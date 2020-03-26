Соболев оформил хет-трик в ворота «Марселя», Ребров проиграл Ковалевски - Советский спорт
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26 марта 2020 17:15ФутболГригорьевская Юлия

Соболев оформил хет-трик в ворота «Марселя», Ребров проиграл Ковалевски

В перерыве на карантин игроки «Спартака» провели виртуальный футбольный поединок против коллег из клуба второй польской лиги «Стомил», инициатором которого выступил бывший голкипер красно-белых Войцех Ковалевски.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОЛЫ

В FIFA 20 по сети с российской стороны играли Георгий Джикия, Александр Соболев и Артем Ребров, с польской – защитник Якуб Мосаковски, полузащитник Сэм ван Хуффел и Ковалевски, занимающий пост президента «Стомила». Спартаковцы выбрали виртуальную версию своего клуба, их соперники предпочли «Марсель». А Ребров и Ковалевски устроили персональный батл сборных России и Польши.

В FIFA я почти всегда играю за «Спартак», признался Джикия. Хотя, недавно брал «ПСЖ».

Вместе с Соболевым до этого играли?
Нет. Но я хорошо знаю свои плюсы, а вот у Саши они отсутствуют, подколол одноклубника капитан красно-белых.

Папа купил компьютер, когда мне было пять лет, рассказал Соболев. Играл в FIFA за самые разные команды.

Самого себя покупали в топ-клубы?
– Нет.

Как думаете, в сегодняшнем матче Джикия будет тащить вас вниз?
Будет, но я подстрахую, заверил арендованный у «Крыльев» (в реальной жизни) форвард, после чего игра началась.

Виртуальный матч «Спартак» «Марсель» завершился форменным разгромом «польских» французов. Наши победили 5:0, Соболев записал на свой счет хет-трик. Хотя, после переезда в Москву в официальных матчах (настоящих!) он за новую команду пока не забивал…

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«ТАК НЕЧЕСТНО!»

Затем на арену вышли Ребров и Ковалевски. Нынешний голкипер «Спартака» до этого в FIFA вообще не играл. И решил «дебютировать» исключительно из уважения к своему предшественнику, который, напомним, неделю назад и вызвал бывших одноклубников на компьютерную дуэль.

Я буду третий раз играть в FIFA, – поделился секретом Ковалевски перед началом матча.

Как так? Это нечестно! Ты же говорил, что тоже раньше не играл, возмутился Ребров. Но было уже поздно…

Артем скрупулезно выбирал состав сборной России, советуясь с Джикией и Соболевым, и в ходе матча потихоньку освоил кнопки на джойстике. Тем не менее, голов его (или наша?) команда не забила. А вот поляки (или Ковалевски?) отличились дважды.

Расстроились? спросили Реброва болельщики, следившие за баталией в онлайне.
Всегда неприятно проигрывать. Не хочется обижать FIFA, но я за живой футбол. В любом случае, теперь кое-какой опыт есть. Будет матч-реванш.

Я принимаю вызов, – парировал Ковалевски.

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ВЫЗОВ ЦСКА, «ЗЕНИТУ» И «ЛОКО»

…Однако в третьем, решающем поединке снова сошлись «Спартак» Джикии-Соболева и «Марсель» Мосаковски-ван Хуффела. Наши зачем-то перетасовали состав и не справились с новыми настройками. В итоге красно-белые проиграли 0:2, даже несмотря на удаление у соперников.

– Видимо, расслабились после 5:0 в первом матче, – объяснил результат Соболев.

– Все правильно, расслабились, – согласился Джикия. – А вообще, сама затея понравилась. Сейчас во время паузы в чемпионате время есть, можно продолжить…

И «Спартак» действительно готов продолжать. Красно-белые бросили «виртуальный» вызов ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву». Ждем реакции конкурентов.

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