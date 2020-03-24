20 лет назад Шевченко остановил чемпионский ход «Ювентуса»

Мальдини и Шевченко против Дель Пьеро и Зидана

Два десятилетия на стыке веков – золотая эпоха итальянской серии А. К 27-му туру сезона-1999/2000 «Ювентус» потерпел только одно поражение (от «Лечче» в далеком четвертом туре) и с девятиочковым отрывом от «Лацио» уверенно возглавлял турнирную таблицу. Кто тогда мог подумать, что туринцы, собравшие на пару с «Миланом» восемь последних скудетто, именно в матче с россонери начнут терять казавшееся практически выигранным очередное золото?

Несмотря на титул действующего чемпиона, сам «Милан», ведомый Альберто Дзаккерони, выглядел неважно. Рядом с матерыми Паоло Мальдини, Алессандро Костакуртой и Деметрио Альбертини только начинали свое восхождение Андрей Шевченко, Дженнаро Гаттузо и Сержиньо. Команда переживала переходный период, много пропускала (34 мяча в 26 турах, что на 21 больше «Ювентуса») и с трудом держалась на хвосте у шедшего третьим «Интера» (тогда в Лигу чемпионов проходила только первая тройка).

В то же время «старая синьора», ведомая Зинедином Зиданом, Эдгаром Давидсом и вернувшимся после тяжелой травмы Алессандро Дель Пьеро, не проигрывала в чемпионате вот уже 22 матча кряду. Справедливости ради, совершенно непобедимым «Ювентус» не был – за две недели до игры на «Сан Сиро» он был крупно бит в 1/8 финала Кубка УЕФА «Сельтой» (0:4). Приятно вспомнить, как подопечных Карло Анчелотти выбила из еврокубков команда Валерия Карпина и Александра Мостового. Царь уже на первой минуте ассистировал Клоду Макелеле, положившему начало разгрому.

Индзаги мажет по пустым, Шева опережает ван дер Сара

Первый тайм матча протекал довольно буднично. Два наиболее реальных шанса для взятия ворот имел будущий герой Милана, а тогда еще форвард «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Сначала он едва не превратил в гол подачу Зидана, а затем подкараулил ошибку Мальдини, неудачно отдавшего мяч назад Кристиану Аббьяти. Сделавший умение скрыться на линии офсайда своей главной фишкой Суперпиппо опередил вратаря, но поторопился и пробил выше опустевших ворот. Эта ошибка впоследствии стала роковой.

«Милан» ответил убойным моментом январского новичка Хосе Мари, но тот не попал из центра штрафной после срезавшегося прострела Мальдини. А следом, перед самым перерывом, свое слово сказал Шевченко, замкнувший с линии вратарской подачу Томаса Хельвега с правого фланга. Блестящий вратарь Эдвин ван дер Сар, для которого два года в Турине стали худшими в карьере (более того, многими в Италии он считается одним из худших вратарей в истории «Юве»), поздно вышел из ворот и вместо мяча врезался в украинского нападающего.

Молчание Папарески, «точка» Шевченко

В начале второго тайма Диего Де Аскентис откровенно срубил в штрафной Дель Пьеро, но свисток арбитра Джанлуки Папарески бессовестно промолчал. Возмущенные таким беспределом «бьянконери» навалились на штрафную Аббьяти. Находившийся на пике карьеры моторный и бесстрашный Давидс раз за разом прорывал чужие оборонительные редуты и мощно лупил со всех позиций.

Он же мастерски подал в штрафую, но вышедшему на замену Дарко Ковачевичу помешал забить с нескольких метров невовремя выскочивший у него из-за спины Индзаги. Через год серб уйдет в «Лацио», а затем с Карпиным будет тащить «Реал Сосьедад» к чемпионскому титулу, который уступит мадридскому «Реалу» лишь на финише сезона.

Казалось, что вот-вот защита «россонени» треснет по швам, но под занавес матча Шевченко получил на ход тонкую перадачу от Хосе Мари и был сбит вышедшим всего шесть минут назад Алессандро Биринделли. Он уже с 11-метровой отметки уверенно развел ван дер Сара и мяч по разным углам. «Ювентус» не сдался, но как ни старался, даже один мяч отыграть не смог.

Симеоне и Аленичев тоже приложил руку к провалу «Юве»

Так черно-белые потерпели поражение, с которого началось их падение. В следующем туре они уступили дома главному преследователю «Лацио» (единственный мяч забил Диего Симеоне), и за две недели девятиочкое преимущество практически растаяло. Затем последовали три победы подряд, в том числе над «Интером» (2:1) и «Фиорентиной» (1:0), но в трех заключительных турах «Юве» потерпел два поражения и упустил скудетто, которое практически держал в руках. В заключительной встрече в Перудже настоящий потоп смысл последние надежды на чемпионский титул. К слову, к исторической победе местного клуба (1:0) прикоснулся и Дмитрий Аленичев, отыгравший в той встрече 63 минуты.

Вот так легионеры с постсоветского пространства Шевченко (в тот год он впервые в карьере стал лучшим бомбардиров серии А), Карпин, Мостовой и Аленичев в 2000 году оставили «Ювентус» без трофеев. А «Милан» в том сезоне финишировал-таки в тройке и заложил фундамент будущих побед, через три года выиграв Лигу чемпионов, а еще через сезон – и скудетто. Оба трофея с тех пор покорились «россонери» всего по разу.

Чемпионат Италии-1999/2000

27-й тур

«Милан» – «Ювентус» – 2:0 (1:0)

Голы: Шевченко, 45, 84, с пенальти.

«Милан»: Аббьяти, Мальдини, Шамот, Костакурта, Хельвег, Де Аскентис, Альбертини, Гули (Сала, 90+2), Джунти (Гаттузо, 72), Шевченко (Уэст, 90+3), Хосе Мари.

«Ювентус»: ван дер Сар, Монтеро, Феррара (Биринделли, 78), Юлиано, Дзамбротта, Давидс, Таккинарди (Ковачевич, 70), Пессотто, Зидан, Дель Пьеро, Ф. Индзаги.

Предупреждения: Шамот, Хельвег – Феррара, Давидс.

Судья: Папареска.