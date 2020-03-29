Экс-врач «Спартака»: После тяжелой формы коронавируса вернуться в спорт почти нереально (видео)

– Итальянские медики подозревают, что футболистам, которые перенесли коронавирус, в дальнейшем могут грозить проблемы с сердцем и досрочное завершение карьеры. Что вы об этом думаете?

– Этот вирус до конца не изучен, и мы пока точно не знаем, как он будет действовать на людей, которые подвергаются большим физическим нагрузкам. Как все это будет влиять на комплекс «сердце – легкие». Но действительно, есть большие опасения серьезных осложнений на этот комплекс, который для спортсмена – основной.

Когда чемпионаты запустят заново, посмотрим, как переболевшие спортсмены будут работать, бегать, дышать. Надо изучать динамику. Сравнивать частоту сердечных сокращений с показателями до болезни. Думаю, впереди нас ждут открытия. Как хорошее, так и негативные.

– И все же опасения, что спортсмен после COVID-19 не сможет вернуть былую форму, велики?

– Полагаю, основная масса футболистов, которые легко перенесли это заболевание, сможет нормально тренироваться. Но сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Это мой прогноз.

– Какие осложнения после коронавируса наиболее опасны для футболиста?

– Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена – святыня. В любом случае, эпидемия продолжает развиваться. Выводы можно будет делать через два-три месяца. Не раньше. Когда команды возобновят полноценные тренировки.

– Почему носители тяжелой формы коронавируса вряд ли вернутся в большой спорт?

– Они не смогут прежний объем нагрузок. А профессиональный спорт без них невозможен.

– Легкая форма коронавируса оставляет какие-то последствия?

– Пока статистика скорее обнадеживает. С другой стороны – случаются повторные заражения. Это очень коварное заболевание. И самое неприятное – до конца не изученное.