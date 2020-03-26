«Чик-зарядка» и «Славия-Мозырь». Это все, что осталось от спортивного ТВ

Остальному, обычному ТВ карантин, как бы цинично это не звучало, во многом на руку. Места для зрителей в студиях опустели и возиться с «массовкой» теперь нет нужды, а рейтинги все равно растут. Люди сидят по домам, прикованные к экранам, – чем не мечта продюсера?

В Европе, где с эпидемией дела хуже и ограничения жестче, телевизионная аудитория подскочила на десятки процентов. У нас рост меньше, но тоже налицо. По данным компании «Медиаскоп», на прошлой неделе в Москве был установлен рекорд за весь период после новогодних праздников: 900 тысяч человек – то есть, каждый 16-й из всех горожан и каждый пятый из державших ТВ включенным в тот момент – смотрели одно и то же. И не «Голос», не очередную «мыльную оперу», а программу «Время». Совсем как в приснопамятные советские времена.

БЕЛОРУССКИЙ КЛОНДАЙК

Иное дело «Матч ТВ», разом оставшийся без самого смотрибельного продукта – прямых трансляций. Чем теперь забивать эфир аж девяти каналов, включая специализированно-кабельные «Матч. Игра», «Матч. Боец» и нескольких футбольных? Тут даже такая «птица-говорун», как Дмитрий Губерниев, не спасет – беда…

Вдруг подвернулся старт чемпионата Белоруссии по футболу, как по заказу назначенный на 19 марта. Власти этой страны пока предпочитают не париться насчет коронавируса, и соревнований не отменяют. Там и шайбу хоккейную продолжают гонять, а теперь вот и мяч. Возрадовавшееся храбрости белорусских соседей «Матч ТВ» немедля приобрело права на показ игр их «Вышэйшей лиги» (это не моя выдумка, а официальное название) и в субботу с воскресеньем запустило пробный шар: четыре матча первого тура.

В воскресенье, когда на еще не прерванном шахматном турнире в Екатеринбурге гроссмейстеры ушли совсем уж в глубокую задумчивость, я пересилил себя и включил белорусский футбол. Зрелище оказалось поистине эпическим.

РЕПОРТАЖ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

Давали игру «Слуцк» – «Славия-Мозырь». Место действия – райцентр в 100 километрах от Минска. Стадион с маленькими, где-то в человеческий рост трибунами на 1896 мест, был заполнен почти наполовину. Кучка слуцких фанатов с серьезными лицами скандировала что-то суровое и размахивала флагами. Как выяснилось, не зря: местная команда выиграла со счетом 3:1. Все четыре гола были забиты с пенальти.

О качестве футбола лучше умолчу. Да и не в нем тут дело. Было само по себе странно наблюдать, как посреди опустевшей планеты кто-то, как ни в чем ни бывало, играет в футбол – с настоящими, живыми зрителями без масок на лицах. Описанный выше провинциальный антураж только усиливал ощущение нереальности. Словно смотришь репортаж из «зоны» братьев Стругацких или даже другой галактики.

Уж не знаю, насколько «вышэйшие» доходы это принесет белорусам, вдруг обнаружившим, что владеют чуть ли не единственным товаром на вымершем рынке спортивного ТВ. И будет ли сия овчинка стоить выделки потом, когда с эпидемией им придется считаться, как и всем прочим. А вот ожиданий «Матч ТВ» этот «грандиозный проект», боюсь, не оправдывает совсем. В только что опубликованных верхушках спортивных рейтингов минувшей недели ни «Слуцк» с «Мозырем», ни «Ислочь» с «Неманом», увы, не значатся. Видимо, там речь идет о каких-то совсем уж микроскопических сотых долях процента.

СТАРЫЕ ПОВТОРЫ НИКТО НЕ СМОТРИТ

Общедоступная часть рейтингового айсберга тоже выглядит ужасно, спорт упал ниже плинтуса. Не спасают ни повторы побед сборной Станислава Черчесова, ни снимаемые в экстренном порядке тематические программы. Да будет вам известно, что первое место по аудитории в российских городах с населением свыше ста тысяч человек среди спортивных передач недели занимает… «Чик-зарядка»! Ранне-утренняя гимнастика с детского канала «Карусель». Только ей удалось преодолеть скромный барьер в 700 тысяч зрителей. Здоровенные мужики из смешанных единоборств, выпущенные в клетку в самый прайм-тайм, до крови дрались с зарядкой за лидерство, но отважный мультяшный цыпленок Чик оставил их с носом.

Несложно догадаться почему: то был повтор боев, состоявшихся в августе прошлого года и с тех пор изрядно поросших быльем. Нет, не хочет народ старье смотреть. Даже в карантине. Народ будет смотреть программу «Время» и жадно ловить новости о коронавирусе.

Хотя «Матч ТВ» пока настаивает на продолжении «белорусского банкета». В этот уик-энд они собираются показать на своих каналах все восемь матчей тамошнего тура – выбирай не хочу. Кому по душе «Мозырь», кому «Городея», а кому «Смолевичи». Берегись, храбрец Чик!

СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

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