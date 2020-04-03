Доиграть сезон, договориться с игроками о сокращении зарплат. Итоги собрания РПЛ

В пятницу ведущие клубы России также провели онлайн-собрание. Выглядело это так.

Не зря собрание РПЛ прошло после конференций вышестоящих организаций. Те принципы, которые были озвучены УЕФА и подтверждены РФС, будут сохранены и в премьер-лиге. В первую очередь речь идет о том, чтобы соблюсти рекомендацию сделать все возможное для того, чтобы доиграть сезон.

Даты возобновления чемпионата пока остаются неясными, но появилась конкретика. В лучшем случае, как и говорили в РФС, сезон вернется в первых числах лета. 1 июня приходится на понедельник, а первые выходные – 5-7 июня. Пессимистичный вариант подразумевает возвращение футбола только в 20-х числах июля, то есть в те даты, когда был запланирован старт уже следующего сезона. Истина откроется нам позже и будет скрыта где-то в этом временном отрезке.

Также нельзя исключать и досрочного завершения сезона с полным его обнулением. На этом, как нетрудно догадаться, настаивали клубы из подвала – «Ахмат» (16-е место), «Крылья Советов» (15), «Рубин» (14), «Сочи» (12) – и, неожиданно, середняк «Урал» (10). Как мы знаем, УЕФА категорически против такого развития событий и уже намекнул национальным федерациям – кто не доиграет сезон, останется без еврокубков, так как туда можно попасть только по спортивному принципу.

Соответственно, ведущие клубы страны аннулирование результатов не устраивает. Пока большинство за ними, но как все сложится, если сезон не продолжится и в июне? В АПЛ, например, с каждым днем вынужденного простоя предложение отменить результаты все популярнее.

Озвучивалось на собрании и предложение доиграть сезон, но по его итогам никого из РПЛ не изгонять. Идея пока сырая, поэтому ничего, кроме обсуждения, по данной теме не было, но пока сложно представить, как это реализовать. Хотя бы потому, что в следующем розыгрыше РПЛ тогда окажется 18 клубов и 34 тура, при том, что чемпионат начнется позже. Даже при стандартных сроках проведения премьер-лиги втиснуть дополнительные матчи задачка для ВШЭ. Что уж говорить о «лишних» играх в еще более жестких временных рамках?

Пока неясно, как будет выглядеть календарь оставшейся части чемпионата и Кубка России. На собрании обсуждали несколько различных вариантов, но финального решения не последовало. Что логично, ведь точные даты возобновления сезона не зависят ни от футбольных властей, ни даже от государственных.

Также важным элементом обсуждения стал вопрос зарплат футболистов. Российским примером им послужил московский «Спартак», где игроки пошли навстречу Леониду Федуну и согласились на 40-процентное сокращение окладов. Проблема в том, что РПЛ не имеет полномочий навязывать игрокам обязательное сокращение зарплат, поэтому есть только рекомендация клубам искать с игроками компромисс.

Нападающий «Урала» Андрей Панюков уже заявил, что «минус 40% зарплаты – это очень больно», и выразил надежду, что до таких радикальных мер дело не дойдет. Хотя с чего бы, если клубы, и «Урал» в том числе», лишились всех доходов? Если футболисты заартачатся, работодатели не смогут найти законный способ понизить им зарплат. С другой стороны, все понимают – сегодня ты получил весь оклад, а завтра с тобой не продлят контракт.

В целом, никаких революционных решений на собрании РПЛ принято не было. Все из сказанного выше прогнозировалось заранее. Куда сложнее решить, что делать с трансферным окном и контрактами футболистов, истекающими до окончания чемпионата России. Для этого, видимо, придется собраться еще не раз.