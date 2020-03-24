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24 марта 2020 21:30ФутболЗибрак Артем

20 лет назад Шевченко остановил чемпионский ход «Ювентуса»

Никто не верил, что «Лацио» сможет отыграть у туринцев 9-очковое отставание. А затем случилось чудо, к которому оказались причастны 23-летний нападающий сборной Украины и экс-капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Мальдини и Шевченко против Дель Пьеро и Зидана

Два десятилетия на стыке веков – золотая эпоха итальянской серии А. К 27-му туру сезона-1999/2000 «Ювентус» потерпел только одно поражение (от «Лечче» в далеком четвертом туре) и с девятиочковым отрывом от «Лацио» уверенно возглавлял турнирную таблицу. Кто тогда мог подумать, что туринцы, собравшие на пару с «Миланом» восемь последних скудетто, именно в матче с россонери начнут терять казавшееся практически выигранным очередное золото?

Несмотря на титул действующего чемпиона, сам «Милан», ведомый Альберто Дзаккерони, выглядел неважно. Рядом с матерыми Паоло Мальдини, Алессандро Костакуртой и Деметрио Альбертини только начинали свое восхождение Андрей Шевченко, Дженнаро Гаттузо и Сержиньо. Команда переживала переходный период, много пропускала (34 мяча в 26 турах, что на 21 больше «Ювентуса») и с трудом держалась на хвосте у шедшего третьим «Интера» (тогда в Лигу чемпионов проходила только первая тройка).

В то же время «старая синьора», ведомая Зинедином Зиданом, Эдгаром Давидсом и вернувшимся после тяжелой травмы Алессандро Дель Пьеро, не проигрывала в чемпионате вот уже 22 матча кряду. Справедливости ради, совершенно непобедимым «Ювентус» не был – за две недели до игры на «Сан Сиро» он был крупно бит в 1/8 финала Кубка УЕФА «Сельтой» (0:4). Приятно вспомнить, как подопечных Карло Анчелотти выбила из еврокубков команда Валерия Карпина и Александра Мостового. Царь уже на первой минуте ассистировал Клоду Макелеле, положившему начало разгрому.

Индзаги мажет по пустым, Шева опережает ван дер Сара

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Первый тайм матча протекал довольно буднично. Два наиболее реальных шанса для взятия ворот имел будущий герой Милана, а тогда еще форвард «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Сначала он едва не превратил в гол подачу Зидана, а затем подкараулил ошибку Мальдини, неудачно отдавшего мяч назад Кристиану Аббьяти. Сделавший умение скрыться на линии офсайда своей главной фишкой Суперпиппо опередил вратаря, но поторопился и пробил выше опустевших ворот. Эта ошибка впоследствии стала роковой.

«Милан» ответил убойным моментом январского новичка Хосе Мари, но тот не попал из центра штрафной после срезавшегося прострела Мальдини. А следом, перед самым перерывом, свое слово сказал Шевченко, замкнувший с линии вратарской подачу Томаса Хельвега с правого фланга. Блестящий вратарь Эдвин ван дер Сар, для которого два года в Турине стали худшими в карьере (более того, многими в Италии он считается одним из худших вратарей в истории «Юве»), поздно вышел из ворот и вместо мяча врезался в украинского нападающего.

Молчание Папарески, «точка» Шевченко

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В начале второго тайма Диего Де Аскентис откровенно срубил в штрафной Дель Пьеро, но свисток арбитра Джанлуки Папарески бессовестно промолчал. Возмущенные таким беспределом «бьянконери» навалились на штрафную Аббьяти. Находившийся на пике карьеры моторный и бесстрашный Давидс раз за разом прорывал чужие оборонительные редуты и мощно лупил со всех позиций.

Он же мастерски подал в штрафую, но вышедшему на замену Дарко Ковачевичу помешал забить с нескольких метров невовремя выскочивший у него из-за спины Индзаги. Через год серб уйдет в «Лацио», а затем с Карпиным будет тащить «Реал Сосьедад» к чемпионскому титулу, который уступит мадридскому «Реалу» лишь на финише сезона.

Казалось, что вот-вот защита «россонени» треснет по швам, но под занавес матча Шевченко получил на ход тонкую перадачу от Хосе Мари и был сбит вышедшим всего шесть минут назад Алессандро Биринделли. Он уже с 11-метровой отметки уверенно развел ван дер Сара и мяч по разным углам. «Ювентус» не сдался, но как ни старался, даже один мяч отыграть не смог.

Симеоне и Аленичев тоже приложил руку к провалу «Юве»

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Так черно-белые потерпели поражение, с которого началось их падение. В следующем туре они уступили дома главному преследователю «Лацио» (единственный мяч забил Диего Симеоне), и за две недели девятиочкое преимущество практически растаяло. Затем последовали три победы подряд, в том числе над «Интером» (2:1) и «Фиорентиной» (1:0), но в трех заключительных турах «Юве» потерпел два поражения и упустил скудетто, которое практически держал в руках. В заключительной встрече в Перудже настоящий потоп смысл последние надежды на чемпионский титул. К слову, к исторической победе местного клуба (1:0) прикоснулся и Дмитрий Аленичев, отыгравший в той встрече 63 минуты.

Вот так легионеры с постсоветского пространства Шевченко (в тот год он впервые в карьере стал лучшим бомбардиров серии А), Карпин, Мостовой и Аленичев в 2000 году оставили «Ювентус» без трофеев. А «Милан» в том сезоне финишировал-таки в тройке и заложил фундамент будущих побед, через три года выиграв Лигу чемпионов, а еще через сезон – и скудетто. Оба трофея с тех пор покорились «россонери» всего по разу.

Чемпионат Италии-1999/2000
27-й тур

«Милан» – «Ювентус» – 2:0 (1:0)
Голы: Шевченко, 45, 84, с пенальти.

«Милан»: Аббьяти, Мальдини, Шамот, Костакурта, Хельвег, Де Аскентис, Альбертини, Гули (Сала, 90+2), Джунти (Гаттузо, 72), Шевченко (Уэст, 90+3), Хосе Мари.

«Ювентус»: ван дер Сар, Монтеро, Феррара (Биринделли, 78), Юлиано, Дзамбротта, Давидс, Таккинарди (Ковачевич, 70), Пессотто, Зидан, Дель Пьеро, Ф. Индзаги.

Предупреждения: Шамот, Хельвег Феррара, Давидс.
Судья: Папареска.

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