Жадная бездарная женщина, глисты, унитаз и старая проститутка

1. 1. Василий Уткин о Тине Канделаки: жадная бездарная женщина, унитазно бездонный провал

Лидерство в нашем рейтинге захватил телекомментатор Василий Уткин, который обрушился с критикой на генерального продюсера «Матч-ТВ» Тину Канделаки.

«Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а нам. Всем нам. А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала Карусель – а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь.

Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называются ниже плинтуса…

А вместо своей прямой работы ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану повторять. Мир изменится, но останется одно: где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал.

Жалкая, которую не жалко».

Василий «спалился» в своей ненависти по отношению к яркой красивой женщине, трижды в четырех предложениях назвав ее бездарной. Не уверен, что сам он понимает, насколько ничтожно выглядит двухметровый мужик, таким образом сводящий счеты с обаятельной дамой. Даже если у него есть претензии к ней чисто профессионального характеры (а у кого их нет?), о женщинах так нельзя.

По поводу масочек пять штук за штуку что-то подсказывает, что вряд ли эта была инициатива самой Тины. Вы вот себе представляете, чтобы, к примеру, владелец «Пятерочки» стал контролировать, почем его менеджеры продают сегодня гречку.

2. Тина Канделаки о Василии Уткине: вчера глисты, сегодня унитаз

«Вчера «глисты», сегодня «унитаз», Василий Уткин развлекает нас», – так прокомментировала выпад тележурналиста Тина.

«Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как бессмысленно говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел – жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путевку в профессию».

Канделаки также припомнила экс-телекомментатору, что он не единожды променял усилия большой команды «Матч ТВ» на собственные амбиции, постоянно выставляет бывших коллег и учеников бездарностями.

«Ну да, вы же не знаете, что наш канал — это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что «Матч ТВ» — это я: Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша. Не сбавляйте оборотов с оскорблениями».

На слова женщины во время ссоры вообще не стоит обращать внимания, если, конечно, вы настоящий мужчина. Не знаю, как вам, а мне в этой истории Тина Гивиевна более симпатична и менее противна (если честно, до конца не определился, что в итоге вычеркнуть). Хотя коллективный труд сотен людей мог бы выглядеть поприличнее, в этом с Василием нельзя не согласиться.

3. Хабиб Нурмагомедов о Коноре Макгрегоре: он как старая проститутка, которая хочет внимания

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал появление Конора Макгрегора во время своего прямого эфира.

«Думаю, он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему», – сказал Хабиб в интервью ESPN.

Ирландец появился в эфире и попросил в комментариях «Добавь меня», чтобы Хабиб включил его для совместной беседы. Однако Нурмагомедов лишь спросил: «Кто зашел?», после чего попрощался с фанатами и завершил трансляцию.

Бойцы проводили совместный поединок в октябре 2018 года, и тогда Хабиб одержал победу удушающим приемом. А накануне он заявил об отмене боя против американца Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля в США.

Речь в эфире шла о «разборках» вокруг отмененного боя двух крутых мужиков – Хабиба и Тони. Зачем полез туда третий, который на ринге все уже показал, большой вопрос. Ну и получил по заслугам.

4. Дмитрий Губерниев об Анфисе Резцовой: делаем культ из людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек

Началось все с того, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала о не соблюдении карантина.

«Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Никто не знает, помогает маска или нет. Как его соблюдать-то? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли?»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко прошелся по Резцовой.

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие идиоты», – написал он в своем Telegram.

«Советский спорт» дозвонился до Анфисы, чтобы узнать ее мнение о конфликте.

«Мне постоянно звонят, просят, чтобы я что-то ответила на оскорбления Губерниева, который уже дошел до крайней точки, – сказала Резцова корреспонденту Юрию Волохову. – А ведь у меня дочки – действующие спортсменки. Меня эта ситуация совсем добила, стараюсь не реагировать и немного успокоиться. Не хочу дальше развивать эту тему, но «Советскому спорту» отвечу по поводу высказывания Губерниева о переименование стадиона в Химках, который носит мое имя, и на котором я 20 лет провожу соревнования. Стадион так назвали заслуженные люди, и не Губерниеву его переименовывать».

Ну а дальше понеслось в лучших русских традициях. Резцова попросила оппонента прикрыть рот: «Ты никто, и звать тебя никак», а телеведущий обвинил ее во вранье и пьянстве.

«Мы делаем культ из людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и т. д.! Зато великий спортсмен 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты, закапывают сами себя!» – добавил комментатор.

Вот и верь потом «голосу биатлону», который вещает нам о том, как прекрасен наш биатлонный мир. Что это за мирок, мы лишний раз увидели на этой неделе, ознакомившись с открытом письмом ветеранов и влиятельных биатлонных деятелей с призывом снять с поста главу СБР Драчева.

И еще, Дмитрий. Дамы вам так верили, когда вы всякий раз называли их «зайками» и просто красавицами. Коварный вы, однако, мужчина.

5. Артем Дзюба о Василии Уткине: человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале

Известный комментатор Василий Уткин и капитан сборной России Артем Дзюба зарубились не на шутку.

Нападающий «Зенита» в интервью Тине Канделаки сказал про Уткина: «Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола. Но он настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».

После «кафешек и вокзалов» Уткин обвинил Дзюбу в воровстве, вытащив скелета из старого шкафа: «Парень начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга».

Можно было бы подумать, что Дзюба как порядочный мужик просто вступился за женщину, которую Уткин публично оскорбил. Если бы не старые счеты футболиста и тележурналиста.

Василий в конце прошлого года жестко раскритиковал Артема во время конфликта игрока с фанатами и встал на сторону последних.

История же со «стибрил деньги у товарища» датируется 2009 годом. Дело было, якобы, в следующем. Владимир Быстров, который жил с Дзюбой в одном номере на сборах, заявил о пропаже 15000 рублей. Капитан красно-белых Мартин Йиранек попросил Артема вывернуть карманы, и там как раз обнаружилась эта сумма. После этого Дзюбу выпроводили из «Спартака» в аренду в «Томь».

«Тому скандалу предшествовал другой эпизод, – вспоминал после Дзюба в интервью «Советскому спорту». – Мы с Вовкой слегка поцапались, выяснили отношения по-мужски. Мне потом все припомнили. Не знал, что в жизни бывают такие грубые подставы, только в кино раньше видел. С месяц почти не спал, был в каком-то трансе».