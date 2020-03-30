Коронавирус отберет у Месси 50 миллионов евро. Какими будут последствия от пандемии

СУАРЕСА И ДЕМБЕЛЕ НЕ СПАСУТ И «БОЛЬНИЧНЫЕ»

Еще на минувшей неделе боссы сине-гранатовых заявили о готовности расстаться с восемью игроками после окончания нынешнего экстремального сезона, а также о необходимости урезать контракты игроков, вынужденно простаивающих без футбола. И вот переход от слов к делу состоялся: все футболисты каталонского клуба согласились с сокращением зарплат на 70 процентов.

Разумеется, больше всех финансово пострадает главная звезда и самый высокооплачиваемый игрок «Барсы» Лионель Месси. После подписания нового контракта с клубом его еженедельный доход составлял полмиллиона фунтов стерлингов (или 1 360 731 евро), а после «эпидемиологического секвестирования» эта сумма уменьшится до 408 219 евро.

Еще более впечатляющими окажутся цифры в пересчете на сумму годового контракта. Изначально в трудовом соглашении Лео с сине-гранатовыми значатся 70 758 000 евро в качестве размера ежегодного дохода. Однако после внесенных коронавирусом корректив эта сумма сократится почти на 50 миллионов (если точно, то на 49 530 600) и составит «всего лишь» 21 227 400 евро.

У Антуана Гризманна тоже ожидаются серьезные потери в доходах: сумма ежегодного контракта (45 834 000) усохнет до 13 750 200 евро, еженедельного (881 423) – до 264 427.

Если раньше Луис Суарес (сумма годового контракта 23,4 млн евро) мог спокойно восстанавливаться после серьезной травмы, а француз Усман Дембеле (12 млн) не особо обращать внимание на постоянные разговоры о своей «хрустальности», то теперь даже больничные не спасут уругвайца и француза от сохранения полной зарплаты: у первого она составит чуть больше 7 млн, у второго – 3,6 млн.

Доход Суареса за неделю соответственно сократится с 450 тысяч евро до 135 тысяч, Дембеле – с 230 769 евро до 69 230.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ НА УРЕЗАНИЕ ЗАРПЛАТ?

В десятку самых «дорогих» (а значит, и самых пострадавших от эпидемиологического кризиса) игроков «Барселоны» входят также Френки де Йонг (изначальная сумма ежегодного контракта – 20,834 млн, после сокращения – 6,25 млн), Серхио Бускетс (почти 15 млн, после – 4 484 700), Иван Ракитич (13,354 млн, после – чуть более 4 млн), Жерар Пике (12,74 млн, после – 3,822 млн), Самюэль Умтити (12 млн, после – 3,6 млн, цифры идентичны показателям Дембеле), Серхи Роберто (чуть менее 10 млн, после – около 3 млн).

Одним из тех игроков, с кем «Барса» может расстаться в ближайшее время, является Артуро Видаль, чей годичный контракт «весит» 9 миллионов евро. Но теперь чилийцу придется довольствоваться суммой в 2,7 млн.

У голкипера Марка-Андре тер Штегена и защитника Жорди Альбы суммы прописью в контрактах одинаковые – в год оба зарабатывают по 8,58 млн евро. Однако после процедуры затягивания поясов оба будут получать по 2,574 миллиона.

А теперь пора подытожить общие цифры. Если до коронавирусного кризиса суммарная ведомость зарплат «Барселоны» составляла 278 892 000 евро, то после 70-процентного урезания эти цифры уменьшатся до 83 667 600 евро. То есть экономия на зарплатах игрокам составит почти 200 млн (точнее – 195 224 400).

В пересчете на еженедельные доходы-расходы выгода клуба будет выражаться суммой почти в 3,75 млн евро: вместо 5 363 308 евро футболистам будет выплачено лишь 1,6 млн евро.

Что ж, такова суровая реальность нынешнего футбольного бытия: клубы в период бессрочной паузы во всех турнирах попросту не смогут существовать, не сокращая расходы на зарплаты игрокам. Так что вслед за «Барселоной» на подобные экстренные меры неизбежно решатся и другие ведущие клубы Европы.