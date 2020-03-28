Эсекиэль Понсе: «Месси – мой земляк, а детским кумиром был Роналду» - Советский спорт
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28 марта 2020 17:30ФутболГригорьевская Юлия

Эсекиэль Понсе: «Месси – мой земляк, а детским кумиром был Роналду»

Аргентинский форвард «Спартака» ответил на вопросы болельщиков.

«РЕШЕНИЕ ПЕРЕЕХАТЬ В РОССИЮ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННЫМ – ЖЕНА ЖДАЛА РЕБЕНКА»

Команда находится сейчас на карантине. Чем занимаетесь во время вынужденной паузы в сезоне?
Нахожусь дома, работаю по программе, которую выдали клубные врачи. Это позволит не растерять форму.

В первых весенних матчах вы регулярно забивали…
Конечно, хотелось продолжать играть. Мы набрали хороший ход. Но здоровье людей важнее, поэтому перерыв в сезоне был необходим.

Что вас больше всего поразило в России за время нахождения в нашей стране?
Футбол в российском чемпионате оказался очень интенсивным. А Москва – очень красивым городом. Я побывал во многих интересных местах. Жаль, что сейчас надо сидеть дома.

Кто приехал с вами в Россию?
Решение о переезде принималось на семейном совете. На тот момент моя супруга ждала ребенка, поэтому это был очень ответственный момент, надо было все взвесить. Советовался с отцом, который по совместительству – мой агент. Он сказал, что «Спартак» перспективный вариант. И оказался прав.

А чемпионат мира в России на ваше решение не повлиял?
И это тоже. Помню, какое хорошее впечатление произвел матч Аргентина – Нигерия в Санкт-Петербурге. Я смотрел репортаж, в котором подробно рассказывали и показывали, что происходило вокруг игры. Это было впечатляюще.

«ГЛАВНЫЙ ШУТНИК В «СПАРТАКЕ» АЙРТОН»

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До вас за «Спартак» выступало много аргентинцев. Знакомы, скажем, с Хуаном Инсаурральде или Кристианом Майданой?
– Лично их не знаю. Но это достаточно известные в Аргентине футболисты. И, насколько знаю, список моих соотечественников, выступавших за «Спартак», ими не ограничивается. За последний год я неплохо изучил историю клуба.

С кем больше всего общаетесь в команде?
На адаптацию ушло примерно шесть месяцев. Тогда чаще контактировал с Лоренсо Мельгарехо, Джорданом Ларссоном, Айртоном, Гусом Тилом. Но сейчас я уже полностью освоился. Поэтому общаюсь со всеми. У нас весело. Подкалываем друг друга. По-моему, главный шутник – Айртон.

Как вам новый напарник по нападению Александр Соболев?
Это однозначно усиление для «Спартака». С Соболевым наша атака стала более разнообразной. И он уже успел принести пользу.

Кто из игроков «Спартака» мог бы прямо сейчас заявить о себе в Европе?
Да почти все. Скажем, наш капитан Георгий Джикия. А еще – Роман Зобнин, Наиль Умяров, Александр Максименко. У них есть все качества для выступлений в европейских то-лигах.

«ДЕРБИ С ЦСКА – ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

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Кто был вашим детским кумиром?
В детстве я смотрел много футбола. Очень много. А больше всего нравилось наблюдать за игрой Криштиану Роналду. Впрочем, сейчас я уже ни на кого не равняюсь. Сосредоточен на своем собственном прогрессе.

А любимая команда, помимо «Спартака», у вас есть?
Безусловно, это «Барселона». Еще сейчас классный футбол показывает «Ривер Плейт». Впрочем, это провокационный вопрос. На самом деле, все мысли – о «Спартаке». Надеюсь провести за эту команду еще много матчей.

Какой матч за «Спартак» запомнился больше всего?
Против ЦСКА. Эмоций добавило то, что я вышел на игру с сыном. В итоге забил, и мы порадовали болельщиков важной победой.

Можно ли сравнить матчи «Спартака» и ЦСКА с главным южноамериканским дерби «Бока Хуниорс» «Ривер Плейт»?
Сложно сравнивать. На матчах «Боки» с «Ривером» я не был, смотрел только по телевизору. Конечно, это грандиозно. Большая история! Но и дерби «Спартак» ЦСКА тоже запомнилось.

«НЕ УДИВЛЕН, ЧТО ТЕДЕСКО АКТИВНО УЧИТ РУССКИЙ»

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Сейчас, когда появилось много свободного времени, учите русский язык?
Думал, что к этому времени буду говорить по-русски гораздо лучше. Но ваш язык оказался крепким орешком для аргентинца.(смеется). Я делаю все, чтобы свободно общаться. Не только с русскими одноклубниками, но и с болельщиками.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сейчас активно учит русский.
Правда? Не знал. Но меня это не удивляет. Он всегда говорил, что хочет побыстрее выучить русский.

Слушаете российскую музыку?
Если только случайно что-то попадется по радио. А так, я фанат аргентинской музыки. В последнее время появилось много красивых композиций. И центрально-американская музыка – тоже класс! Красивая, веселая. То, что надо.

А как насчет русской кухни?
Почти все основные блюда перепробовал. Больше всего понравился бефстроганов. Борщ – тоже ничего. А другие названия просто не вспомню. Из напитков же предпочитаю мате. Вожу с собой набор для его приготовления, угощаю одноклубников. С Мельгарехо часто пьем мате вместе.

«ЦЕЛЬ – ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ АРГЕНТИНЫ»

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Вы родились в Росарио – там же, где и Лионель Месси. Когда-нибудь с ним пересекались?
Видел Лео на расстоянии, но чтобы пообщаться, спросить, как дела – такого не было. А вообще, Месси – главная гордость Росарио. Его в городе боготворят.

Если бы не футбол, кем бы стали?
Даже не думал об этом, потому что с раннего детства видел себя профессиональным футболистом. Спасибо богу и родителям, что моя мечта осуществилась. Теперь моя цель – попасть в сборную Аргентины. Тогда, возможно, и пообщаюсь с Месси.

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