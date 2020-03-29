Пике и Рамос, не выходя из дома, объединились ради победы над коронавирусом

Пандемия коронавируса уже очень сильно изменила жизнь многих людей, а Испания стала одной их стран, страдающих более других. Больницы переполнены, жители уже на протяжении трех недель не могут покидать свои дома под страхом огромных штрафов. И в ближайшие как минимум три недели правила карантина не будут смягчены.

В этой ситуации Ла Лига решила убить одним ударом двух зайцев – развлечь футбольных болельщиков, привнеся в их зарешеченные жизни концерт с участием местных популярных музыкантов и звезд футбола, и заодно помочь в борьбе с коронавирусом. Концерт был благотворительным, на всем его протяжении зрителей призывали донатить. Так лига объединила музыку и спорт, чтобы победить COVID-19, с помощью LaLigaSantander Fest – первого всемирного благотворительного фестиваля, транслируемого в соцсетях и на официальном сайте организации. Все средства должны пойти на закупку медицинского оборудования.

Для участия в столь масштабном фестивале были выбраны 20 самых популярных исполнителей Испании и столько футболистов – по количеству клубов в примере (по одному представителю от каждого), но по ходу подготовки к фестивалю количество участников выросло до более полусотни. В обычной ситуации было бы невозможно собрать всех этих людей на одной сцене, но в эпоху коронавируса каждый смог присоединиться к мероприятию из дома.

Так, защитник «Барселоны» Жерар Пике присоединился из своего дома в Барселоне, его визави из мадридского «Реала» Серхио Рамос вещал на фоне крутой музыкальной установки из Мадрида, теннисист Рафаэль Надаль (были не только футболисты) – из Порто Кристо, а Санти Касорла (Валенсия) нашел в своей квартире самую белую стену без единой отличительной черты. В то же время аргентинская певица и актриса Тини выступала из-за океана – из своего дома в Буэнос-Айресе. Интернет действительно не знает границ.

Собственным примером звезды спорта и сцены демонстрировали, что не надо отчаиваться в связи с вынужденной невозможностью покинуть свои квартиры. Можно найти способ весело проводить время и в четырех стенах. Фестиваль стал частью кампании LaLiga se juega en casa (Ла Лига играется дома), целью которой стала поддержка фанатов на протяжении всего периода карантина и желание повысить осведомленность о важности пребывания дома, чтобы остановить распространение заболевания. По сути, вся роль спортсменов сводилась к тому, чтобы представить следующего исполнителя.

Ведущим концерта был известный в Испании радиодиджей и телеведущий Тони Агилар, подключившийся из Мадрида. Его напарницей стала испанская актриса и участница Мисс мира-2003 Ева Гонсалес (Севилья).

Своим участием отметились Алехандро Санса (обладатель «Грэмми»), Давид Бисбаль («Грэмми в области латиноамериканской музыки»), Айтана (певица, автор песен и модель), Себастьян Ятра (колумбийский певец из Медельина) и многие другие, чьи имена в большинстве своем скорее всего все равно мало что скажут отечественным любителям музыки.

Полный список действующих футболистов выглядит следующим образом: Икер Муньяин («Атлетик»), Коке и Сауль («Атлетико»), Ойер Санхурдо («Осасуна»); Унай Бустинза («Леганес»), Ману Гарсия («Алавес»), Жерар Пике и Иван Ракитич («Барселона»), Хорхе Молина и Хайме Мата («Хетафе»), Виктор Диас («Гранада»), Хосе Луис Моралес («Леванте»), Яго Аспас («Сельта»), Хави Лопес и У Лей («Эспаньол»), Хиско Кампос («Мальорка»), Хоакин («Бетис»), Серхио Рамос и Лукас Васкес («Реал»), Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедад»), Хави Мойяно («Вальядолид»), Серхи Энрич («Эйбар»), Хесус Навас («Севилья»), Дани Парехо и Родриго Морено («Валенсия») и Санти Касорла («Вильярреал»).

Также, помимо Надаля, в концерте приняла участие Каролина Марин (олимпийская чемпионка по бадминтону). Не обошел стороной фестиваль легендарный экс-полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета.

Вместе с самыми популярными музыкантами испаноязычного мира они собрали более полумиллиона евро. Для сравнения, неделю назад турнир по FIFA20, проходивший с пятницы по воскресенье, собрал в 3,5 раза меньше (142 тысячи евро).