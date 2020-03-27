Вирус их не изменит. «Барса» и «Реал» снова готовят трансферы на 100 миллионов

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс как-то рассказывал, как главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола договаривается с владельцами клуба о дорогущих трансферах.

Пеп собирает несколько видео с участием этого футболиста и едет на встречу с шейхом Мансуром. Гвардиола приезжает, и там начинается роскошное застолье. Пеп показывает шейху видео, а тот переводит за игрока деньги. Через день-другой шейх чуть поднимает цены на нефть – и возвращает все, что потратил на дорогую игрушку.

Хеннес сегодня один их тех, кто призывает футбол начать жить по-другому. Он убежден, что пандемия коронавируса ощутимо повлияет на трансферные суммы. И даже считает, что после того, как все устаканится, мы увидим новый футбольный мир.

А еще он не может представить себе переходы стоимостью 100 миллионов евро в ближайшем будущем. «Суммы за переход игроков уменьшатся и на протяжении двух-трех лет будут расти в замедленном темпе, ведь это затронуло все страны».

Президент ФИФА Джанни Инфантино также полагает, что в связи с пандемией коронавируса цены на трансферы футболистов значительно снизятся.

«Суммы были сильно завышены (кто бы сомневался), на одного футболиста тратилось 100 миллионов евро. Однако таких переходов больше не будет. Проблема в том, что клубы, подписавшие контракт, никогда не вернут эти деньги. Зарплаты будут снижаться», – приводит слова функционера Marca.

После таких слов подумалось: неужели коронавирус начинает менять наш мир? В такие периоды ведь и должна происходить неизбежная переоценка ценностей. То, что еще вчера казалось важным и дорогим, сегодня видится мелким и ненужным.

Врачи и медработники становятся героями в Италии и Испании, в Китае и Франции. Они сегодня на передовой борьбы с эпидемией, которая несет тысячи смертей. Борются за спасение стариков, рискуя собственной жизнью. Их знает вся страна.

На Апеннинах медсестра частной клиники в среднем получает три тысячи евро в месяц. Крутая зарплата, позавидует ее российская коллега, на свою з/п едва сводящая концы с концами. Но тут прикидываешь, что три тысячи – это в тысячи раз меньше, чем получает Криштиану Роналду. Один пинает мячик, другой – вытаскивает человека с того света. Каждому по заслугам?

Это не мир такой, это мы такие. В спокойный период об этом просто не задумываешься. Сегодня главврач больницы в Коммунарке еще может составить конкуренцию по узнаваемости Артему Дзюбе. Завтра уйдет проклятый вирус, шансов у доктора не останется никаких. Никто не будет обсуждать зарплату героев-медиков, все начнут говорить о новом контракте Дзюбы.

Может, потому и пришел вирус, чтоб мы наконец посмотрели на себя со стороны и изменили свои приоритеты?

Бизнес несет колоссальные убытки. Это форс-мажор, все и всем вроде бы понятно. Но читаешь новости, и становится не по себе.

«Барселона» предложила игрокам на время урезать 70 процентов из заработка, и в команде случился раскол. Одна ее часть готова пойти на уступки, другая считает, что менеджмент сине-гранатовых сам виноват – надо было лучше работать. Поистине, кому война, а кому мать родна. Речь в «Барсе» шла о сокращении лишь на период остановки чемпионата.

Трансферы в футболе на сумму 100 миллионов евро и выше

1. Неймар, сезон-2017/18. Из Барселоны в ПСЖ, 222 млн евро

2. Килиан Мбаппе, 2018/19, Монако – ПСЖ, 180 млн

3. Филиппе Коутиньо, 2017/18 Ливерпуль – Барселона, 160 млн

4. Жоау Феликс, 2019/20 Бенфика – Атлетико Мадрид, 126 млн

5. Усман Дембеле, 2017/18 Боруссия Д – Барселона, 125 млн

6. Антуан Гризманн, 2019/20 Атлетико Мадрид – Барселона, 120 млн

7. Криштиану Роналду, Реал Мадрид – Ювентус, 117 млн

8. Поль Погба, 2016/17, Ювентус – Манчестер Юнайтед, 105 млн

9. Гарет Бэйл, 2013/14, Тоттенхэм – Реал Мадрид, 101 млн

10. Эден Азар, 2019/20, Челси – Реал Мадрид, 100 млн

Но если вы уже успели наехать исключительно на игроков по причине их невероятной жадности, то сильно поторопились. «Барса», конечно, опечалилась от итогов собрания, но большей частью потому, что теперь наверняка придется отказаться от покупки в августе Неймара за 180 миллионов. Ведь трансфер, осуществленный таким образом, усилит разногласия между игроками и руководством, а также спровоцирует недовольство в раздевалке.

Каталонский клуб пытается разработать альтернативные варианты решения вопроса по возвращению бразильца, а в связи с коронавирусом испытывает финансовые проблемы. По этой причине и предложил игрокам сократить зарплату.

Не подумайте также, что каталонский суперклуб внял голосам Хенесса и Инфантино и на этом успокоится. Как бы не так. Руководство «Барсы» может включить в сделку по Неймару нападающего Антуана Гризманна, которого готово продать как раз за 100 млн евро.

Не внемлет голосу разума, не оглядывается по сторонам и «Реал». Вчера пришла новость, что Королевский клуб купит Поля Погба за все те же пресловутые 100 миллионов евро, которые не могут сегодня представить себе экс-президент «Баварии» и глава ФИФА. AS сообщает, что полузащитник «МЮ» перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно. Главный тренер сливочных Зинедин Зидан лично заинтересован в осуществлении этого перехода.

Они действительно заигрались и не могут остановиться. Не в состоянии понять, что не может стоить футбол этих денег. Что должно еще произойти или как долго продлиться посланная нам эпидемия, чтобы остановить это безумие?