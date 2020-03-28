Эсекиэль Понсе: «Месси – мой земляк, а детским кумиром был Роналду»

«РЕШЕНИЕ ПЕРЕЕХАТЬ В РОССИЮ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННЫМ – ЖЕНА ЖДАЛА РЕБЕНКА»

– Команда находится сейчас на карантине. Чем занимаетесь во время вынужденной паузы в сезоне?

– Нахожусь дома, работаю по программе, которую выдали клубные врачи. Это позволит не растерять форму.

– В первых весенних матчах вы регулярно забивали…

– Конечно, хотелось продолжать играть. Мы набрали хороший ход. Но здоровье людей важнее, поэтому перерыв в сезоне был необходим.

– Что вас больше всего поразило в России за время нахождения в нашей стране?

– Футбол в российском чемпионате оказался очень интенсивным. А Москва – очень красивым городом. Я побывал во многих интересных местах. Жаль, что сейчас надо сидеть дома.

– Кто приехал с вами в Россию?

– Решение о переезде принималось на семейном совете. На тот момент моя супруга ждала ребенка, поэтому это был очень ответственный момент, надо было все взвесить. Советовался с отцом, который по совместительству – мой агент. Он сказал, что «Спартак» – перспективный вариант. И оказался прав.

– А чемпионат мира в России на ваше решение не повлиял?

– И это – тоже. Помню, какое хорошее впечатление произвел матч Аргентина – Нигерия в Санкт-Петербурге. Я смотрел репортаж, в котором подробно рассказывали и показывали, что происходило вокруг игры. Это было впечатляюще.

«ГЛАВНЫЙ ШУТНИК В «СПАРТАКЕ» – АЙРТОН»

– До вас за «Спартак» выступало много аргентинцев. Знакомы, скажем, с Хуаном Инсаурральде или Кристианом Майданой?

– Лично их не знаю. Но это достаточно известные в Аргентине футболисты. И, насколько знаю, список моих соотечественников, выступавших за «Спартак», ими не ограничивается. За последний год я неплохо изучил историю клуба.

– С кем больше всего общаетесь в команде?

– На адаптацию ушло примерно шесть месяцев. Тогда чаще контактировал с Лоренсо Мельгарехо, Джорданом Ларссоном, Айртоном, Гусом Тилом. Но сейчас я уже полностью освоился. Поэтому общаюсь со всеми. У нас весело. Подкалываем друг друга. По-моему, главный шутник – Айртон.

– Как вам новый напарник по нападению Александр Соболев?

– Это однозначно усиление для «Спартака». С Соболевым наша атака стала более разнообразной. И он уже успел принести пользу.

– Кто из игроков «Спартака» мог бы прямо сейчас заявить о себе в Европе?

– Да почти все. Скажем, наш капитан Георгий Джикия. А еще – Роман Зобнин, Наиль Умяров, Александр Максименко. У них есть все качества для выступлений в европейских то-лигах.

«ДЕРБИ С ЦСКА – ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

– Кто был вашим детским кумиром?

– В детстве я смотрел много футбола. Очень много. А больше всего нравилось наблюдать за игрой Криштиану Роналду. Впрочем, сейчас я уже ни на кого не равняюсь. Сосредоточен на своем собственном прогрессе.

– А любимая команда, помимо «Спартака», у вас есть?

– Безусловно, это «Барселона». Еще сейчас классный футбол показывает «Ривер Плейт». Впрочем, это провокационный вопрос. На самом деле, все мысли – о «Спартаке». Надеюсь провести за эту команду еще много матчей.

– Какой матч за «Спартак» запомнился больше всего?

– Против ЦСКА. Эмоций добавило то, что я вышел на игру с сыном. В итоге забил, и мы порадовали болельщиков важной победой.

– Можно ли сравнить матчи «Спартака» и ЦСКА с главным южноамериканским дерби «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт»?

– Сложно сравнивать. На матчах «Боки» с «Ривером» я не был, смотрел только по телевизору. Конечно, это грандиозно. Большая история! Но и дерби «Спартак» – ЦСКА тоже запомнилось.

«НЕ УДИВЛЕН, ЧТО ТЕДЕСКО АКТИВНО УЧИТ РУССКИЙ»

– Сейчас, когда появилось много свободного времени, учите русский язык?

– Думал, что к этому времени буду говорить по-русски гораздо лучше. Но ваш язык оказался крепким орешком для аргентинца.(смеется). Я делаю все, чтобы свободно общаться. Не только с русскими одноклубниками, но и с болельщиками.

– Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сейчас активно учит русский.

– Правда? Не знал. Но меня это не удивляет. Он всегда говорил, что хочет побыстрее выучить русский.

– Слушаете российскую музыку?

– Если только случайно что-то попадется по радио. А так, я фанат аргентинской музыки. В последнее время появилось много красивых композиций. И центрально-американская музыка – тоже класс! Красивая, веселая. То, что надо.

– А как насчет русской кухни?

– Почти все основные блюда перепробовал. Больше всего понравился бефстроганов. Борщ – тоже ничего. А другие названия просто не вспомню. Из напитков же предпочитаю мате. Вожу с собой набор для его приготовления, угощаю одноклубников. С Мельгарехо часто пьем мате вместе.

«ЦЕЛЬ – ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ АРГЕНТИНЫ»

– Вы родились в Росарио – там же, где и Лионель Месси. Когда-нибудь с ним пересекались?

– Видел Лео на расстоянии, но чтобы пообщаться, спросить, как дела – такого не было. А вообще, Месси – главная гордость Росарио. Его в городе боготворят.

– Если бы не футбол, кем бы стали?

– Даже не думал об этом, потому что с раннего детства видел себя профессиональным футболистом. Спасибо богу и родителям, что моя мечта осуществилась. Теперь моя цель – попасть в сборную Аргентины. Тогда, возможно, и пообщаюсь с Месси.