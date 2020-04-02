ЦСКА всегда будет первым. Сводная таблица призеров РПЛ

Продолжаем подводить итоги 18 лет существования РПЛ. С 2002 года были полностью сыграны 17 чемпионатов России. Солидная дистанция, чтобы оценить успехи российских клубов и определить тех, кто на протяжении многих лет является стабильным лидером отечественного футбола.

15 медалей ЦСКА за 17 сезонов

Безусловно, абсолютно лучшим клубом России в отчетный период становится ЦСКА. После прихода Евгения Гинера в 2001 году армейцы практически не сходят с пьедестала. За 17 последних сезонов они лишь дважды оказывались вне тройки (пятое место в 2009-м и четвертое спустя ровно 10 лет). Фантастическая эффективность!

Причем красно-синие держат пальму первенства и по количество выигранных чемпионатов (шесть, в нынешнем сезоне их наверняка нагонит «Зенит»), и по количеству серебряных медалей (семь, второе место у «Спартака» – пять).

Справедливости ради, стоит отметить, что все шесть титулов пришлись на два удачных отрезка – 2003-2006 и 2013-2016. Оба они связаны с личностями двух тренеров – Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого (по три чемпионства). Причем, вопреки расхожему мнению о грандиозных талантах армейских боссов зарабатывать на трансферах, пять чемпионств из шести (2003, 2005, 2006, 2012/13 и 2015/16) пришлись на сезоны, когда армейцы на трансферном рынке оставались в минусе. Более того, в первые шесть лет (с 2002-го по 2007-й) они лишь раз имели положительный баланс – в 2004 году, когда как раз и финишировали вторыми.

Крутость Евгения Гинера проявилась в последние годы. В шести из восьми последних сыгранных сезонов красно-синим удавалось больше зарабатывать на продажах, чем тратить на приобретениях, и за это время ЦСКА выиграл три чемпионата, три серебряных и одну брозновую медаль.

Довольно продолжительное время армейцам удавалось выезжать за счет старого багажа. Игорь Акинфеев, братья Березуцкие (у всех – по шесть чемпионств с ЦСКА) и Сергей Игнашевич (пять чемпионств с ЦСКА и еще одно с «Локомотивом») вообще полтора десятка лет как будто были высечены в мраморе. Но футболисты не становились моложе.

Как следствие, с последнего «затратного» сезона-2015/16, когда и было выиграно последнее золото, красно-синие по результатам деградируют. Два подряд вторых места, четвертое в прошлом сезоне и текущее пятое в пяти очках от пьедестала за восемь туров до конца. Если не последует серьезного рывка, команда Евгения Гинера впервые с момента его появления дважды подряд окажется без медалей.

Главный преследователь – «Зенит»

Чтобы оценить успешность клубов в РПЛ, мы разработали простейший алгоритм. За каждую победу в чемпионате начисляли им по пять очков, за второе место – три очка и за третье – одно. И получили 15-очковое преимущество ЦСКА над ближайшим преследователем. Чтобы как можно быстрее догнать армейцев, идущему вторым «Зениту» необходимо выиграть три чемпионата (первое наверняка будет добыто в этом сезоне), а сами красно-синие в этот период должны ни разу не попасть в тройку. Как ни крути, задача сложно выполнимая, даже несмотря на спад результатов армейцев.

Питерцы за 17 сезонов 12 раз всходили на пьедестал (5-3-3). Наилучшим периодом для них были 2009 – 2017 годы – три золота, два серебра и три бронзы. Этот отрезок практически полностью совпадает со временем работы президентом сине-бело-голубых Александра Дюкова (2008 – 2017). А худшими для «Зенита» были первые годы в РПЛ (2002 – 2006), когда он еще не был столь богатым и лишь раз сумел войти в тройку – в 2003 году.

Сергей Семак в нынешнем сезоне станет вторым тренером «Зенита», выигравшим с клубом два комплекта золотых наград. Ранее это удавалось только Лучано Спаллетти (2010 – 2012).

«Спартак» выше «Локомотива»

Возможно, для многих это станет неожиданностью, но третью позицию в нашей сводной таблице занимает «Спартак». По крайней мере, до конца нынешнего сезона. В этом году красно-белым уже не светит войти в тройку, тогда как располагающийся следом «Локомотив» отстает всего на одно очко и в случае завоевания серебряных медалей обойдет клуб Леонида Федуна.

Спартаковцы за 17 лет выиграли всего одно золото, но при этом пять раз становились вторыми, а железнодорожники, выиграв три чемпионских титула, лишь раз оказывались серебряными призерами. Стоит ли лишний раз напоминать, что все три чемпионских титула красно-зеленые добыли под руководством Юрия Семина? По общему количеству наград (восемь против семи) красно-белые также пока еще имеют преимущество.

Любопытно, что если бы мы взяли за основу олимпийскую модель общего медального зачета, согласно которой соперники занимают места в соответствии с количеством золотых медалей, а при их равенстве – серебряных (а при их равенстве – бронзовых), то «Спартак» откатился бы аж на пятую строчку, пропустив не только железнодорожников, но и «Рубин». Казанцы всего четырежды оказывались в тройке, зато умудрились выиграть два чемпионата. Собственно, они и замыкают пятерку лидеров.

Остальные оказывались в тройке по случаю удачного сезона, и лишь занимающему седьмое место «Краснодару» удалось сделать это более одного раза. Игроки Сергея Галицкого вот уже пять сезонов (не считая нынешнего) стабильно завершают чемпионат в топ-4, но лишь дважды за это время становились медалистами, выиграв две бронзы – в 2015-м (при Олеге Кононове) и 2019 году (с Мурадом Мусаевым). Если Мусаеву удастся в нынешнем сезоне удержаться в тройке, он станет первым тренером «быков», дважды приводившим их на пьедестал.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРИЗЕРОВ РПЛ (2002 – 2019)