Оптимально завершить чемпионат к 19 июля и через неделю сыграть финал Кубка

До лета футбола не будет

В День смеха европейским футбольным чиновникам было не до шуток. Президент УЕФА Александр Чеферин провел видеоконференцию с участием генеральных секретарей 55 футбольных ассоциаций (Россию представлял Александр Алаев), на которой было принято решение отложить все запланированные под эгидой Союза матчи «до дальнейшего уведомления», в том числе игры сборных, запланированные на июнь. Также перенесены сроки старта следующего сезона.

Это решение позволило РФС приостановить все российские футбольные турниры до начала лета. Кроме того, бюро исполкома признало распространение коронавируса «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (форс-мажором) для всего российского футбола», что влечет за собой юридические последствия – официально признано, что приостановка работы вызвана причинами, не зависящими ни от клубов, ни от футболистов. А значит, она не является основанием для досрочного расторжения контрактов и трансферных договоренностей между участниками футбольного процесса.

Вместе с тем РФС рекомендует клубам и игрокам договориться между собой об «адекватном и законном» снижении заработной платы игроков на период простоя, как это уже сделал московский «Спартак».

Президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что стремление всего европейского сообщества доиграть сезон является принципиальным. Ориентировочная дата возобновления всех чемпионатов колеблется в рамках первого месяца лета – от 1 до 31 июня. Точные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретной стране. Все это, безусловно, отразится и на сроках проведения следующего сезона. По прогнозу Дюкова, он стартует в период между серединой августа и серединой сентября.

Легионеры останутся в России?

Таким образом, официально подтверждено, что футбола до конца весны не будет. Это позволит клубам планировать подготовку к оставшейся части сезона. Впереди как минимум два месяца. А значит, на ближайшие две-четыре недели игроки отправятся в отпуск, даже если правила карантина будут смягчены. Все равно ведь нет смысла проводить усиленные сборы в течение целых двух месяцев.

Если для российских футболистов это означает, что им просто надо остаться дома со своими семьями, то для иностранцев ситуация выглядит куда менее приятной. 26 марта правительство России постановило запретить регулярные и чартерные рейсы за рубеж, за исключением случаев вывоза на родину своих граждан и отдельных полетов по поручению главного исполнительного органа страны. Редкие международные полеты осуществляются практически только из московского аэропорта Шереметьево.

То есть сейчас не очень понятно, что делать легионерам, застрявшим в России. Вылететь домой им очень сложно, хотя и возможно. Так, 2 апреля в Шереметьево можно сесть только на самолеты, следующие в Тегеран и Лондон. Завтра, 3 апреля, будут рейсы в Нью-Йорк и Мале (Мальдивы), в пятницу – в Ереван, Алжир и Париж.

Выбор невелик. Условному Браниславу Ивановичу, чтобы попасть в Сербию, придется лететь в Лондон или Париж, а затем каким-то образом искать возможность отправиться на родину. На ближайшие дни найти рейс Париж – Белград нам не удалось. Придется искать поезд, автобус или иной транспорт. Так что в условиях повсеместного снижения международного траффика и ужесточения контроля на границе такое путешествие не доставит ему удовольствия.

Южноамериканцам из России выбраться еще сложнее. Страны шенгенской зоны уже заявили о том, что готовы принимать только граждан Евросоюза. Пока не очень понятно, распространяется ли это правило на тех, кто летит транзитом, но с учетом повсеместной отмены рейсов ждать свой самолет можно и несколько дней. Будет ли Джефферсон Фарфан несколько суток спать на скамейке в Хитроу в ожидании первого попавшегося рейса в Латинскую Америку? Причем если полет будет не в Перу, а, допустим, в Аргентину, придется еще и там ждать необходимого рейса.

Так что повезло исландскому полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону, успевшему отправиться в Рейкьявик 31 марта. Правда, сделал он это на частном самолете, что может быть не по карману легионерам из клубов второй половины турнирной таблицы.

Также нельзя забывать, что по возвращении футболистов будет ожидать 14-дневный карантин. То есть им необходимо будет вернуться за две недели до возобновления тренировок, что также несколько обесценивает идею столь длительного и сложного маршрута.

Получается, что многие легионеры скорее всего останутся в России и целый месяц будут сидеть в своих квартирах. Суровое испытания для психики, особенно для тех, у кого семья, как у Доменико Тедеско, осталась на родине.

Осталось восемь туров в РПЛ и три игровых дня в Кубке России

Также остро стоит вопрос о календаре оставшейся части сезона. Если бы матчи возобновились в мае, наверняка даты майских туров остались бы неизменными, а несыгранные туры по порядку были доиграны до конца июня. Теперь же никакой привязки к датам не будет, поэтому логично возобновить сезон в той точке, где он был приостановлен, то есть с 23-го тура. Напомним, что там была запланирована игра ЦСКА – «Зенит». Мощное получится возобновление чемпионата.

В РПЛ осталось провести восемь туров. Это совсем немного. Для сравнения, в чемпионате Италии некоторым клубам (например, «Аталанте») предстоит провести почти в два раза больше – до 13 матчей. И это без учета еврокубков. Поскольку новый сезон вряд ли начнется до того, как во всех европейских чемпионатах завершится старый (это важно для синхронизации трансферного окна и прочих юридических нюансов), времени у российских футбольных властей более чем достаточно.

Даже играя раз в неделю, вполне реально завершить чемпионат России к 26 июля, а добавив один тур последи недели легко уложиться к 19 июля. Не стоит забывать и про Кубок России, где не сыграны полуфиналы, финал и многострадальный четвертьфинальный матч «Шинник» – «Урал». С учетом того факта, что июньские матчи сборных перенесены, не так уж сложно провести эту игру и два последующих полуфинала посреди недели. Свободных дат в июне-июле будет достаточно. А финальный матч спокойно укладывается на 25 июля.

Правда, УЕФА требует, чтобы матчи национальных чемпионатов и кубков не проводились в дни проведения еврокубков (где все приостановилось после первых матчей 1/8 финалов), но будет очень странно, если в сложившейся экстренной ситуации европейские футбольные власти не пойдут национальным федерациям навстречу.

С оглядкой на ФНЛ

Теоретически можно завершить сезон в РПЛ и раньше, но в этом нет никакого смысла, поскольку завершить розыгрыш в ФНЛ вряд ли получится быстрее. А ведь командам из двух этих лиг еще играть переходные матчи, и они должны быть в примерно равных условиях.

В подэлитном дивизионе осталось 11 туров, а «Шинник» и «Химки» еще и продолжают участие в Кубке страны. Впрочем, и тут особых сложностей для завершения сезона к концу июля нет. Если взять за основу по два матча в неделю, до 22 июля у клубов ФНЛ будет 15 возможных игровых дней, из которых два надо зарезервировать для Кубка России – «Химки» и «Шинник» имеют вполне реальные шансы добраться до финала (который может состояться 25 июля).

В результате такого графика переходные матчи между клубами РПЛ и ФНЛ можно провести 28-29 июля и 1-2 августа. В этом случае новый сезон будет готов к старту уже через две недели – 15-16 августа. Правда, нужно еще учитывать, что клубам необходимо получить лицензию на участие в новом сезоне, а в России этот процесс частенько затягивается, особенно в отношении пошедших на повышение команд. Так что если УЕФА не будет торопить с началом нового сезона (а мы видим, что пока этого не происходит), можно начать 22-23-го или 29-30 августа.

Чем раньше начнем новый сезон, тем лучше

Если стартуем 22-23 августа, потеряем не так уж много – один месяц. До пандемии планировалось начать новый сезон 25-26 июля. То есть надо будет найти время для примерно четырех-шести игровых дней. В этой связи затягивать, тем более до середины сентября, точно не стоит – неспроста даже при старте сезона в конце июня-начале июля спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин всегда жаловался на перегруженный календарь.

Во-первых, сезон традиционно начинается одним матчем – за Суперкубок. То есть все остальные клубы будут отдыхать. Во-вторых, нельзя забывать об окне на матчи сборых, запланированном УЕФА с 31 августа по 8 сентября. Плюс пока неизвестно, куда передвинут июньские товарищеские матчи – у России это были игры с Польшей и Сербией. Не исключено, что их как раз и перенесут на конец августа или просто отменят. Также запланированы окна на матчи сборных в октябре и ноябре. С учетом еврокубков и Кубка России игровых дат до конца года остается не так уж немного.

Так что в любом случае со следующим сезоном придется что-то делать – утрамбовывать туры (например, весной, когда все клубы благополучно вылетают из еврокубков), укорачивать зимнюю паузу (в наших реалиях это может привести к катастрофе), завершать сезон позже намеченного срока (а там вообще-то Евро-2021, он же Евро-2020), сокращать количество игр в Кубке России или искать еще какой-то способ.