Иржи Ярошик: Не испугался бы возглавить ЦСКА, но пока – рано - Советский спорт
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26 марта 2020 18:00ФутболАвгустин Александр

Иржи Ярошик: Не испугался бы возглавить ЦСКА, но пока – рано

Бывшего полузащитника ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» пандемия коронавируса застала в родной Чехии, куда ему позвонил наш корреспондент.

«В ЧЕХИИ РАЗРЕШЕНО ПОКИДАТЬ ДОМ ТОЛЬКО ПООДИНОЧКЕ»

– Чем занимаетесь на карантине?
– Сижу дома с семьей и наслаждаюсь моментом. Надеюсь, карантин не затянется.

– В Чехии все так же строго, как в Германии или Италии?
– Правила такие: из дома можно выходить только по одному. Любые встречи запрещены.

– А зачем тогда выходить?
– Продукты купить.

– Как поддерживают форму игроки чешского чемпионата?
– В каждом клубе свой план тренировок. Игроки работают в домашних условиях, консультируясь со специалистами по физподготовке. Это в высшем дивизионе. А низшие сейчас, думаю, просто отдыхают.

«ПЛАНИРУЮ ПОЛУЧИТЬ В МОСКВЕ ЛИЦЕНЗИЮ»

– Почему в 2019 году вы покинули тренерский штаб словацкого «Ружомберока»?
– Хочу напомнить, что до Словакии я успел поработать с молодежной командой «Спарты», потом в «Словане», где немного не хватило до выхода в еврокубки, поэтому контракты с нами и не продлили… А из «Ружомберока» я ушел по собственной инициативе. Не чувствовал поддержки со стороны руководства. Они решили продать нескольких лидеров, я был не согласен.

Ни о чем не жалею – это тоже опыт. Шестое место со «Слованом» и третье с «Ружомбероком» в довольно конкурентных чемпионатах это тоже результат. Жду новых предложений. И планирую получить лицензию Pro в Москве. Время для учебы сейчас есть.

– В перспективе согласились бы поработать в РПЛ?
– Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.

«САМАРА ДОСТОЙНА РЕШАТЬ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ»

– ЦСКА, который испытывает игровые трудности, возглавили бы, если бы Евгений Гинер позвал?
– Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.

– «Крылья Советов» подойдут?
– Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Иржи ЯРОШИК

Родился 27 октября 1977 года в городе Усти-над-Лабем.
Выступал на позиции полузащитника за «Спарту» (1996, 1997, 1999 – 2003, 2011 – 2013), «Слован» (1997 – 1999), ЦСКА (2003, 2004), «Челси» (2005), «Бирмингем-Сити» (2005, 2006), «Селтик» (2006 – 2008), «Крылья Советов» (2008, 2009), «Реал Сосьедад» (2010, 2011) и «Алавес» (2013 – 2015).
4-кратный чемпион Чехии (1997, 2000, 2001, 2003). Чемпион России (2003). Чемпион Англии (2005). Чемпион Шотландии (2007).
23 матча в составе сборной Чехии.
В 2017 - 2019 годах входил в тренерские штабы молодежной команды «Спарты», «Слована» и «Ружомберока».

«ВАЖНО, ЧТО ТЕДЕСКО ДАЕТ ВРЕМЯ КРАЛУ»

– Как относитесь к переносу Евро-2020?
– Мы должны думать о здоровье людей, поэтому это оправданный шаг. Но если абстрагироваться от коронавируса, обидно, конечно, что сборная Чехии не сыграет летом на крупном турнире. Команда могла выстрелить на Евро, у большинства лидеров за плечами отличный сезон.

– Почему у Алекса Крала хорошо получается в сборной, а в «Спартаке» он не столь ярок?
– У него очень ответственная позиция в середине поля, а в клубе завышенные ожидания. Игра «Спартака» не соответствует борьбе за высокие места и не Крал в этом виноват. Алекс будет добавлять вместе с прогрессом всей команды. В чешской лиге ему, безусловно, было проще. И в сборной тоже. Там другие схемы, более классные партнеры. И сборная постоянно прибавляла, а «Спартак» наоборот. Сужу по тем матчам, которые видел осенью и весной.

– Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско способен раскрыть потенциал Крала?
– Важно, что он дает ему игровое время. Я не могу судить о тренерских качествах Тедеско плохо знаю немецкого специалиста. Но пока, повторюсь, у красно-белых нет стабильности. «Краснодару» проиграли по делу, не заслуживали победы над «Оренбургом», хотя и добились ее. Впрочем, допускаю, что Тедеско еще выстроит командную игру. И Крал в ней раскроется во всем блеске.

«У КОМЛИЧЕНКО БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ В «ДИНАМО» И СБОРНОЙ»

– А с чем связываете проблемы ЦСКА?
– Возможно, Виктор Гончаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто уперся в потолок. Не видно, за счет чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав еще усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятерке не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремиться к максимальным целям.

– Сможет ли по-настоящему раскрыться в «Динамо» Николая Комличенко, который в составе «Млады-Болеслав» стал лучшим бомбардиром последнего чемпионата Чехии?
– Понятно, что в Чехии уровень лиги пониже, чем в России, поэтому и забивать проще. Но все равно статистика Комличенко впечатляла: не припомню, чтобы кто-то показывал такую высокую результативность за «Младу»! Это очень сильный форвард. И довольно молодой. Думаю, у Комличенко большое будущее в «Динамо» и сборной, если тренеры будут грамотно его использовать.

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