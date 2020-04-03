«В Сочи – «Фишт», в Краснодаре два стадиона, по два матча в день и доиграть чемпионат»

– Итак, РПЛ объявил о паузе до 31 мая. Сможем доиграть чемпионат, если эпидемия к тому времени пойдет на спад?

– Пойдет ли она на спад, трудно сказать. Если верить официальной информации, в России все не так страшно, как в некоторых странах Европы или даже в Америке.

– Но мы как-то привыкли не слишком доверять нашим властям и их информации.

– Есть такое. С другой стороны, среди моих родственников близких и дальних знакомых и их знаковых пока никто не заболел. Это не значит, что таких не будет, но все-таки такая народная социология говорит о том, что снаряды пока рвутся не совсем рядом.

– Судя по информации из Италии, там у любого есть знакомые, которые заболели или даже умерли.

– У меня сестра в Турине живет. Она говорит, что да, все сидим по домам, но среди ее знакомых нет ни одного заболевшего. Хотя это не Милан, но все же север Италии.

– Вернемся к футболу. Вы высказали мысль, что все клубы РПЛ могут собраться в Сочи и там доиграть нынешний чемпионат.

– Почему бы нет, если в июне ситуация нормализуется. Осталось провести восемь туров. В Сочи есть «Фишт», в Краснодаре два стадиона. Составить расписание в духе мини-чемпионата мира. По два матча в день газоны вполне выдержат. За месяц чемпионат можно закончить.

Да и людей будет, чем занять. Повторами долго кормить болельщиков не будешь или чемпионатом Белоруссии. Болельщики соскучатся по футболу, телеаудитория будет большая. А так, в результате спиртоизлияния, или, как говорят в народе, из-за синьки, число жертв может превысить число жертв коронавируса.

– Все режут зарплаты. В «Спартаке» единодушно согласились на 40 процентов, в «Балтике» – на 20. Но там, видимо, зарплаты отличаются от спартаковских сильно.

– Безусловно, нужно дифференцировано подходить. В первой и второй лигах зарплаты небольшие, а у игроков есть обязательства по ипотеке и т.д. Когда мы говорим о сокращении зарплат, это в первую очередь касается футболистов основных составов РПЛ. Им есть куда ужаться. Как это сделали в «Барселоне» и некоторых других клубах Европы.

– УЕФА рекомендует все национальные чемпионаты доиграть. Иначе не допустит клубы в еврокубки.

– Нам это не грозит, – смеется Андрей Червиченко. – Теперь мы можем сказать, что все знали заранее про вирус, поэтому быстренько повылетали из еврокубков.

А вообще, все правильно: обнулять национальные чемпионаты нельзя. Люди играли, старались.

– Соблюдаете все меры предосторожности против вируса?

– Да, маску ношу, перчатками пользуюсь. Иногда в магазин выбираюсь. Хотя у нас тут большое хозяйство, есть кому за продуктами съездить.

– Во время прошлой нашей беседы, вы сказали, что у вас почти семейное предприятие, люди работают по 10-15 лет, и вам будет непросто им сказать, что нужно пойти на сокращение зарплаты. Какое решение приняли?

– Пока не все так ужасно. В апреле проблем с зарплатой не будет – выплатим все. Если ситуация затянется, тогда соберемся по-семейному и решим, как нам быть.

– Извините за любопытство, что у вас за предприятие?

– Ничего экстраординарного – строительный бизнес. Есть объекты недвижимости, сдаем в аренду помещения.