Семин и пустота: как «Локомотиву» не наступить на старые грабли

ПАЛЫЧ ПРОТИВ ВСЕХ

Чаще Семина чемпионат России выигрывали только Олег Романцев (8 раз) и Валерий Газзаев (4). При этом Юрий Палыч - самый титулованный тренер России. К трем комплектам золотых медалей РПЛ он добавил 6 Кубков России и 3 Суперкубка. В сумме получается 12 трофеев, на один больше, чем у Газзаева и Романцева.

Тем не менее, 72-летнего специалиста предстоящим летом опять «отправляют на покой». Слухи о том, что с Семиным не продлят контракт, множатся. Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе ранее четко обозначил позицию: совет директоров клуба рассмотрит «несколько кандидатов, включая нынешнего главного тренера».

В качестве потенциальных преемников Семина называются ноунейм из Сербии Марко Николич (тренировавший «Рад», Войводину», «Партизан», «Олимпию» и «Фехервар»), более-менее известный рулевой «Олимпиакоса» Педру Мартинш и уже руководивший «Локомотивом», а теперь возглавляющий «Арсенал» Игорь Черевченко.

И можно заранее предсказать, что ждет «Локомотив», если тренерская рокировка действительно состоится. Статистика красноречива: из 11 трофеев за этот период сразу 9 - семинские.

ТРИ БРОНЗЫ НА 14 ЧЕЛОВЕК

Как видно из таблицы, только при Муслине «Локо» удавалось забраться в РПЛ хотя бы на вторую строчку. Но легендарного президента клуба Валерия Филатова в том сезоне подвела интуиция: он уволил серба за семь туров до конца. Причиной послужили вылет из Лиги Европы после первого же раунда и поражение от «Москвы» Леонида Слуцкого, стоившее команде лидерства.

Ставка на Долматова себя не оправдала: концовку чемпионата-2006 красно-зеленые завалили, пропустив вперед не только ЦСКА, но и «Спартак». В результате совет директоров уволил и Долматова, и Филатова. Хотя ту бронзу для «Локо» вполне можно считать успехом. В медали команду в отсутствие Юрия Палыча до и после того сезона заводили только Эштреков и Кучук.

МЕТАМОРФОЗЫ ЭШТРЕКОВА

Эштреков исполнил неожиданный финт. Проработав помощником Семина в 1988 - 2005 годах, он получил из рук патрона чемпионский коллектив. Палыч в разгар сезона отправился спасать сборную России, которая, впрочем, так и не вышла в финальную стадию ЧМ-2006. И вернуться в клуб ему не дали. Говорили, что… Эштреков запретил пускать Семина на клубную базу.

Сам Юрий Палыч эту версию опроверг. Но сказал, что работать с Эштрековым не хотел бы, так как тот разрушил атмосферу внутри коллектива, завалил селекцию и допустил вмешательство в чисто тренерские вопросы высшего начальства. Негативно об Эштрекове впоследствии отзывались и Вадим Евсеев, и Сергей Овчинников. Как бы то ни было, долго Владимир Хазраилович в клубе не задержался.

ТРОФЕИ БЫШОВЦА И ЧЕРЕВЧЕНКО

Выиграть что-то ценное без Семина «Локомотиву» удалось только при Бышовце и Черевченко. Они приводили команду к триумфам в Кубке России. В 2007 году красно-зеленые (когда Семин занимал пост президента) последовательно переиграли «Динамо» (0:1, 4:0), «Спартак» (3:0) и «Москву» (1:0, с победным голом Гарри О’Коннора), что, впрочем, не спасло Бышовца от отставки. На финише чемпионата «Локо» выдал четырехматчевую серию без побед и занял седьмое место.

Ну а в кубковом финале-2015 была повержена «Кубань» экс-наставника «Локо» Кучука. Счет тогда открыл будущий железнодорожник Владислав Игнатьев, а третий гол в овертайме записал на свой счет 19-летний Алексей Миранчук. Помимо него, в команде до сих пор остались только Ведран Чорлука и Гилерме. И тот Кубок - единственный трофей «Локомотива», к которому Семин не имеет никакого отношения.

УВОЛЬНЕНИЯ НА СТАРТЕ

Черевченко ждало увольнение после двух стартовых туров следующего сезона, принесших ничьи с «Зенитом» (0:0) и «Томью» (2:2). Вообще, в этом кроется какая-то фишка руководителей «Локо». Рахимов ушел в 2009-м после шестого тура, Юрий Красножан в 2011-м – после 11-го, Кучук в 2014-м – после седьмого.

Особняком стоит увольнение Красножана. Тот отлично поработал с нищим «Спартаком» из Нальчика и в декабре 2010-го сменил Семина по личному приглашению Ольги Смородской. Выдав шестиматчевую серию без поражений, «Локо» повис на хвосте у лидирующего ЦСКА, но в 11-м туре случилось страшное. На матч против «Анжи» (1:2) Красножан выпустил очень странный состав (без Дениса Глушакова и Дмитрия Лоськова). Смородская посчитала это «договорняком» и указала своему же «фавориту» на дверь.

Кстати, недавно Ольга Юрьевна еще раз подтвердила свое мнение на счет той истории. Красножан считает это «бреднями». Правда, в РПЛ после ухода из «Локо» он проработал недолго: чуть более полугода в «Кубани» и «Тереке». Интересно, почему?

ИНОСТРАНЦАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

В РПЛ «Локомотив» тренировали пять зарубежных специалистов – Муслин (Сербия), Коусейру (Португалия), Билич (Хорватия), Кучук (Белоруссия) и Божович (Черногория). Четверых последних приглашала Смородская.

Вероятно, обжегшись на Красножане, она опасалась доверять отечественным тренерам. Исключение составили Маминов и Черевченко, назначавшиеся «и. о.». При этом никому из иностранцев не удалось оставить заметный след в истории клуба. Лишь трое «дожили» до конца сезона – Коусейру, Билич и Кучук. И только белорус удержал «Локо» хотя бы в пятерке. При португальце было седьмое место, при хорвате - вовсе девятое.

Так кого сейчас якобы рассматривают нынешние боссы «Локо»? Николича и Мартинша? Ну-ну…

Так что, не зря болельщики вывешивают на «РЖД Арене» баннеры «Юрий Палыч – наше все», «Наш «Локо» это Палыч», «Семин – больше, чем тренер, больше, чем клуб» и так далее. Только вдумайтесь в эти цифры: проведя почти на 40 матчей меньше остальных специалистов за рассматриваемый нами период, Семин одержал на 9 побед больше и потерпел на 27 поражений меньше. При нем команда показывает более высокую среднюю результативность (1,47 против 1,36 гола за матч), реже пропускает (0,83 против 1,04) и - что самое важное! - гораздо чаще оказывается на пьедестале (три золота и серебро против трех бронз). Да при такой статистике Семин давно заслужил пожизненный контракт!

ПРЕДВЫБОРНЫЙ РАСКЛАД-2020

Представим, как будут выглядеть досье на кандидатов в тренеры «Локомотива», которые окажутся на столе совета директоров.

Марко Николич, 40 лет (Сербия)

Клубы: Рад (2008, 2013), Войводина (2013), Партизан (2015, 2016-2017), Олимпия (2016), Фехервар (2017-2019)

Достижения: чемпион и обладатель Кубка Сербии, чемпион и обладатель Кубка Венгрии

Игровые схемы: 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-2-1

Вообще-то глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков говорил в интервью, что не знает такого тренера, так что его кандидатура в СМИ может быть результатом агентских игр. С другой стороны, Мещеряков и не обязан знать всех тренеров Европы, а до судьбоносного заседания времени познакомиться с потенциальными новичками достаточно.

Николич практически не играл в футбол профессионально, закончив из-за травмы в 20 лет. Начинал аж 19 лет назад в юношеской команде белградского «Рада», воспитанником которого и является. Здесь он и дослужился до должности главного тренера, которую занимал в сумме четыре года.

Дважды приходил в «Партизан» и со второй попытки выиграл с ним чемпионат и Кубок страны, став также лучшим тренером Сербии. Тут он познакомился с Данко Лазовичем, известным в России по выступлениям за «Зенит» и «Ростов», и таскал его за собой в «Олимпию» и «Фехервар».

Также была командировка в люблянскую «Олимпию», из которой через три месяца его выгнали со скандалом за оскорбление темнокожего форварда своей команды Блессинга Элеке. Николич без работы с ноября 2019 года.

Педру Мартинш, 49 лет (Португалия)

Клубы: Униао Ламас (2006-2007), Лузитания (2007-2009), Эспинью (2009-2010), Маритиму (2010-2014), Риу Аве (2014-2016), Витория Гимашаеш (2016-2018), Олимпиакос (2018-н.в.)

Достижения: финалист Кубка Португалии, серебряный призер чемпионата Греции

Игровые схемы: 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1

Мартинш был сравнительно известным футболистом, на пике карьеры выступал на позиции опорного полузащитника за «Спортинг» и «Боавишту», провел по матчу в юношеской (до 18 лет), молодежной (до 21 года) и первой сборных Португалии. Едва не пересекся в «Алверке», в которой завершал карьеру, с Сергеем Овчинниковым (Педру пришел в команду летом 2000 года, тогда как россиянин в то же время отправился на повышение в «Порту»).

Мартинш работает тренером с 2004 года. Причем на протяжении двух первых сезонов он был ассистентом… Коусейру – в «Витории Сетубал», «Порту» и «Белененсеше». В 2006 году начал самостоятельную карьеру, за четыре года дослужившись до должности главного тренера клуба примейры «Маритиму». В 2017 году с «Виторией Гимараеш» дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Бенфике» (1:2).

Вообще выиграть титул ему пока никак не удается – например, помимо финала Кубка Португалии он проиграл два Суперкубка страны. Но если в Португалии его скромным командам было сложно добиться успеха, то «Олимпиакос» в Греции должен быть обречен на успех. Вот только прошлый сезон он проиграл ПАОКу, отстав на пять очков. Впрочем, в нынешнем уверенно лидирует с преимуществом в семь очков.

Российские болельщики хорошо знакомы с нынешним «Олимпиакосом», ведь это именно он выбил «Краснодар» из квалификации Лиги чемпионов, разгромив дома 4:0. Заняв третье место в группе с «Баварией» и «Тоттенхэмом», греки квалифицировались в Лигу Европы, где в драматичнейшем двухраундовом противостоянии одолели «Арсенал» (0:1, 2:1) благодаря голу Юссефа Эль Араби на 119-й минуте.

Игорь Черевченко, 45 лет (Россия)

Клубы: Локомотив (2015-2016), Балтика (2017-2018), Арсенал (2018-н.в.)

Достижения: обладатель Кубка России

Игровые схемы: 4-2-3-1, 3-4-2-1, 4-1-4-1, 4-3-3

Бывший защитник «Локомотива», в составе которого он стал трехкратным чемпионом страны и четырехкратным обладателем Кубка, в представлениях не нуждается. Он уже возглавлял железнодорожников и даже выиграл с ними кубок. Будучи учеником Семина, является сторонником оборонительного футбола. В нынешнем сезоне его «Арсенал», действуя на контратаках, обыграл в Москве ЦСКА и «Спартак» (по 1:0), а в декабре 2018-го дома – «Зенит» (4:2). В прошлом году вывел туляков в Лигу Европы, где опростоволосился в первом же раунде, проиграв «Нефтчи» в обоих матчах – 0:1 и 0:3.

Черевченко отлично научился ставить командам игру «от печки», но испытывает серьезные трудности, когда надо самому взламывать эшелонированную оборону. Это заметно как по его «Арсеналу» (те же матчи с «Нефтчи»), так и по предыдущей работе в «Локомотиве». И те, и другие нередко оступались под его руководством именно в тех матчах, в которых были фаворитами.

Юрий Семин, 72 года (Россия)

Клубы: Кубань (1982), Памир (1983-1985), Локомотив (1986-1990, 1992-2005, 2016-н.в.), Новая Зеландия (1991), сборная России (2005), Динамо М (2005-2006), Динамо К (2007-2009, 2010-2012), Габала (2013-2014), Мордовия (2014-2015), Анжи (2015)

Достижения: чемпион (3), серебряный (5) и бронзовый призер чемпионата России (2), обладатель Кубка (6) и Суперкубка России (3), Обладатель Кубка Содружества (2005), чемпион, серебряный призер (3) и обладатель Суперкубка Украины, бронзовый призер чемпионата Азербайджана

Игровые схемы: 4-2-3-1, 3-4-2-1, 4-1-4-1, 4-4-2

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