Стоимость футболистов упадет на 28%, и «Челси» обойдет «Реал». Прогноз CIES

Погба подешевеет в два раза

Пандемия коронавируса сильно влияет на футбольную индустрию. Если до конца июня сезоны в ведущей пятерке чемпионатов не возобновятся, суммарная трансферная стоимость игроков снизится на 9,3 млрд евро (с 32,7 млрд до 23,4 млрд), утверждает футбольная обсерватория CIES в своем ежедневном отчете. Таким образом, потери составят около 28%.

Не все футболисты потеряют в цене одинаково. Снижение стоимости будет зависеть от нескольких факторов: возраста, продолжительности контракта, последних результатов и общего карьерного пути. Логично, что более других в цене упадут возрастные игроки с краткосрочными контрактами, сыгравшие в нынешнем сезоне меньше матчей, чем в предыдущем.

Так, чемпиона мира-2018 Поля Погба CIES готов оценить в 35 млн вместо нынешних 65 млн. Тут следует оговориться, что эта сумма – результат математического алгоритма. Она может быть не привязана к ситуации на рынке. Тот же «Манчестер Юнайтед», по последней информации, не готов расставаться с французским полузащитником меньше, чем за 100 млн фунтов (около 111 млн евро).

Больше других в процентном соотношении по такому алгоритму потеряет «Марсель», чья стоимость состава упадет на 38%. Самый низкий показатель тоже относится к представителю лиги 1. Футболисты «Бреста» подешееют «всего» на 16%.

В абсолютном выражении больше всех потеряют «Манчестер Сити» (412 млн евро), «Барселона» (366 млн) и «Ливерпуль» (353 млн). При этом мерсисайдцы потеряют «всего» 25,1% стоимости состава – меньше среди топ-клубов только у «Атлетико» и совсем молодого «Челси» (по 24,9%).

Больше всех среди топ-клубов в процентном соотношении потеряет «Интер» (35,7%). Проблемы россонери кроются в очень возрастном составе с краткосрочными контрактами: Томмазо Берни (37 лет), Самир Ханданович, Борха Валеро (по 35), Эшли Янг, Даниэле Паделли, Диего Годин (по 34), Антонио Кандрева (33), Андреа Раноккья (32), Данило Д’Амброзио, Квадво Асамоа и Алексис Санчес (по 31). И у всех ближайшим или следующим летом истекают контракты.

Кроме того, Санчес находится в Милане на правах аренды без обязательства выкупа. То же относится и к Виктору Мозесу, Кристиано Бираги и Николо Бареле.

КРУПНЕЙШИЕ ПОТЕРИ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ ТОП-5 ЧЕМПИОНАТОВ, МЛН ЕВРО

Клуб Текущая стоимость Потенциальная стоимость Потери, млн евро Потери, % 1. Манчестер Сити 1,361 949 412 30,3 2. Барселона 1,170 804 366 31,3 3. Ливерпуль 1,405 1,052 353 25,1 4. Реал 1,100 750 350 31,8 5. ПСЖ 961 659 302 31,4 6. МЮ 1,007 714 293 29,1 7. Интер 773 497 276 35,7 8. Бавария 809 542 267 33 9. Челси 1,008 757 251 24,9 10. Тоттенхэм 787 560 227 28,8

Как следствие, в Европе больше «Интера» потеряет только «Марсель». Вообще из семи клубов, чьи потери составят не менее 33%, почти половина (три) представляют серию А. А в десятке итальянцев 40%, тогда как среди французов одни только марсельцы.

Также отметим, что в компанию неудачников может попасть «Бавария», теряющая 33%, или 267 млн. Тут причины также очевидны – у Мануэля Нойера (34 года), Свена Ульриха, Хави Мартинеса, Жерома Боатенга (по 31) и Томаса Мюллера (30) контракты истекают в 2021 году, и только у Роберта Левандовски (31) – в 2023-м. Кроме того, ближайшим летом команду могут покинуть Иван Перишич, Филиппе Коутиньо и Альваро Одриосола (все – в аренде).

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ В ПРОЦЕНТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН ЕВРО

Клуб Текущая стоимость Потенциальная стоимость Потери, млн евро Потери, % 1. Марсель 256 159 97 37,9 2. Интер 773 497 276 35,7 3. Верона 67 44 23 34,3 4. СПАЛ 79 52 27 34,2 5. Шеффилд Ютд 187 125 62 33,2 6. Бавария 809 542 267 33 7. Бетис 367 246 121 33 8. Лацио 348 234 114 32,8 9-10. Вердер 169 115 54 32 9-10. Леганес 50 34 16 32

Как же будет выглядеть рейтинг самых дорогих команд мира, если прогнос CIES сбудется? В целом, футбольная карта Европы не претерпит принципиальных изменений, поскольку упадут в цене все. Отметим только, что «Челси» может обойти «Реал», а «Ювентус» за счет провала «Баварии» ворваться в первую десятку, обогнав заодно и «Тоттенхэм».

САМЫЕ ДОРОГОСТОЯЩИЕ СОСТАВЫ В ИЮНЕ-2020 (прогноз CIES )