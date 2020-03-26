Соболев оформил хет-трик в ворота «Марселя», Ребров проиграл Ковалевски

ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОЛЫ

В FIFA 20 по сети с российской стороны играли Георгий Джикия, Александр Соболев и Артем Ребров, с польской – защитник Якуб Мосаковски, полузащитник Сэм ван Хуффел и Ковалевски, занимающий пост президента «Стомила». Спартаковцы выбрали виртуальную версию своего клуба, их соперники предпочли «Марсель». А Ребров и Ковалевски устроили персональный батл сборных России и Польши.

– В FIFA я почти всегда играю за «Спартак», – признался Джикия. – Хотя, недавно брал «ПСЖ».

– Вместе с Соболевым до этого играли?

– Нет. Но я хорошо знаю свои плюсы, а вот у Саши они отсутствуют, – подколол одноклубника капитан красно-белых.

– Папа купил компьютер, когда мне было пять лет, – рассказал Соболев. – Играл в FIFA за самые разные команды.

– Самого себя покупали в топ-клубы?

– Нет.

– Как думаете, в сегодняшнем матче Джикия будет тащить вас вниз?

– Будет, но я подстрахую, – заверил арендованный у «Крыльев» (в реальной жизни) форвард, после чего игра началась.

Виртуальный матч «Спартак» – «Марсель» завершился форменным разгромом «польских» французов. Наши победили 5:0, Соболев записал на свой счет хет-трик. Хотя, после переезда в Москву в официальных матчах (настоящих!) он за новую команду пока не забивал…

«ТАК НЕЧЕСТНО!»

Затем на арену вышли Ребров и Ковалевски. Нынешний голкипер «Спартака» до этого в FIFA вообще не играл. И решил «дебютировать» исключительно из уважения к своему предшественнику, который, напомним, неделю назад и вызвал бывших одноклубников на компьютерную дуэль.

– Я буду третий раз играть в FIFA, – поделился секретом Ковалевски перед началом матча.

– Как так? Это нечестно! Ты же говорил, что тоже раньше не играл, – возмутился Ребров. Но было уже поздно…

Артем скрупулезно выбирал состав сборной России, советуясь с Джикией и Соболевым, и в ходе матча потихоньку освоил кнопки на джойстике. Тем не менее, голов его (или наша?) команда не забила. А вот поляки (или Ковалевски?) отличились дважды.

– Расстроились? – спросили Реброва болельщики, следившие за баталией в онлайне.

– Всегда неприятно проигрывать. Не хочется обижать FIFA, но я за живой футбол. В любом случае, теперь кое-какой опыт есть. Будет матч-реванш.

– Я принимаю вызов, – парировал Ковалевски.

ВЫЗОВ ЦСКА, «ЗЕНИТУ» И «ЛОКО»

…Однако в третьем, решающем поединке снова сошлись «Спартак» Джикии-Соболева и «Марсель» Мосаковски-ван Хуффела. Наши зачем-то перетасовали состав и не справились с новыми настройками. В итоге красно-белые проиграли 0:2, даже несмотря на удаление у соперников.

– Видимо, расслабились после 5:0 в первом матче, – объяснил результат Соболев.

– Все правильно, расслабились, – согласился Джикия. – А вообще, сама затея понравилась. Сейчас во время паузы в чемпионате время есть, можно продолжить…

И «Спартак» действительно готов продолжать. Красно-белые бросили «виртуальный» вызов ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву». Ждем реакции конкурентов.