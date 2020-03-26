Третья Мировая в Шеффилде. Как в Англии не доиграли матч без всякого коронавируса - Советский спорт
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26 марта 2020 16:00ФутболПаутов Максим

Третья Мировая в Шеффилде. Как в Англии не доиграли матч без всякого коронавируса

Пока британцы обсуждают вариант с отменой сезона вспомним пока единственный на Туманном Альбионе матч, который так и не был доигран. Речь о легендарной «битве при «Брэмолл Лейн».

УДАЛЕНИЕ ВРАТАРЯ

Шел 2002 год. «Вест Бромвич Альбион» под руководством Гари Мегсона смело и уверенно шагал по турнирному пути чемпионшипа, стремясь завоевать путевку в АПЛ. 16 марта «дроздам» предстоял матч 40-го тура – в гостях у «Шеффилд Юнайтед» Нила Уорнока. Казалось бы, рядовая игра, но не тут-то было…

Зрители увидели футбольное побоище в лучших британских традициях. В самом начале хозяева арены «Брэмолл Лейн» остались в меньшинстве: их голкипер Саймон Трейси сыграл рукой за пределами штрафной. Уорноку еще повезло, что в тот день он включил в запас второго вратаря Вилко Де Фогта, хотя частенько пренебрегал этим, так как на матч можно было заявлять не более пяти резервистов. И голландец заменил нападающего Питера Ндлову.

Парни Мегсона быстренько воспользовались численным большинством, разыграв классную голевую комбинацию. Впрочем, «Шеффилд» и не думал сдаваться. Не в правилах команд Уорнока заранее опускать руки. «Клинки» завелись, резко взвинтили скорости и получили отличный шанс сравнять счет еще до перерыва. На тот момент 19-летний Фил Ягелка был чуть не точен…

ПРОСЧЕТ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ УОРНОКА?

Многие задавались вопросом: бросит ли Уорнок в это пекло Жоржа Сантоса, который годом ранее крепко получил от хавбека «Вест Брома» Энди Джонсона, тогда защищавшего цвета «Ноттингем Форест»? Сантос надолго запомнил, как Джонсон локтем сломал ему лицевую кость и повредил глазницу. И вот ему, казалось, представился шанс отомстить.

Уорнок выпустил Сантоса на 64-й минуте, в рамках двойной замены. Хозяева уже горели 0:2… И первое же, что сделал громадный кабовердиец, это прыгнул двумя ногами в Джонсона. Впрочем, пострадавший, описав кульбит в воздухе, и не думал валяться на газоне и изображать страдания. Энди спровоцировал потасовку, в результате которой поле следом за Сантосом покинул другой вышедший на замену игрок хозяев Патрик Суффо, в кровь разбивший бровь Эрику Макиннесу.

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Так «Шеффилд» на 66-й минуте остался ввосьмером. Но страсти на поле и не думали утихать. Игроки охотно шли в жесткие стыки, не заботясь о здоровье соперников. На 79-й минуте встречу из-за травмы не смог продолжить Майкл Браун, а на 82-й Роб Уллаторн. Оба представляли команду хозяев, которые, таким образом, остались с пятью полевыми игроками. По правилам, матч в такой ситуации останавливается. И арбитр Эдди Уолстенхолм дал финальный свисток, когда на табло горел счет 0:3.

ПОТРЯСЕНИЕ ДЛЯ СУДЬИ

Разумеется, скандальная игра (а таких случаев профессиональный британский футбол ни до, ни после не знал) послужила поводом для большого разбирательства в Футбольной ассоциации (ФА). Мегсон обвинял Уорнока в намеренном срыве матча, тот все отрицал. ФА не нашла доказательств преступного умысла со стороны «Шеффилда» и ограничилась штрафом, оставив в силе результат 0:3.

УорнокНил УОРНОК

А Уолстенхолм пережил настоящее потрясение. Оказалось, после игры в судейскую зашел инспектор матча и пожурил арбитра за то, что тот не удалил Брауна в эпизоде, случившемся уже после того, как игрокам хозяев были показаны три красные карточки.

«В тот момент я остывал в ванной и чуть не захлебнулся, услышав слова инспектора, вспоминал Уолстенхолм. - Подумал тогда: великолепно, я только что пережил Третью мировую войну, а меня упрекают в том, что я пропустил какой-то грубый фол»…

Сам Браун, который, напомним, не доиграл матч из-за повреждения, встал на защиту главного тренера своей команды: «Приближался конец сезона, «Вест Бром» боролся за путевку в АПЛ, мы ошивались на 12-м месте, и нам точно не нужен был лишний матч. Конечно, все мы сожалеем о случившемся. Но Уорнок никого не подначивал, не провоцировал. Заварушку устроил сам Сантос. Он явно мстил. Это был сумасшедший день».

Сантос и Суффо не провели после этого ни одного матча за «Юнайтед». Обоих оштрафовали на двухнедельную зарплату и выставили на трансфер. Клуб тоже заплатил штраф в кассу ФА. А Мегсон в том сезоне вывел «Вест Бром» в АПЛ, откуда, правда, через год его команда благополучно вылетела.

Уорноку в этом году исполнится 72, еще в ноябре 2019-го он тренировал «Кардифф». Сейчас он попал в группу риска в связи с коронавирусом. Но это, как говорится, совсем другая история.

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