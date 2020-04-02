Полностью платят зарплаты и ждут видеоконференции. Что происходит в клубах АПЛ?

«Ливерпуль»

До сего момента в «Ливерпуле» все зарплаты выплачиваются в полном объеме, но боссы хотят уговорить игроков пойти на сокращения. Кроме того, клуб взял на себя обязательства заплатить стюардам, которые лишились доходов из-за приостановки чемпионата страны, за три домашних матча в апреле. Это обойдется «красным» в 850 тысяч евро.

«Манчестер Сити»

Самый богатый клуб АПЛ не планирует ни снижать зарплаты футболистов, ни отсрочивать их выплату. Кроме того, «горожане» пообещали заплатить тысяче сотрудников, работающих матчах, всю сумму до конца сезона, вне зависимости от того, когда он будет завершен. Стадион «Этихад» передан в распоряжение Национальной службы здравоохранения.

«Лестер»

«Лисы» живут в привычном графике, полностью выплачивая зарплаты персоналу и игрокам. Ни о каких планах в отношении стюардов не объявлялось.

«Челси»

Сотрудники лондонцев получают зарплаты в полном объеме. Для медиков из Национальной службы здравоохранения на стадионе «Стэмфорд Бридж» клуб открыл отель «Миллениум». Кроме того, футболисты перечисляют часть своих зарплат в фонд клуба, помогающий нуждающимся.

«МЮ»

«Красные дьяволы» также пообещали заплатить всем работникам в Match Day до конца сезона. Зарплаты футболистов снижать не планируется, поскольку клуб защищен от подобных потрясений большим количеством спонсорских контрактов (их насчитывают не менее 25) и не так зависим от доходов от телевидения и домашних матчей.

«Тоттенхэм»

Президент «шпор» Даниэль Леви выступил не в лучшем свете. После того, как он снизил на 20% зарплату своим сотрудникам, выяснилось, что за последний финансовый год он лично заработал 4 млн фунтов (5,4 млн евро) и еще выписал себе бонус в 3 млн фунтов (3,4 млн евро). А после этого заявил, что просит всех футболистов и тренеров согласиться на уменьшение оклада. В общем, классика.

«Арсенал»

«Канониры» активно участвуют в обсуждении сложившейся ситуации в АПЛ, но пока окончательного решения по зарплатам игроков не приняли. Все сотрудники на полной ставке получили зарплаты 27 марта, футболисты также получают полные оклады. Сообщается, что руководство раздумывает над увольнением части персонала.

Другие клубы АПЛ

Отметим решительные действия главного тренера «Борнмута» Эдди Хау, самостоятельно вышедшего на руководство клуба с предложением значительно сократить ему и ассистенту Джесону Тиндаллу часть зарплаты.

«Ньюкасл» стал первым клубом АПЛ, воспользовавшимся предоставленным правительством правом урезать зарплату всему персоналу, не связанному с первой командой. Речь о скаутах, сотрудниках академии, работниках благотворительного фонда клуба и проч. А «Норвич» поступил еще жестче, уволив всех штатных сотрудников, не имеющих возможности выполнять свои профессиональные обязанности. В свою очередь, футболисты и тренеры пожертвовали более 200 тысяч фунтов (около 230 тысяч евро) нуждающимся жителям графства Норфолк.