Полностью платят зарплаты и ждут видеоконференции. Что происходит в клубах АПЛ? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 апреля 2020 23:31ФутболЗибрак Артем

Полностью платят зарплаты и ждут видеоконференции. Что происходит в клубах АПЛ?

В пятницу АПЛ примет решение о том, что делать с зарплатами футболистов и сотрудников клубов, а до той поры большинство клубов продолжает платить в полном объеме.

«Ливерпуль»

До сего момента в «Ливерпуле» все зарплаты выплачиваются в полном объеме, но боссы хотят уговорить игроков пойти на сокращения. Кроме того, клуб взял на себя обязательства заплатить стюардам, которые лишились доходов из-за приостановки чемпионата страны, за три домашних матча в апреле. Это обойдется «красным» в 850 тысяч евро.

«Манчестер Сити»

Самый богатый клуб АПЛ не планирует ни снижать зарплаты футболистов, ни отсрочивать их выплату. Кроме того, «горожане» пообещали заплатить тысяче сотрудников, работающих матчах, всю сумму до конца сезона, вне зависимости от того, когда он будет завершен. Стадион «Этихад» передан в распоряжение Национальной службы здравоохранения.

«Лестер»

«Лисы» живут в привычном графике, полностью выплачивая зарплаты персоналу и игрокам. Ни о каких планах в отношении стюардов не объявлялось.

«Челси»

Сотрудники лондонцев получают зарплаты в полном объеме. Для медиков из Национальной службы здравоохранения на стадионе «Стэмфорд Бридж» клуб открыл отель «Миллениум». Кроме того, футболисты перечисляют часть своих зарплат в фонд клуба, помогающий нуждающимся.

«МЮ»

«Красные дьяволы» также пообещали заплатить всем работникам в Match Day до конца сезона. Зарплаты футболистов снижать не планируется, поскольку клуб защищен от подобных потрясений большим количеством спонсорских контрактов (их насчитывают не менее 25) и не так зависим от доходов от телевидения и домашних матчей.

«Тоттенхэм»

Президент «шпор» Даниэль Леви выступил не в лучшем свете. После того, как он снизил на 20% зарплату своим сотрудникам, выяснилось, что за последний финансовый год он лично заработал 4 млн фунтов (5,4 млн евро) и еще выписал себе бонус в 3 млн фунтов (3,4 млн евро). А после этого заявил, что просит всех футболистов и тренеров согласиться на уменьшение оклада. В общем, классика.

«Арсенал»

«Канониры» активно участвуют в обсуждении сложившейся ситуации в АПЛ, но пока окончательного решения по зарплатам игроков не приняли. Все сотрудники на полной ставке получили зарплаты 27 марта, футболисты также получают полные оклады. Сообщается, что руководство раздумывает над увольнением части персонала.

Другие клубы АПЛ

Отметим решительные действия главного тренера «Борнмута» Эдди Хау, самостоятельно вышедшего на руководство клуба с предложением значительно сократить ему и ассистенту Джесону Тиндаллу часть зарплаты.

«Ньюкасл» стал первым клубом АПЛ, воспользовавшимся предоставленным правительством правом урезать зарплату всему персоналу, не связанному с первой командой. Речь о скаутах, сотрудниках академии, работниках благотворительного фонда клуба и проч. А «Норвич» поступил еще жестче, уволив всех штатных сотрудников, не имеющих возможности выполнять свои профессиональные обязанности. В свою очередь, футболисты и тренеры пожертвовали более 200 тысяч фунтов (около 230 тысяч евро) нуждающимся жителям графства Норфолк.

Александр Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в середине августа или середине сентября Президент РФС прокомментировал итоги Бюро, на котором было, в частности, решено продлить перерыв в чемпионате-2019/20 до 31 мая. 01.04.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко Главный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу. 01.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Павел Худяков: Игроки «Тамбова» отрабатывают зарплату на 230 процентов Спортивный директор клуба-дебютанта РПЛ прокомментировал решение РФС продлить перерыв в чемпионате России до 31 мая. 02.04.2020 12:26 Футбол Григорьевская Юлия
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Оптимально завершить чемпионат к 19 июля и через неделю сыграть финал Кубка Российский футбол приостановлен до 31 мая включительно. Что дальше? 02.04.2020 15:01 Футбол Зибрак Артем
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:13 ММА Алексей Кунченко: Как Нурмагомедов может инициировать отмену боя? Что ему сказали, то он и сделал
23:48 Футбол Хильемарк – о матче со «Спартаком»: «Динамо» не повезло. В отличие от них
23:23 Футбол Игнашевич рассказал, чем можно заняться во время карантина
23:00 ММА Тактаров – о пандемии коронавируса: Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда
22:45 Хоккей Болельщики НХЛ считают Овечкина лучшим снайпером в истории лиги
22:23 Хоккей КХЛ выступила с официальным заявлением о положении «Адмирала»
22:04 Футбол «Зенит» близок к договоренности с игроками по вопросу понижения зарплаты
21:48 ММА Нурмагомедов – о срыве боя с Фергюсоном: Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения
21:31 Футбол Де Брюйне – о ситуации в АПЛ из-за коронавируса: Долгая пауза может навредить следующему сезону
21:14 ММА Нурмагомедов рассказал, когда готов подраться с Фергюсоном
20:56 Хоккей Российский форвард Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго»
20:36 Футбол Таджикистан станет второй после Белоруссии страной, где стартует футбольный сезон
20:26 Футбол Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру
20:07 Футбол В Тверской области создается профессиональный футбольный клуб
19:50 Футбол Полузащитник «Вероны» Дзакканьи – о коронавирусе: Честно говоря, мне было страшно
19:43 Футбол Лев Лещенко: Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас
19:30 ММА Нурмагомедов завершил прямой эфир в соцсети после запроса Макгрегора
19:15 Футбол Александр Григорян: Сложа руки не сижу, пытаюсь что-то предпринимать в условиях изоляции
19:14 ММА Конор Макгрегор: Фергюсон и Нурмагомедов были втянуты в игру «на слабо». И Хабиб испугался
Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Ставрополье
Владимир Путин продлил в стране выходные дни из-за коронавируса до 30 апреля
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика