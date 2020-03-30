Евгений Ловчев: Чемпионат обязательно нужно доигрывать – хоть летом, хоть осенью

Также он отметил, что европейские клубы-гранды – финансовые пузыри, которые в условиях кризиса неизбежно лопнут, прежде всего, из-за зарплат футболистов-миллионеров. Поэтому снижение раздутых зарплат неизбежно.

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев в свете заявлений спортивного министра Италии высказал свое мнение применительно к российским реалиям.

О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Чемпионат нужно обязательно доиграть. Это мое категорическое мнение. Кто-то считает, что этот чемпионат нужно забыть, а в конце лета или осенью если пандемия пройдет, начать новый. Почему кто-то хочет окончательно похерить этот чемпионат? За что команды боролись, футболисты выкладывались, ломались, в конце концов?

Как только ситуация с пандемией нормализуется, нужно продолжить чемпионат. Пусть это будет конец лета, или даже уже разгар осени. Первенство Европы перенесли – играйте на здоровье!

Ведь сейчас футболисты фактически находятся в отпуске. И этот отпуск может продлиться непривычно долго. Вот со свежими силами и – вперед! В чемпионате осталось сыграть всего 8 туров. Да его можно за месяц завершить в том же сентябре! Если уплотниться и поднапрячься. А потом начинайте новый.

О ЗАРПЛАТАХ ФУТБОЛИСТОВ

Сейчас многие футболисты добровольно идут на понижение зарплаты, понимая, какая сложилась ситуация. Например, многие звезды «Барселоны», включая Месси. Роналду согласился на понижение зарплаты на 4 млн евро. Кроме этого, он отдал свои гостиницы под госпитали, а это серьезный шаг.

Что касается России, Леонид Федун первым заговорил о том, что контракты футболистов слишком раздуты. Другие клубы тоже стали говорить, что нужно на время пандемии, вынужденного простоя сокращать зарплаты.

И здесь многое зависит от футболистов. Они должны понимать, что происходит. В конце концов, они далеко не бедствуют, и на период такого форс-мажора должны пойти навстречу клубам. Ведь они все вырывали эти контракты вместе со своими агентами. Добиваясь максимальных для себя условий.

Ребята, это я обращаюсь к футболистам, вы должны понимать, что происходит. Конечно, вы можете не подписать бумагу, дополнительное соглашение с клубом, или как ее там можно назвать. Можете пойти в суды и протестовать против понижения зарплаты. Но правильно говорят, мир не будет прежним после кризиса. От этой ситуации пострадает каждый житель земли. Футболисты не могут быть исключением.

Я давно живу на этой земле. Уже были кризисы, правда, их тяжело сравнить с нынешним. Но все же, кризисы серьезные. Рубль уже обваливался в два раза, как в 2014 году. Клубы ужимались, но затем понемногу все возвращалось, в том числе и зарплаты игроков. Пройдет и этот кризис, нефть вернется на уровень 60 долларов за баррель. Постепенно восстановятся и зарплаты футболистов.