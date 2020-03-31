Станислав Черчесов: Кокорина и Мамаева сейчас на сборы не вызвал бы

«РУКИ И ДО ЭТОГО ЧАСТО МЫЛ, МАСКУ НАДЕЛ ВПЕРВЫЕ»

– Как строится работа тренерского штаба в условиях карантина?

– Ситуация нестандартная. Работаем на удаленке. Информации для анализа гораздо меньше – матчей-то оперативных нет. Приходится работать исключительно со старыми записями.

– В эти дни мог бы проходить сбор перед товарищескими матчами против Швеции и Молдавии…

– Конечно, мы бы предпочли, чтобы сейчас все играли в футбол, по которому все соскучились. Но надо выполнять предписания медиков и властей. Почти весь мир сейчас на карантине. И сборная России – не исключение.

– По вашим ощущениям, когда команда проведет следующий матч?

– Пока намечавшиеся на 1-9 июня сборы не отменены. Многое зависит от того, когда возобновятся национальные чемпионаты. Ждем дальнейших директив УЕФА. Не надо забывать, что еще не определены последние четыре участника Евро-2020. Матчи в «Финалах четырех» Лиги наций как раз и могут пройти в июне.

– Следуете всем рекомендациям врачей?

– Руки и до этого часто мыл. В понедельник надо было выйти на улицу – и впервые за 56 лет жизни я надел маску. Раз надо, нельзя этим пренебрегать. Во вторник я на обратном пути из Дома футбола ни с кем не пересекался, поэтому маску не надевал.

Кстати, главный врач сборной Эдуард Безуглов прислал полный отчет по кандидатам в команду. Все здоровы. Добавился оптимизм, что возобновим тренировки в июне.

«ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ О СПОСОБНОСТЯХ, А НЕ О ТАЛАНТЕ»

– Если предположить, что Зелимхан Бакаев и Александр Головин будут вызваны в сборную, могут ли использоваться на поле одновременно?

– Конечно. Против Сан-Марино они уже играли вместе. Другое дело, что в каждом отдельном матче свои нюансы. Главный плюс конкретно этих двух футболистов в том, что обоим – 23 года, значит, они еще будут прогрессировать.

– Можно ли назвать Бакаева одним из лучших игроков прерванной из-за коронавируса весенней стадии чемпионата России?

– Многие ребята себя проявили. Но всем надо добавлять в стабильности. В том числе и Зелимхану. У него отличные задатки, способности (я не использую слово «талант»), которые он может развивать.

– Чем вам слово «талант» не нравится?

– Подозрительное. Всегда кажется, что талант был, есть и будет. А футболист должен постоянно над собой работать. В том числе – над уже имеющимися сильными качествами.

– А можно ли воспитать дух победителя?

– Если это есть внутри, то можно еще больше развить. Если же группа крови «не соответствует», будут сложности. На Кавказе говорят: из клячи не сделать скаковой лошади…

– Бывало, чтобы при выборе кандидата в сборную, вы при прочих равных отдавали предпочтение тому, у кого «дух победителя» крепче?

– Безусловно. А потом журналисты удивляются, что вызвали не того, кто, казалось, лучше играет… Не каждому дано стоять под флагом. Быть хорошим футболистом и соответствовать определенному уровню – не одно и то же. На крупных турнирах многие игроки теряются. И мы стараемся изначально разглядеть породу.

«СМОЛОВ СКУЧАЕТ? ПО МНЕ – ДА»

– Как вы относитесь к тому, что игроки слушают музыку перед матчами?

– У нас музыка приветствуется. Я и сам могу попросить что-то включить в автобусе, чтобы не ехать на матч в тишине. И в раздевалке тоже музыка звучит. Ребята сами выбирают для настроя. Меня это не раздражает.

– Что сами предпочитаете?

– Иногда случайно что-то услышишь – и тебя цепляет. А так, Дениса Мацуева часто слушаю. Классика есть классика. Такая музыка успокаивает и развивает.

– Сразу несколько форвардов зимой поменяли клубы: Николай Комличенко, Федор Смолов, Александр Соболев, Александр Кокорин. Как оцените их игру за новые команды?

– Ивана Игнатьева тоже можно сюда добавить… Все демонстрировали старательность, но оценивать рано. Из-за перерыва. Кстати, в выходные разговаривал со Смоловым, интересовался его здоровьем.

– И как он, скучает?

– По мне – да. Если же серьезно, то на карантине ему непросто. Он же там один. Звонки из России – это для Смолова поддержка. Будем на связи. То же самое касается Головина и Дениса Черышева. Я им сказал: можете звонить в любую минуту.

– Вы не готовы давать оценки даже Кокорину, который успел трижды забить за «Сочи» и вообще действовал очень полезно?

– У Саши был большой перерыв в футболе и в сборной. Теперь его задача – доказать, что он способен вернуть былую игру, снова стать важной частью сборной. Пока мы обходились без него, и добивались неплохих результатов.

– Если бы сейчас был сбор, вызвали бы Кокорина?

– Нет.

– А Павла Мамаева?

– То же самое. Впрочем, Павла я и до всей этой истории, которая случилась с ним и Кокориным, ни разу не вызывал. Знаю его меньше.

«НИ РАЗУ НЕ БЫЛ В БРАЗИЛИИ»

– Кого из футболистов, завершивших карьеру после ЧМ-2018, больше всего сейчас не хватает?

– Мне не хватает их всех. Мы периодически созваниваемся, когда кто-то отмечает день рождения, по другим приятным поводам. С Сергеем Игнашевичем на зимних сборах переписывались. То же самое – с Игорем Акинфеевым, Александром Самедовым.

А Юра Жирков никуда из сборной и не уходил. И то, что его опять вызвали – не возвращение. Я же понимал, что те заявления он делал на эмоциях, из-за травмы. В Питере мы хорошо посидели, пообедали. В итоге он забил решающий мяч в Шотландии, принес много пользы. Мы очень ценим его как игрока и как человека. Будем рады снова видеть Жиркова в команде.

– Сейчас не до туристических поездок – и все же: в какой стране хотелось бы побывать?

– А где я не был?.. Вот в Бразилии, например. Так вот вышло. Наверное, туда бы и съездил. Не для отдыха, а какой-нибудь матч посмотреть.

– Что для вас идеальный отдых?

– Когда вся семья в сборе. Это уже отдых.

– Но лучше дома или выбраться куда-то всем вместе?

– У нас часто возникает диссонанс. Домашние сидят дома, а ты ездишь со сборной. Возвращаешься домой, хочешь отдохнуть, а их, наоборот, куда-то тянет… Здесь надо убирать главного тренера и становиться примерным мужем и отцом. Сложно, но я стараюсь. Можем на лыжах покататься, а можем – в театр сходить. Последнее реже случается.

– Бывшие вратари редко становятся топ-тренерами. Почему?

– Это же арифметика. В команде 25 игроков, из них два-три вратаря. При такой пропорции по-другому и не может быть. Понятно, что бывших вратарей среди тренеров гораздо меньше. Это не связано с особенностями амплуа. Просто их арифметически меньше.

«ЗАКОНЧУ ТРЕНИРОВАТЬ, КОГДА ПОДСКАЖЕТ ГОСПОДЬ»

– Можете назвать самый памятный эпизод в вашей вратарской карьере?

– В основном запоминаются турнирные победы. В чемпионатах, Кубках. Но если брать отдельные матчи, то назову встречи с «Наполи» Диего Марадоны в Кубке чемпионов. И победу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в том же турнире. Не каждый день такое случается.

– А какие ошибки больше всего врезались в память?

– Ошибок мы никогда не делали. Делали только просчеты.

– Хорошо. Главный просчет в карьере? Может, когда в матче с «Валенсией» мяч после паса защитника пролетел у вас под ногой, что привело к голу испанцев?

– Это не я. Это поле (смеется).

– Вы тогда сильно переживали?

– Когда игра идет, о чем можно переживать? Во время игры надо делать свою работу.

– При вас в сборной установилась невероятно позитивная атмосфера, какой давно не было. Как вам это удалось? Каков был ваш план?

– План – неправильное слово. Формула успеха в том, что мы подбираем игроков, исходя из их профессиональных качеств и менталитета. В штабе сборной много людей, которые отлично зарекомендовали себя еще до моего прихода. Доктор Цгоев все время с нами. Безуглова мы оставили, потому что он до этого очень качественно работал. Остались Савин, Куличенков, Владимиров… Чемпионский опыт Мирослава Ромащенко и Гинтараса Стауче тоже сказывается. Их настрой передается игрокам.

А способов укрепить моральный дух, наладить взаимопонимание между игроками на самом деле много. Стараемся регулярно приглашать на сборы детей, быть открытыми для болельщиков. Футболистам такой подход нравится, они сами иногда предлагают какие-то вещи. Получается этакий пинг-понг – между командой и зрителями. Интерес обоюдный, и наша задача продолжать его поддерживать.

– К вам на улице болельщики часто подходят?

– Часто.

– Бывало такое, чтобы ругали?

– Конечно. Один благодарит, трое ругают. Но ругают любя. У кого есть дети, поймут, о чем я. Если после Евро-2016 первые месяцы в словах болельщиков чувствовалась злоба, то сейчас всегда поддержка. Даже когда критикуют за какие-то вещи.

– Вы еще долго собираетесь тренировать?

– Надоел?

– Нет. Но ведь тренировать можно до бесконечности…

– Я уже говорил, что играть закончил в сорок лет, хотя не планировал. Мы встречались с «Торпедо» в «Лужниках», и прямо во время матча я почувствовал – всё, хватит. При том, что до стартового свистка таких мыслей не было. Пришло само собой… Вот и с профессией тренера то же самое. Не собираюсь строить планов. День икс наступит, когда сверху подскажет Господь.