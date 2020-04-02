«Однажды на «Кунг-фу панде» меня разорвало». Дзюба ответил на вопросы Канделаки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 апреля 2020 12:34ФутболСергеев Иван

«Однажды на «Кунг-фу панде» меня разорвало». Дзюба ответил на вопросы Канделаки

Артем Дзюба более часа общался с Тиной Канделаки в прямом эфире ее инстаграма. Вот некоторые высказывания форварда «Зенита».

О КАРАНТИНЕ И ШТРАФЕ В МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ

- Сижу дома с 17 марта. Полностью согласен с Ларисой Гузеевой (которая резко высказалась о не соблюдающих режим самоизоляции. – прим. ред.). Наша страна по-другому не понимает… Один парень, видел, в Катаре застрял. Ну что можно сказать? Сказочный …..еб! Люди, если о себе не хотите думать, позаботьтесь о врачах, о близких! А все эти разговоры, что «Мы - русские», «Мы не сдаемся» - против коронавируса это ерунда.

Я постоянно мою руки. Никуда не выхожу. В «Зените» это под строжайшим запретом. Могут оштрафовать. На сколько? Вплоть до месячной зарплаты, думаю… Вообще, мне кажется, спортсмены сейчас самые дисциплинированные. Мы с детства знаем, что здоровье наш хлеб, наше всё. Тем не менее, в Италии вон сколько игроков заразились. Пугает, что супруга Ругани подхватила вирус на четвертом месяце беременности.

О ТРЕНИРОВКАХ И ИСТИННОМ ВЕСЕ

- Все скачали приложение Zoom. Сначала все забавно выглядело, много картинок на экране – ничего не понимаешь, крик-ор. А надо было найти просто своего тренера и кликнуть на него. Потом повторяешь за ним все упражнения. Нам всем сразу раздали программы. Кому-то привезли велосипеды, беговые дорожки. У кого-то все и так было.

Питание? Так я и раньше ел дома по своему меню. Все, что хотел, до 7 вечера. Только алкоголь не употребляю. Разве что бокал шампанского или вина на праздник могу позволить. Зато сладкое обожаю. Не могу без шоколада, без мороженого. Ничего страшного в этом нет. Во время тренировки все сжигаешь. И калории считать не надо. Всегда чувствовал свой организм. Если нужно сбросить пару кило, могу не есть сутки. Кстати, жир в организме обязательно должен быть. Когда совсем без жира, больше травм. У меня – средний баланс. При росте 197 см вешу 97 кг. А люди часто пишут, что у меня метр 95 и 91 килограмм. Это бесит!

О САМОМ ТЯЖЕЛОМ ПОРАЖЕНИИ

1066151270

- От Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Полное опустошение. Но слез не было. Хотя, я сентиментальный, могу во время какого-нибудь фильма расплакаться. Друзья смеялись, когда меня на «Кунг-фу панде» разорвало…

О САМОМ БЕЗУМНОМ ПОСТУПКЕ

- Наверное, когда поехал к своей будущей жене в Нижний Новгород. Был январь, страшный холод, пурга. Но что-то заставило сесть за руль, какое-то внутреннее чувство. За сколько доехал, не скажу. Надо же правила соблюдать.

О ДРУЖБЕ С ХАБИБОМ

- Дружба – это громко сказано. Мы знаем друг другу через общих знакомых. Было приятно, когда он впервые прокомментировал мою публикацию в соцсетях. Я его всегда поддерживаю. Но тоже, как и многие, хочу, чтобы он выходил на бои под российским флагом.

ОБ ИДЕАЛЬНЫХ РАСПАСОВЩИКАХ

354342_sPICT

- Помню, как Криштиану Роналду разозлился на руководство «Реала», когда продали Месута Озила. Он говорил: «Вы что, с ума сошли, отдавать человека, с передач которого я забил более половины голов?» Это к тому, что все нападающие – зависимые. Футбол – командный вид спорта. Чтобы забить гол, нужно получить передачу… Когда я рос, в «Спартаке» главным распасовщиком был Егор Ильич Титов. Когда заиграл, комфортно было с Алексом. В «Ростове» у меня была химия с Джано Ананидзе, Тимофеем Калачевым. В «Зените» – с Халком, Кристианом Нобоа, Данни, Жулиано. Конечно, хорошо, когда игрок не только на себя играет, но и партнеров чувствует. Тогда нападающему гораздо проще.

Что выберу – 20 голов или 30 передач за сезон? 30 передач.

О КОМАНДЕ МЕЧТЫ, В КОТОРОЙ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОКАЗАТЬСЯ

- С детства болел за «Реал». Самая любимая – команда, за которую выступали Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Гути, Рауль, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Икер Касильяс, Мичел Сальгадо. Еще раньше – Фернандо Редондо, Зубастик.

О ЛЮБИМОМ КОММЕНТАТОРЕ

- Юрий Розанов. Он говорит то, в чем понимает. Старая школа. И не забывает рассказывать о том, что происходит на поле… В отличие от большинства коллег, которые часто рассказывают всякие истории вместо того, чтобы комментировать футбол.

О СИСТЕМЕ ВАР

- Я сторонник использования видеоповторов. Все намного прозрачнее стало, справедливее. Однако пользуются ВАР не всегда правильно. Очень дебильно «рисуют» офсайд. Считаю, когда за линию залезла коленочка, ноготь, надо давать преимущество атакующей команде и не отменять гол. И нельзя пользоваться ВАР бессистемно – то ходить смотреть повтор, то не ходить. Во время чемпионата мира все работало идеально. Потом в Англии и у нас в России начались проблемы. Трактовки применения ВАР неодинаковые.

О ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТАХ

- В России они – однозначное зло. Агент должен быть для игрока старшим братом, оставаться рядом и в беде, и в радости. А у нас они сразу исчезают, как только начинаются проблемы. Их держат рядом с тобой только деньги. Вообще-то это позорище.

О САМОМ ЦЕННОМ В ЧЕЛОВЕКЕ

- Быть настоящим. Неидеальным, с пороками, заблуждающимся, но искренним. Говорить то, что думаешь, а не то, что от тебя хотят услышать. К сожалению, лизоблюды в нашем мире встречаются чаще.

О ЖЕНЩИНЕ, КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОБЫТЬ ОДИН ДЕНЬ

NINTCHDBPICT000489113782-e1557603178502

- Если честно, никогда не хотел быть женщиной. Но если пофантазировать… Я фанат Дженнифер Энистон. Из исторических личностей интересна Екатерина II… Ну и пару красоток назову. Джессика Альба – классная. Еще Кейт Бекинсейл.

О ЛЮБИМОМ АНЕКДОТЕ

- Расскажу один – от бывшего пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга. Одна аристократка пригласила к себе домой подруг, таких же дам голубых кровей. Ведет их по комнатам, показывает мебель, картины. И вдруг они останавливаются у клетки с попугаем. Тот начинает разговаривать. «Здравствуйте, дамы!» Те: «Вау!» «Добро пожаловать в дом!» «Вау!» И так далее. Наконец, хозяйка дома просит попугая встать на одну лапку. Тот встает. Все – в восхищении! И одна из гостий спрашивает попугая, а не мог бы он и вторую лапку поднять. Тот в ответ: «Ты что, дура? Я ж тогда ….сь».

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
От «Амкара» до «Черноморца». Клубы, которые мы потеряли Среди клубов, имевших опыт выступления в РПЛ, только «Торпедо» после потери профессионального статуса удавалось вернуться в элиту. И то всего на год. 02.04.2020 09:58 Футбол Зибрак Артем
Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко Главный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу. 01.04.2020 20:16 Футбол
Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается. 01.04.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
13:23 Футбол «Интер», Ювентус» и «Аталанта» поборются за 18-летнего полузащитника «Леха»
13:19 Футбол «Уфа» договорилась с игроками о сокращении зарплат
13:03 Футбол Черевченко готов отдать часть зарплаты медикам, борющимся с коронавирусом
13:01 Футбол Златан Ибрагимович: Не переживаю из-за коронавируса, думаю, что проблема будет решена
12:52 Футбол «Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «ПСЖ»
12:45 Футбол Семин - о продлении паузы в РПЛ: Думаю, в складывающейся ситуации — это верное решение
12:36 Футбол «Вест Хэм» готов предложить «Барселоне» 17 миллионов евро за Брейтуэйта
12:28 Футбол Бэйл намерен продолжить карьеру в «Реале»
12:24 ММА Куницкая приостановит карьеру в UFC из-за беременности (фото)
12:16 Футбол «Барселона» готова продать Ракитича за 20 миллионов евро
12:09 Футбол «Ахмат» продлил карантин до 2 мая
11:57 Футбол Артем Дзюба: Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор
11:37 Теннис «Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео)
11:26 Футбол «Витебск» и «Смолевичи» сыграют при зрителях, несмотря на двух умерших в городе из-за коронавируса
11:12 ММА Вячеслав Василевский: Хабиб соскочил с боя против Фергюсона? Это полный бред
11:03 Футбол Агент: Жиру не перешел в «Интер», так как «Челси» не смог найти ему замену
10:51 Футбол Гендиректор «Зенита»: Сборы от продажи билетов, когда приходят хотя бы 10 тысяч человек, это потери
10:29 ММА Александр Шлеменко: Смешно слышать, что Хабиб испугался Фергюсона
10:11 Биатлон Владимир Драчев: Многие из тех, кто якобы подписал письмо, его даже не видели
09:54 Велошоссе Международный союз велосипедистов продлил приостановку соревнований до 1 июня
Россия поставляет в США аппараты ИВЛ, которых не хватает в своих больницах
В Хабаровском крае власти вводят режим самоизоляции
Тюменский губернатор на два месяца отменил свадьбы
В Оренбуржье на 2 апреля - еще пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердили в Ростовской области
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика