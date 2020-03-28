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28 марта 2020 17:00ФутболКузнецов Дмитрий

Сидикабельдома. Звезды спорта призывают не выходить на улицу

Звезды из мира спорта призывают человечество понять всю серьезность нависшей над нами угрозы и оставаться дома.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Вы, наверное, уже в теме гуляющего по сети анекдота, что в Японии обнаружили эффективное от коронавируса средство. Название почти как в нашем заголовке, только мы собаку-девочку заменили на песика-мальчика, чтобы это выглядело как-то поприличнее.

Понятно, что ситуация во многих странах сегодня не располагает к шуткам. Но так устроен человек, что не в состоянии долго жить в сплошном негативе, и можно полагать, что в ближайшее время в интернете мы увидим еще много подобных вещей.

Помимо прочего эти приколы как нельзя лучше говорят об общем настроении, царящем в нашем обществе. Одним словом оно характеризуется так: разгильдяйство.

После многочисленных призывов больших чиновников отнестись со всей серьезности к риску распространения коронавируса, тысячи россиян вместо того, чтобы провести дома ближайшие дни, высыпали на улицы.

Субботнее утро мартовская погода перепутала с майским. Плюс 17 в час дня. Детские площадки полны народу, в «Пятерочке» нашествие, словно накануне Нового года. На дорожках ближайшего лесопарка, такое ощущение, проходит день физкультурника, в котором категория «65+» занимает немалую нишу.

Никакие призывы чиновников на народ не действуют, разве что с обратным эффектом. У нас ведь всегда так: если сказали не беспокоиться о вкладах, мы быстро бежим снимать деньки из банков, если успокаивают, что не будет дефицита продовольствия, стремглав мчимся закупаться всем, что попадет под руку. Очевидно, в попытках хоть как-то достучаться до безответственного населения, к акции подключаются разные звезды, в том числе из мира спорта.

Кто-то из них это делает по собственной инициативе. Кто-то, вероятно, по призыву сверху. Сегодня это не имеет значения. Главное, чтобы до нас наконец-то дошло: коронавирус – не шутки!

ЖЕНА ОВЕЧКИНА: ЛЮДИ, ЧТО С ВАМИ?

Корреспондент Первого канала Кристина Левиева опубликовала в инстаграм видео, снятое поздним вечером пятницы в районе Патриарших прудов. Москвичи заполонили улицы и рестораны в центре столицы.

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Во Франции умерла 16летняя девочка. В Мадриде торговый центр превратили в морг. В Нью-Йорке морги-палатки прямо на Манхэттане. В Италии за сегодняшний день погибло 969 человек и да это рекорд. В Великобритании болен наследный принц и глава государства. А это просто Москва. 27 марта. 22:30. Патрики. P.S. Видео снимала не я, а в шоке вышедший в аптеку за необходимым лекарством человек. #stayTHEFUCKhome

Публикация от Christina Levieva (@christina_levi)

Журналистка напомнила, что горожане предаются кутежу, в то время как в европейских странах из-за COVID-19 умирают тысячи людей, а по улицам Нью-Йорка ездят мобильные морги. «А это просто Москва», добавила она.

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская в своем инстаграм сделала репост сообщения Левиевой, где она говорит о безответственном поведении жителей Москвы во время пандемии коронавируса.

«Люди, что с вами?» прокомментировала запись Анастасия.

ХАБИБ: ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который все еще готовится к неотмененному пока бою с американцем Тони Фергюсоном, обратился к общественности соблюдать карантин.

«Коронавирус, говорили они... На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», – сказал Хабиб.

ДЗЮБА: СТАРАЙТЕСЬ НИКУДА НЕ ВЫХОДИТЬ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам, также посвященное эпидемии. Капитан сборной России подчеркнул, что нельзя поддаваться всеобщей панике.

«В этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения, и чтобы мы стали едины, так как непростая ситуация», – заявил он в своем инстаграм.

Дзюба призвал всех соблюдать элементарные правила: как можно чаще мыть руки и как можно реже трогать лицо, а также добавил, что необходимо избегать скоплений людей, особенно если у вас есть симптомы ОРВИ. И призвал поклонников футбола сидеть дома.

«Старайтесь никуда не выходить, потому что мы все вместе несём определённую ответственность за себя и других», – обратился Дзюба к народу.

ШИРОКОВ: ДОМА СИДИТЕ

Надел защитную маску и попросил сидеть всех дома бывший полузащитник сборной России Роман Широков. Телеканал «Матч ТВ» представил ролик с Романом, где ключевой стала фраза «Дома сидите». Это, вероятно, отсыл к знаменитому разговору Широкова с фанатом «Зенита» в Казани. Из литературного там, пожалуй, кроме этой фразы ничего и не было.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев также поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. «Голос биатлона» возмутился легкомысленным отношением россиян к рекомендации соблюдать самоизоляцию.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так ещё погуляем, то скоро нам точно ! Россия, сиди уже дома!» написал Губерниев в телеграме.

ШВАРЦЕНЕГГЕР: СЛУШАЙТЕ ЭКСПЕРТОВ, ИГНОРИРУЙТЕ ГЛУПЦОВ

Знаменитый англичанин, экс-звезда «МЮ», «Реала», «Милана», «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм охраняет от коронавируса своих детей и жену Викторию.

А многократный чемпион мира по бодибилдингу, голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который оказался в изоляции из-за комендантского часа в Штате, призвал не выходить из домов жителей США.

«Терминатор» записал ролик с пони Виски и ослом Лулу. Он показал, как проводит время в изоляции. «Смотрите, что мы делаем. Мы не выходим из дома, не ходим в рестораны, не делаем ничего подобного. Мы просто едим с Виски и Лулу, хорошо проводим время и развлекаемся», – заявил актер.

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‪Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together.‬

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Шварценеггер попросил американцев подольше оставаться дома. «Слушайте экспертов, игнорируйте глупцов. Мы пройдем через это вместе», – написал он.

Мы тоже обязательно все пройдем, если прислушаемся к умным советам. И отнесемся друг к другу с любовью и теплотой.

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