, Джикия пошутил за кадром: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Все британские СМИ сразу вышли с громкими заголовками, обличающими Россию. И это за полгода до чемпионата мира!

«Спартак» быстро удалил ролик и выложил новый, в котором Фернандо заявил, что в клубе нет расизма, а команда – дружная семья. Но было поздно – FARE осудила москвичей за «восхваление подобных вещей», и зарубежные СМИ еще несколько дней намекали, что в России нельзя проводить ЧМ-2018. В результате красно-белым все-таки пришлось извиниться: «Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил».

«ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»

D-VbyRCXsAADAua

Этот скандал был связан с бывшим руководителем пресс-службы РФС Андреем Малосоловым. Правда, формально к РПЛ эпизод отношения не имел. Во время выставочного матча между ЦСКА, за который болеет Малосолов, и «Спартаком», журналист в своем твиттере назвал Адриано «обезьяной», считая, что бразильца надо было удалять после стычки с Кириллом Набабкиным.

В ответ руководство «Спартака» закрыло Малосолову доступ на «Открытие Арену» и обратилось в прокуратуру с требованием завести уголовное дело о расизме. Сам «провинившийся» не видел в своем твите оскорбления по расовому признаку: «Если Набабкин играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удален, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в своей манере. «Обезьяна» в его адрес – это именно поведенческая характеристика. Если бы в похожем стиле выступили Николай Рассказов, Александр Ломовицкий или Джикия, написал бы про них то же самое. Когда мой трехлетний сын хулиганит и кривляется, я тоже часто говорю: «Хватит обезьянничать».

… Что ж, сколько людей столько мнений. Но давайте все-таки хотя бы после коронавируса перестанем использовать на российских спортивных аренах любые провокационные характеристики и жесты, которые могут обидеть людей с другим цветом кожи.

Люк Уилкшир: Жена предложила стопку водки для дезинфекции Бывший защитник «Динамо» и «Терека» рассказал о ситуации с коронавирусом в Австралии, чемпионат которой начали показывать по российскому ТВ. 23.03.2020 18:00 Футбол Джума Иван
Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен В субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. 21.03.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук – с женой Глядя на то, что вытворяют россияне в свободное от хоккея время голкипер «Бостона» Тукка Раск задумывается о завершении карьеры. 23.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Сергей Кисляк: Президент рассказал, как бороться с вирусом, и Белоруссия успокоилась Чемпионат Белоруссии продолжается. Полузащитник брестского «Динамо», выступавший за «Рубин» и «Краснодар», объяснил, как это возможно. 24.03.2020 15:00 Футбол Джума Иван
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:22 Хоккей Скабелка покинет сборную Казахстана
20:13 Футбол «Арсенал» летом готов продать пятерых игроков
19:58 Хоккей Мозякина не устроило предложение «Металлурга» по новому контракту, он станет свободным агентом
19:54 Хоккей «Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за коронавируса
19:45 Футбол «Эвертон» хочет купить Аллана
19:44 Футбол Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» выздоровел после заражения коронавирусом
19:35 Футбол Юрий Семин: Буду контролировать работу игроков по телефону
19:32 Футбол Чемпионат Германии не будет возобновлен раньше 30 апреля
19:26 Олимпиада Олег Матыцин – о переносе ОИ: Такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей
19:15 Легкая атлетика Елена Исинбаева: Решение о переносе Олимпиады было принято в первую очередь в интересах спортсменов
19:13 Футбол Буффон готов продлить контракт с «Ювентусом»
19:05 Авто/Мото В Великобритании до конца июня отменили все соревнования по автоспорту
19:03 ММА Чемпион UFC Адесанья: Мне нравится атмосфера, созданная коронавирусом
19:00 Футбол Трент Александер-Арнолд: У меня никогда не было причин покидать «Ливерпуль»
18:47 Футбол Роналду и Мендеш выделили более миллиона евро больницам Лиссабона и Порту
18:45 Хоккей Тамбиев стал новым главным тренером «Адмирала»
18:38 Футбол «Рома» начала переговоры по выкупу Мхитаряна
18:33 Футбол «Локомотив» ушел на карантин
18:27 Олимпиада Главный редактор «Советского спорта» поддержал флеш-моб Москомспорта (видео)
18:14 Олимпиада Рене Фазель: Удобнее было провести Олимпиаду осенью, чем переносить ее на следующий год
Цена на нефть выросла, но российская Urals осталась без покупателей
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В минздраве Башкирии сообщили последние данные о первых зараженных коронавирусом
Налоговые проверки на Ставрополье отменены до 1 мая из-за коронавируса
Коронавирус Daily-8. Что происходит в Омске
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика