Томас Цорн: «Спартак» заинтересован, чтобы этот чемпионат России был доигран

О ПОСЛЕДСТВИЯХ КОРОНАВИРУСА

- 80 процентов сотрудников «Спартака» переведены на удаленную работу. Перерыв в чемпионате наступил в тот момент, когда команда набрала хороший ход, одержала важные победы в чемпионате и Кубке, в том числе выиграла два дерби – у «Динамо» и ЦСКА. Вся эта ситуация негативно влияет и на трансферную политику. Мы не можем видеть в деле игроков, которые нам интересны. Все переговоры «заморожены». И остается без ответов масса вопросов. Можно ли продлевать контракты, истекающие 30 июня? Будет ли раздвинуто трансферное окно? И так далее.

С финансовой точки зрения мы заинтересованы в том, чтобы этот чемпионат все-таки был доигран. Впереди еще четыре домашних матчах, которые принесут нам доходы от спонсоров и продажи билетов. Хотя, полностью компенсировать понесенные потери уже нереально.

О ЗАРПЛАТАХ

- «Спартак» хорошо защищен с юридической точки зрения. У многих игроков в контрактах прописаны различные сценарии, в том числе, связанные с изменением курса рубля. Если 10 апреля сезон не возобновится, будем принимать соответствующие решения.

ОБ АРЕНДОВАННЫХ

- Андре Шюррле и Александр Соболев были арендованы «Спартаком» до конца сезона. Решения по ним будем принимать заблаговременно. К счастью, дортмундская «Боруссия» нас не торопит, поэтому до 30 июня будет время все тщательно обсудить с тренерским штабом по поводу Шюррле, который сейчас отбывает 14-дневный карантин в одном из московских после возвращения из Германии.