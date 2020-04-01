Алексей Сафонов: Слухи о закрытии «Крыльев Советов» преувеличены

Напомним, ранее представители Счетной палаты Самарской области спрогнозировали «принудительную ликвидацию» клуба, доходы которого на 80 процентов состоят из средств регионального бюджета, а стоимость чистых активов остается отрицательной. Долги «Крыльев» потихоньку накапливались на протяжении последних четырех лет. И в условиях пандемии коронавируса ситуация действительно выглядит почти такой же критической, как и у «Луча», от которого отвернулись власти Приморского края.

Однако футбольный агент Алексей Сафонов не разделяет панических настроений некоторых болельщиков «Крыльев».

– В то, что такую команду закроют, я не верю. Слухи приукрашены. Если бы такие заявления делали власти области, можно было бы относиться со всей серьезностью. А так… Самара – футбольный регион, народ ходит на футбол. Кому тогда использовать арену? Счетной палате? Да и болельщики не поймут.

Понятно, что клуб РПЛ – дорогостоящая игрушка. Но сейчас почти у всех есть какие-то задолженности. По такой логике можно было бы всех закрыть… Многое зависит от позиции региональных властей. Для Самары футбол – важное направление.

– То есть, «Крыльям» умереть не дадут?

– В Самарской области уже потеряли хоккейную «Ладу».Остаться еще и без «Крыльев» – нереалистичный сценарий. Я в такое не верю. Клуб работает профессионально, качественно работает с болельщиками. Вряд ли губернатор будет принимать невзвешенные решения.Он сам часто бывает на матчах.

– Но, может, экономически обоснованным будет переход в ФНЛ?

– Еслимне хватает финансов, надо брать более дешевых исполнителей. И при этом можно оставаться конкурентоспособным по меркам РПЛ. «Тамбов» же это доказывает. А в ФНЛ на одних перелетах можно разориться!В общем, не нужно платить игрокам, условно, по 100 тысяч.Лучше платить 30 зато с гарантией, чтобы не копились долги. И к этому сейчас все клубы придут. Жить не по средствам уже не получится.