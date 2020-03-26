Станислав Черчесов: В 2016 году мы очень обстоятельно поговорили с Мутко - Советский спорт
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26 марта 2020 17:00ФутболБезъязычный Алексей

Станислав Черчесов: В 2016 году мы очень обстоятельно поговорили с Мутко

Главный тренер сборной России в рамках проекта «Письмо Черчесову» на официальном сайте РФС ответил на несколько вопросов болельщиков.

– В детстве вы мечтали стать главным тренером сборной страны? И какой была ваша реакция, когда РФС впервые предложил вам контракт?
– В детстве почти любой мальчишка хочет быть футболистом. А я мечтал стать именно вратарем. Сразу выбрал для себя это амплуа… В сборную меня пригласили в 2016 году, когда я завершил работу в польской «Легии». Тогда я был открыт для любых приглашений – и проект показался мне очень интересным. Мы обстоятельно поговорили в Москве с Виталием Леонтьевичем Мутко. А спустя месяц меня официально представили в новом качестве на исполкоме РФС. Горжусь тем, что уже три года работаю со сборной. И с радостью подписал недавно новый контракт.

– Планирует ли сборная проводить открытые тренировки для болельщиков, когда команда возобновит работу?
– Мы бы с удовольствием практиковали открытые тренировки, но специфика национальной команды предполагает довольно краткосрочные сборы. Перед каждым контрольным или официальным матчем проводим всего несколько занятий. Времени так мало, что для прямого контакта игроков с болельщиками его практически не остается.

– Как оцените уровень своего немецкого и как долго изучали язык?
– У меня было много времени, чтобы его изучить. В 1993 году перешел из «Спартака» в дрезденское «Динамо», где провел два года. После краткосрочного возвращения в «Спартак» отправился надолго в другую немецкоязычную страну Австрию. Там прошла значительная часть моей карьеры. И хорошее знание языка было необходимо.

Поначалу было непросто. Занимался с преподавателем, сам штудировал учебники. Но самый большой эффект давало общение с одноклубниками. Ведь вокруг почти все говорили исключительно на немецком. Сейчас я часто езжу в Австрию, это позволяет не забыть язык. Общаюсь на нем во время всевозможных семинаров, жеребьевок, встреч с иностранными коллегами.

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