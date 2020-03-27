Marca рекомендует испанцам смотреть чемпионат Белоруссии

Белорусская высшая лига стала интересна не только российским СМИ. Испанская газета Marca анонсировала второй тур чемпионата для своих читателей.

«Футбол не остановился в Белоруссии и Никарагуа: четыре игры уик-энда», – гласит заголовок.

Ниже перевод статьи.

«Еще одна неделя позади, а футбол по всей планете приостановлен из-за глобальной проблемы под названием COVID-19. Соревнования, которые продолжаются, можно пересчитать по пальцам одной руки. Тем не менее, эксперт по международному футболу Давид Фер предлагает вам четыре футбольных матча, которые можно посмотреть в последний уик-энд марта».

Суббота, 28 марта

«Слуцк» – «Динамо-Брест»

Первый выезд чемпиона

«Динамо-Брест» начало защиту титула с домашней ничьей 1:1 с клубом «Смолевичи». Единственный гол забил центральный защитник Кики после углового. Несмотря на наличие Милевского и Гордейчука «Динамо» нужно улучшать игру, чтобы сделать владение мячом полезным. Они сыграют в гостях с командой «Слуцк», которая начала чемпионат с победы благодаря дублю русского нападающего Сердюка.

«Славия» (Мозырь) – БАТЭ

Похмелье гранда

БАТЭ, белорусский гигант XXI века, проиграл в первом туре «Энергетику» с плохой игрой в обороне и низкой эффективностью центрального нападающего Скавыша, хотя он и забил один гол. БАТЭ должен играть лучше, если хочет вернуть себе титул. Команда из Борисова играет в гостях со «Славией», будущим соперником по полуфиналу Кубка. «Славия» тоже проиграла в первом туре. Участие в матче основного вратаря БАТЭ Чичкана находится под вопросом.

«Минск» – «Динамо» (Минск)

Новое дерби столицы

После исчезновения «Партизана» у минского «Динамо», самого успешного белорусского клуба в советском чемпионате, не было соперников в дерби. Таким может стать ФК «Минск», который стартовал с победы над «Белшиной» благодарю голу своего лучшего бомбардира Васильева. «Динамо» в первом туре без своего тарана Зубовича проиграло дома «Руху».

Воскресенье, 29 марта

«Манагуа» – «Дирианген»

Лидер принимает вторую команду чемпионата

Лидер сезона «Манагуа» при пустых трибунах примет самую успешную команду Никарагуа «Дирианген». У «Дириангена» на одно очко меньше, но команда обладает лучшей обороной в Клаусуре (лишь четыре пропущенных мяча). Ее испытает испанский нападающий «Манагуа» Пабло Гальего.