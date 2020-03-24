Осторожно, расизм: от слез Роберто Карлоса до «обезьянок» Дзюбы

И начнем с темы расизма, которую вернул на первые полосы Артем Дзюба неосторожной публикацией чужой шутки.

ВГИКОВСКИЙ КОЛЛАЖ

В понедельник форвард «Зенита», скучающий по футболу на карантине, выложил в сториз инстаграма интересный коллаж: рядом с фото Дзюбы и его одноклубников Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого, Малкома и Дугласа Сантоса был помещен кадр из советского мультика «Обезьянки» с… таким же количеством персонажей (мамой-обезьяной и четырьмя ее детенышами). Подпись к фото гласила: «Это браво! Ракицкий похож больше всех».

Сходство двух картинок действительно вызывало улыбку умиления. Но довольно логично едва не спровоцировало скандал, который Дзюба не мог не предвидеть. Бдительная и вездесущая организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала: «Всегда нужно быть осторожными с образами обезьян, так как в футбольном контексте такие сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями». В общем, от открытых обвинений в расизме Дзюбу спасло присутствие на коллаже Ракицкого…

Стоит оговориться, что зенитовец не сам додумался до этой шутки. Еще 10 марта «провокационную» картинку опубликовали главные юмористы российского футбола из паблика «ВГИК». Они давно славятся жестким и порой неполиткоректным «стебом».

Дзюба увидел коллаж спустя две недели после публикации. И, в общем-то, он ни в чем не виноват. Вот и офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин не обнаружил в коллаже «состава преступления». Однако это вовсе не значит, что проблема расизма для РПЛ неактуальна. За последние 18 лет накопилась масса не самых приятных и не самых понятных историй.

БАНАНЫ ДЛЯ ОДЕМВИНГИЕ…

Нападающий Питер Одемвингие родился в Ташкенте в 1981 году, а в 1993-м его семья переехала в Набережные Челны. Его отец (тоже Питер) – нигериец, мать (Раиса) – русская. Заниматься футболом он начал в «КАМАЗе», затем попал в школу ЦСКА, но спустя год уехал на родину отца и в 1999-м дебютировал в местном «Бендел Иншурэнс».

В «Локомотиве» Одемвингие оказался спустя восемь лет, имея за плечами опыт выступлений в Бельгии и Франции. Его трансфер обошелся в десять миллионов евро, но высоких ожиданий болельщиков и руководства Питер не оправдал: за три безмедальных для «Локо» года он забил 23 гола в 81 матче и в августе 2010-го был продан за три миллиона евро «Вест Бромвичу».

Такова предыстория. А история случилась на первом же домашнем матче красно-зеленых после объявления об отъезде Одемвингие в АПЛ. Группа фанатов вывесила на трибуне «РЖД Арены» баннер: «Thanks, West Brom» («Спасибо, «Вест Бром»), где вместо запятой был нарисован… банан.

Инцидент едва не помешал России заполучить ЧМ-2018. Посчитавшая баннер расистским Федерация футбола Нигерии призвала ФИФА не рассматривать российскую заявку. Скандал попробовали еще сильнее раздуть англичане. В британских СМИ появилось интервью Одемвингие, в котором тот сетовал на тяжелую жизнь темнокожего парня в России…

В итоге мы все-таки стали хозяевами ЧМ. Одемвингие впоследствии дал немало интервью с куда более позитивной оценкой нашей страны. Но до сих пор не ясно, каким образом фанаты пронесли тот баннер, и почему никто из расистов не понес наказания.

… и РОБЕРТО КАРЛОСА

Всего год спустя банан показали другому темнокожему игроку РПЛ – защитнику «Анжи» Роберто Карлосу. Пожалуй, самый крутой легионер в истории нашего футбола (победитель ЧМ и ЛЧ) явно не заслуживал такого отношения, ведь, как рассказывал Герман Ткаченко, заманивший суперзвезду в Махачкалу, бразилец показал себя очень простым и позитивным парнем.

Тем не менее, кому-то из болельщиков «Крыльев Советов», разочарованных тремя голами «Анжи» на самарском стадионе «Металлург», пришло в голову бросить на 90-й минуте матча в сторону Роберто Карлоса банан. От расстройства ветеран снял капитанскую повязку, ушел с поля и разрыдался на скамейке, укутавшись в плед.

Но это был не единственный подобный эпизод в том сезоне. Тремя месяцами ранее в Санкт-Петербурге Роберто Карлосу протянул банан болельщик «Зенита». Питерский клуб оштрафовали на 300 тысяч рублей. Аналогичную сумму заплатили «Крылья», которые еще и разыскали расиста-провокатора, чтобы подвергнуть позору.

К счастью, бразилец не затаил обиды на всех россиян. Он всегда отзывался о нашей стране исключительно в позитивном ключе. Когда у «Анжи» возникли проблемы, предложил свою помощь. А вот что Роберто Карлос сказал о «расистах» в России: «Может, я понял бы того парня, если у него возникли проблемы в жизни. Но тогда ему надо было подойти ко мне и поделиться наболевшим, я бы помог… В любом случае, меня такими вещами не пробьешь. И я желаю этому человеку всего наилучшего».

«ОБЕЗЬЯНИЙ» ОТВЕТ ДУМБИЯ И ОЛИСЕ

А сколько раз российские трибуны на матчах РПЛ и еврокубков ухали в адрес темнокожих игроков и всеми способами изображали обезьян, – не сосчитаешь! Однако один эпизод запомнился особо.

В ноябре 2010 года на дерби между ЦСКА и «Спартаком» (3:1) фанаты красно-белых всю игру пытались вывести из себя Сейду Думбия и Секу Олисе. Армейские африканцы ответили достойно – вдвоем соорудили второй гол в спартаковские ворота. После чего встали напротив гостевого сектора и… по-обезьяньи начали стучать себя в грудь. Арбитр Александр Колобаев не стал наказывать их за это даже желтой карточкой.

«СТРАННОЕ» УДАЛЕНИЕ ЭМЕНИКЕ

Зато форвард «Спартака» Эммануэль Эменике за куда менее очевидные жесты был удален с поля.

В мае 2012-го «Зенит» уже в ранге чемпиона принимал красно-белых на своем поле, и очень хотел отметить золотые медали победой над принципиальным соперником. К 84-й минуте питерцы вели 2:1, но не устояли под напором «Спартака», завершившегося голевым навесом Эйдена Макгиди на Эменике. А что случилось потом, остается только гадать…

Празднуя гол, нигериец стал бить себя по венам в районе сгиба локтя, за что немедленно увидел перед собой красную карточку от Владимира Казьменко. Решение судьи было настолько неожиданным, что даже комментатор решил, что взятие ворот не засчитано из-за игры Эменике рукой.

Но оказалось, Казьменко квалифицировал празднование как «непристойные жесты в сторону болельщиков «Зенита». Многие аргументацию не поняли. Ничего оскорбительного не увидел и тогдашний председатель профсоюза футболистов Вагиз Хидиятуллин. Тем не менее, наказание оставили в силе, шокировав Эменике. «Не понимаю, за что меня удалили, – говорил нигериец. – Я просто похлопал себя по руке, как это, например, делал Самюэль Это’О в финале Лиги чемпионов».

Действительно, жест Эменике-Это’О в Африке означает «благодарность предкам за данную человеку кровь». В общем, Казьменко явно промахнулся. Впрочем, «Спартак» даже в меньшинстве обыграл «Зенит» 3:2 благодаря голу Рафаэла Кариоки. А в заключительном туре без Эменике победил «Локомотив» (2:0), завоевав лигочемпионскую путевку.

ХАЛК И МАТЮНИН

Еще один почти скандал с участием арбитра случился 29 ноября 2014 года. Тогда бразильский нападающий Халк обвинил в проявлениях расизма судью матча «Мордовия» – «Зенит» Алексея Матюнина.

После игры Халк заявил следующее: «Я подошел к главному арбитру, чтобы спокойно поговорить. Дотронулся до него, как делаю всегда, когда общаюсь с кем-то. А он высокомерно попросил его не трогать… В горячке я спросил: «Ты расист?» А он ответил, что ему не нравятся черные».

В этих рассуждениях было много странного. По версии Халка, Матюнин говорил по-английски, которым, как выяснилось, судья не владел. Естественно, судья все обвинения опроверг: «Это напоминает детский сад, но только с сердитыми глупыми детишками. Кто-то кого-то надоумил. Мы с Халком оба знаем, что ничего такого не было. И все игроки тому свидетели».

За Матюнина тогда вступилось большинство коллег. Стоит добавить, что для обоих участников конфликта английский – не родной язык. Халк свободно говорит только на португальском.

«ХУЛК, ХУЛК, ХУЛК»

Особенно «прославились» на почве расизма болельщики «Торпедо». В сезоне-2014/15, который команда завершила в зоне вылета (чего стоило поражение 1:8 от «Зенита»!), они дважды вляпались в некрасивый скандал.

В сентябре фанаты заухали защитника «Динамо» Кристофера Самба. Конголезец был настолько обижен, что отказался выходить на второй тайм, и Станиславу Черчесову пришлось выпускать вместо него Дугласа… А знаете, чем болельщики объяснили свое поведение? Тем, что сам Самба показал трибунам средний палец. И его, кстати, за это наказали дисквалификацией на два матча.

Но уже в марте на поведение фанов «Торпедо» жаловался… Халк. После гола на 35-й минуте бразилец приложил руку к уху и послал трибунам воздушный поцелуй – в ответ на не прекращавшуюся обструкцию в каждом эпизоде, когда он касался мяча.

Руководитель болельщиков «Торпедо» Василий Петраков, отрицая факт уханья в адрес Халка, выдал одно из самых нелепых объяснений: «При подаче углового фанаты в шарфах и майках «Зенита» с центральной и южной трибун пытались поддерживать своего игрока скандированием «Хулк, Хулк, Хулк», как принято в Бразилии. Вот форвард и послал им воздушный поцелуй. А все инсинуации, что болельщики «Торпедо» оскорбляли Халка по национальному признаку, не имеют под собой оснований».

«ОБЕЗЬЯНА В СБОРНОЙ»

К сожалению, регулярно сталкивался с расизмом в России и вратарь нашей сборной Гилерме. Особенно громкими стали эпизоды в июле 2017-го и марте 2018-го. Тогда болельщики «Спартака» выкрикивали в адрес голкипера «Локомотива» речевки «про обезьяну в сборной».

К чести русского бразильца, он не только не раздул, но и постарался потушить скандал. «Реакция на что? По поводу расизма? Я ничего не слышал! И мне без разницы», – заявил Гилерме после поражения «Локо» в Суперкубке-2017.

А в ноябре 2019-го он оценил происходящее уже философски: «У меня в России есть темнокожие друзья, которые не сталкивались с расизмом в быту. Бывает, во время матчей с трибун доносятся какие-то крики, но это происходит не на расовой почве, а чтобы вывести тебя из равновесия».

«ШОКОЛАДКИ ТАЮТ НА СОЛНЦЕ»

В январе 2018-го случился, пожалуй, самый абсурдный «расистский» скандал в истории РПЛ. «Спартак» Массимо Карреры готовился в Эмиратах ко второй части сезона. А капитан команды Георгий Джикия, чтобы повеселить себя и публику, примерил роль пресс-атташе, получив доступ к официальному твиттеру клуба.

Снимая видео, на котором Фернандо, Луис Адриано и Педро Роша делали упражнения на открытом воздухе, Джикия пошутил за кадром: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Все британские СМИ сразу вышли с громкими заголовками, обличающими Россию. И это за полгода до чемпионата мира!

«Спартак» быстро удалил ролик и выложил новый, в котором Фернандо заявил, что в клубе нет расизма, а команда – дружная семья. Но было поздно – FARE осудила москвичей за «восхваление подобных вещей», и зарубежные СМИ еще несколько дней намекали, что в России нельзя проводить ЧМ-2018. В результате красно-белым все-таки пришлось извиниться: «Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил».

«ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»

Этот скандал был связан с бывшим руководителем пресс-службы РФС Андреем Малосоловым. Правда, формально к РПЛ эпизод отношения не имел. Во время выставочного матча между ЦСКА, за который болеет Малосолов, и «Спартаком», журналист в своем твиттере назвал Адриано «обезьяной», считая, что бразильца надо было удалять после стычки с Кириллом Набабкиным.

В ответ руководство «Спартака» закрыло Малосолову доступ на «Открытие Арену» и обратилось в прокуратуру с требованием завести уголовное дело о расизме. Сам «провинившийся» не видел в своем твите оскорбления по расовому признаку: «Если Набабкин играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удален, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в своей манере. «Обезьяна» в его адрес – это именно поведенческая характеристика. Если бы в похожем стиле выступили Николай Рассказов, Александр Ломовицкий или Джикия, написал бы про них то же самое. Когда мой трехлетний сын хулиганит и кривляется, я тоже часто говорю: «Хватит обезьянничать».

… Что ж, сколько людей – столько мнений. Но давайте все-таки хотя бы после коронавируса перестанем использовать на российских спортивных аренах любые провокационные характеристики и жесты, которые могут обидеть людей с другим цветом кожи.