Стоимость футболистов упадет на 28%, и «Челси» обойдет «Реал». Прогноз CIES

Пандемия коронавируса сильно влияет на футбольную индустрию. Если до конца июня сезоны в ведущей пятерке чемпионатов не возобновятся, суммарная трансферная стоимость игроков снизится на 9,3 млрд евро (с 32,7 млрд до 23,4 млрд), утверждает футбольная обсерватория CIES в своем ежедневном отчете. Таким образом, потери составят около 28%.
Не все футболисты потеряют в цене одинаково. Снижение стоимости будет зависеть от нескольких факторов: возраста, продолжительности контракта, последних результатов и общего карьерного пути. Логично, что более других в цене упадут возрастные игроки с краткосрочными контрактами, сыгравшие в нынешнем сезоне меньше матчей, чем в предыдущем.
Так, чемпиона мира-2018 Поля Погба CIES готов оценить в 35 млн вместо нынешних 65 млн. Тут следует оговориться, что эта сумма – результат математического алгоритма. Она может быть не привязана к ситуации на рынке. Тот же «Манчестер Юнайтед», по последней информации, не готов расставаться с французским полузащитником меньше, чем за 100 млн фунтов (около 111 млн евро).
Больше других в процентном соотношении по такому алгоритму потеряет «Марсель», чья стоимость состава упадет на 38%. Самый низкий показатель тоже относится к представителю лиги 1. Футболисты «Бреста» подешееют «всего» на 16%.
В абсолютном выражении больше всех потеряют «Манчестер Сити» (412 млн евро), «Барселона» (366 млн) и «Ливерпуль» (353 млн). При этом мерсисайдцы потеряют «всего» 25,1% стоимости состава – меньше среди топ-клубов только у «Атлетико» и совсем молодого «Челси» (по 24,9%).
Больше всех среди топ-клубов в процентном соотношении потеряет «Интер» (35,7%). Проблемы россонери кроются в очень возрастном составе с краткосрочными контрактами: Томмазо Берни (37 лет), Самир Ханданович, Борха Валеро (по 35), Эшли Янг, Даниэле Паделли, Диего Годин (по 34), Антонио Кандрева (33), Андреа Раноккья (32), Данило Д’Амброзио, Квадво Асамоа и Алексис Санчес (по 31). И у всех ближайшим или следующим летом истекают контракты.
Кроме того, Санчес находится в Милане на правах аренды без обязательства выкупа. То же относится и к Виктору Мозесу, Кристиано Бираги и Николо Бареле.
Клуб
Текущая стоимость
Потенциальная стоимость
Потери, млн евро
Потери, %
1. Манчестер Сити
1,361
949
412
30,3
2. Барселона
1,170
804
366
31,3
3. Ливерпуль
1,405
1,052
353
25,1
4. Реал
1,100
750
350
31,8
5. ПСЖ
961
659
302
31,4
6. МЮ
1,007
714
293
29,1
7. Интер
773
497
276
35,7
8. Бавария
809
542
267
33
9. Челси
1,008
757
251
24,9
10. Тоттенхэм
787
560
227
28,8
Как следствие, в Европе больше «Интера» потеряет только «Марсель». Вообще из семи клубов, чьи потери составят не менее 33%, почти половина (три) представляют серию А. А в десятке итальянцев 40%, тогда как среди французов одни только марсельцы.
Также отметим, что в компанию неудачников может попасть «Бавария», теряющая 33%, или 267 млн. Тут причины также очевидны – у Мануэля Нойера (34 года), Свена Ульриха, Хави Мартинеса, Жерома Боатенга (по 31) и Томаса Мюллера (30) контракты истекают в 2021 году, и только у Роберта Левандовски (31) – в 2023-м. Кроме того, ближайшим летом команду могут покинуть Иван Перишич, Филиппе Коутиньо и Альваро Одриосола (все – в аренде).
Клуб
Текущая стоимость
Потенциальная стоимость
Потери, млн евро
Потери, %
1. Марсель
256
159
97
37,9
2. Интер
773
497
276
35,7
3. Верона
67
44
23
34,3
4. СПАЛ
79
52
27
34,2
5. Шеффилд Ютд
187
125
62
33,2
6. Бавария
809
542
267
33
7. Бетис
367
246
121
33
8. Лацио
348
234
114
32,8
9-10. Вердер
169
115
54
32
9-10. Леганес
50
34
16
32
Как же будет выглядеть рейтинг самых дорогих команд мира, если прогнос CIES сбудется? В целом, футбольная карта Европы не претерпит принципиальных изменений, поскольку упадут в цене все. Отметим только, что «Челси» может обойти «Реал», а «Ювентус» за счет провала «Баварии» ворваться в первую десятку, обогнав заодно и «Тоттенхэм».
Клуб
Потенциальная стоимость
Изменение позиций
1 (1). Ливерпуль
1,052
-
2 (2). Манчестер Сити
949
-
3 (3). Барселона
804
-
4 (5). Челси
757
+1
5 (4). Реал
750
-1
6 (6). МЮ
714
-
7 (7). ПСЖ
659
-
8 (8). Атлетико
628
-
9 (11). Ювентус
561
+2
10 (10). Тоттенхэм
560
-