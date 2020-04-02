«Однажды на «Кунг-фу панде» меня разорвало». Дзюба ответил на вопросы Канделаки

О КАРАНТИНЕ И ШТРАФЕ В МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ

- Сижу дома с 17 марта. Полностью согласен с Ларисой Гузеевой (которая резко высказалась о не соблюдающих режим самоизоляции. – прим. ред.). Наша страна по-другому не понимает… Один парень, видел, в Катаре застрял. Ну что можно сказать? Сказочный …..еб! Люди, если о себе не хотите думать, позаботьтесь о врачах, о близких! А все эти разговоры, что «Мы - русские», «Мы не сдаемся» - против коронавируса это ерунда.

Я постоянно мою руки. Никуда не выхожу. В «Зените» это под строжайшим запретом. Могут оштрафовать. На сколько? Вплоть до месячной зарплаты, думаю… Вообще, мне кажется, спортсмены сейчас самые дисциплинированные. Мы с детства знаем, что здоровье наш хлеб, наше всё. Тем не менее, в Италии вон сколько игроков заразились. Пугает, что супруга Ругани подхватила вирус на четвертом месяце беременности.

О ТРЕНИРОВКАХ И ИСТИННОМ ВЕСЕ

- Все скачали приложение Zoom. Сначала все забавно выглядело, много картинок на экране – ничего не понимаешь, крик-ор. А надо было найти просто своего тренера и кликнуть на него. Потом повторяешь за ним все упражнения. Нам всем сразу раздали программы. Кому-то привезли велосипеды, беговые дорожки. У кого-то все и так было.

Питание? Так я и раньше ел дома по своему меню. Все, что хотел, до 7 вечера. Только алкоголь не употребляю. Разве что бокал шампанского или вина на праздник могу позволить. Зато сладкое обожаю. Не могу без шоколада, без мороженого. Ничего страшного в этом нет. Во время тренировки все сжигаешь. И калории считать не надо. Всегда чувствовал свой организм. Если нужно сбросить пару кило, могу не есть сутки. Кстати, жир в организме обязательно должен быть. Когда совсем без жира, больше травм. У меня – средний баланс. При росте 197 см вешу 97 кг. А люди часто пишут, что у меня метр 95 и 91 килограмм. Это бесит!

О САМОМ ТЯЖЕЛОМ ПОРАЖЕНИИ

- От Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Полное опустошение. Но слез не было. Хотя, я сентиментальный, могу во время какого-нибудь фильма расплакаться. Друзья смеялись, когда меня на «Кунг-фу панде» разорвало…

О САМОМ БЕЗУМНОМ ПОСТУПКЕ

- Наверное, когда поехал к своей будущей жене в Нижний Новгород. Был январь, страшный холод, пурга. Но что-то заставило сесть за руль, какое-то внутреннее чувство. За сколько доехал, не скажу. Надо же правила соблюдать.

О ДРУЖБЕ С ХАБИБОМ

- Дружба – это громко сказано. Мы знаем друг другу через общих знакомых. Было приятно, когда он впервые прокомментировал мою публикацию в соцсетях. Я его всегда поддерживаю. Но тоже, как и многие, хочу, чтобы он выходил на бои под российским флагом.

ОБ ИДЕАЛЬНЫХ РАСПАСОВЩИКАХ

- Помню, как Криштиану Роналду разозлился на руководство «Реала», когда продали Месута Озила. Он говорил: «Вы что, с ума сошли, отдавать человека, с передач которого я забил более половины голов?» Это к тому, что все нападающие – зависимые. Футбол – командный вид спорта. Чтобы забить гол, нужно получить передачу… Когда я рос, в «Спартаке» главным распасовщиком был Егор Ильич Титов. Когда заиграл, комфортно было с Алексом. В «Ростове» у меня была химия с Джано Ананидзе, Тимофеем Калачевым. В «Зените» – с Халком, Кристианом Нобоа, Данни, Жулиано. Конечно, хорошо, когда игрок не только на себя играет, но и партнеров чувствует. Тогда нападающему гораздо проще.

Что выберу – 20 голов или 30 передач за сезон? 30 передач.

О КОМАНДЕ МЕЧТЫ, В КОТОРОЙ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОКАЗАТЬСЯ

- С детства болел за «Реал». Самая любимая – команда, за которую выступали Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Гути, Рауль, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Икер Касильяс, Мичел Сальгадо. Еще раньше – Фернандо Редондо, Зубастик.

О ЛЮБИМОМ КОММЕНТАТОРЕ

- Юрий Розанов. Он говорит то, в чем понимает. Старая школа. И не забывает рассказывать о том, что происходит на поле… В отличие от большинства коллег, которые часто рассказывают всякие истории вместо того, чтобы комментировать футбол.

О СИСТЕМЕ ВАР

- Я сторонник использования видеоповторов. Все намного прозрачнее стало, справедливее. Однако пользуются ВАР не всегда правильно. Очень дебильно «рисуют» офсайд. Считаю, когда за линию залезла коленочка, ноготь, надо давать преимущество атакующей команде и не отменять гол. И нельзя пользоваться ВАР бессистемно – то ходить смотреть повтор, то не ходить. Во время чемпионата мира все работало идеально. Потом в Англии и у нас в России начались проблемы. Трактовки применения ВАР неодинаковые.

О ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТАХ

- В России они – однозначное зло. Агент должен быть для игрока старшим братом, оставаться рядом и в беде, и в радости. А у нас они сразу исчезают, как только начинаются проблемы. Их держат рядом с тобой только деньги. Вообще-то это позорище.

О САМОМ ЦЕННОМ В ЧЕЛОВЕКЕ

- Быть настоящим. Неидеальным, с пороками, заблуждающимся, но искренним. Говорить то, что думаешь, а не то, что от тебя хотят услышать. К сожалению, лизоблюды в нашем мире встречаются чаще.

О ЖЕНЩИНЕ, КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОБЫТЬ ОДИН ДЕНЬ

- Если честно, никогда не хотел быть женщиной. Но если пофантазировать… Я фанат Дженнифер Энистон. Из исторических личностей интересна Екатерина II… Ну и пару красоток назову. Джессика Альба – классная. Еще Кейт Бекинсейл.

О ЛЮБИМОМ АНЕКДОТЕ

- Расскажу один – от бывшего пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга. Одна аристократка пригласила к себе домой подруг, таких же дам голубых кровей. Ведет их по комнатам, показывает мебель, картины. И вдруг они останавливаются у клетки с попугаем. Тот начинает разговаривать. «Здравствуйте, дамы!» Те: «Вау!» «Добро пожаловать в дом!» «Вау!» И так далее. Наконец, хозяйка дома просит попугая встать на одну лапку. Тот встает. Все – в восхищении! И одна из гостий спрашивает попугая, а не мог бы он и вторую лапку поднять. Тот в ответ: «Ты что, дура? Я ж тогда ….сь».