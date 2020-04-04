Кого унес коронавирус. 14 жертв пандемии из мира спорта

ЦЮ ЦЗЮНЬ

Дата смерти: 6 февраля

Бывший китайский бодибилдер скончался на 72-м году жизни, став четвертой жертвой коронавируса. Работать над своим телом Цю начал в 16 лет и продолжал участвовать в национальных соревнованиях до старости. Вся его карьера прошла в родном Ухане, откуда, как известно, COVID-19 и распространился по планете.

Итало ДЕ ДЗАН

Дата смерти: 9 марта

Победитель велогонки Милан – Турин 1947 года не пережил последствия коварной инфекции в 94. После войны Де Дзан выступал за многие известные итальянские команды. В его послужном списке – выигрыш одного из этапов «Джиро»-1948. Карьеру он завершил в 1952-м.

Лучано ФЕДЕРИЧИ

Дата смерти: 18 марта

Бывший футболист «Каррарезе», «Козенцы» и «Пизы» был сражен коронавирусом на 82-м году жизни в родной Карраре (провинция Тоскана). Федеричи – земляк легендарного вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который входит в число основных акционеров местного клуба серии С. Узнав о смерти бывшего защитника «Каррарезе», Буффон принес соболезнования родным и близким усопшего.

Инноченцо ДОНИНА

Дата смерти: 19 марта

Экс-полузащитнику десяти клубов серий А, В, С было 69. В составе «Аталанты» Донина выиграл Кубок Виареджо-1969, с «Виченцей» занял первое место по итогам сезона-1976/77 во втором итальянском дивизионе. В 2010-м он работал в тренерском штабе молодежной команды «Аталанты», среди его подопечных был нынешний защитник «Ромы» и сборной Италии Давиде Дзаппакоста.

Лоренсо САНС

Дата смерти: 21 марта

Легендарный бывший президент «Реала» скончался в родном Мадриде в возрасте 76 лет. Именно в период правления Санса королевский клуб вернул победные традиции 1960-х, выиграв Лигу чемпионов в 1998 году и повторив успех в 2000-м. Проработав на разных руководящих должностях в «Реале» 15 лет, Санс уступил президентское кресло Флорентино Пересу. Один из четырех сыновей Лоренсо – Фернандо Санс защищал цвета «Реала». А бывший защитник клуба Мичел Сальгадо стал его зятем.

Бенито ХОАНЕТ

Дата смерти: 22 марта

На следующий день после кончины Санса испанский футбол понес еще одну потерю: ушел из жизни 84-летний бывший голкипер «Эспаньола» и «Депортиво». По окончании игровой карьеры Хоанет тренировал многие клубы. Последним местом его работы стал «Лас-Пальмас»-1991/92.

Данило БАРОЦЦИ

Дата смерти: 25 марта

92-летний итальянский велогонщик когда-то соперничал с упомянутым выше Де Дзаном. И пережил его на 16 дней.

Пирсон ДЖОРДАН

Дата смерти: 28 марта

Бывшему спринтеру из Барбадоса было 69 лет. В 1976-м он бежал 100-метровку на Олимпиаде в Монреале. В четвертьфинале одним из соперников Джордана стал советский легкоатлет Юрий Силов. А бронзу тогда завоевал легендарный Валерий Борзов, супергерой Игр-1972.

Азам ХАН

Дата смерти: 28 марта

В 1950-1960-х годах прошлого столетия этот пакистанец блистал на площадках для игры в скош – весьма популярной во многих бывших колониях Британской империи. Хан четырежды брал главный приз престижного «Бритиш Опен» и еще три раза уступал в финалах. Он скончался в Лондоне в возрасте 95 лет, написав несколько книг о сквоше.

Хосе ЛУИС КАПОН

Дата смерти: 29 марта

72-летний испанский футболист отдал десять сезонов «Атлетико», с которым дважды становился чемпионом страны. В 1974-м Капон в качестве основного защитника мадридцев участвовал в финале Кубка чемпионов против «Баварии» (1:1, 0:4). На его счету 13 матчей в составе сборной Испании и один гол в ворота датчан в отборе к Евро-1976.

Анджело РОТТОЛИ

Дата смерти: 29 марта

Бывший итальянский боксер умер в Ломбардии в 61 год. За свою профессиональную карьеру он провел 34 боя, потерпев три поражения. В 1987-м он бился за звание чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, а в 1989-м стал чемпионом Европы в этой категории. За порой безбашенные действия в ринге его называли итальянским «Али».

Даниэль ЮСТЕ

Дата смерти: 31 марта

Еще один бывший олимпиец. В 1968 году Юсте участвовал в индивидуальной велогонке на Играх в Мехико и финишировал тогда 13-м. Коронавирус сразил его в 75 лет.

Гойо БЕНИТО

Дата смерти: 2 апреля

Еще одна трагическая новость для болельщиков «Реала». На 74-м году жизни скончался бывший защитник королевского клуба, проведший более 400 матчей в составе мадридцев. Бенито – второй (из двух, первый – Пирри) лауреат Премии за мужество и преданность «Реалу», учрежденной когда-то президентом клуба Сантьяго Бернабеу. В его послужном списке шесть титулов чемпиона Испании и четыре завоеванных Кубка. Карьеру он завершил в 1982 году.

Арнольд СОВИНСКИ

Дата смерти: 2 марта

Француз польского происхождения защищал ворота «Ланса» в 1952-1966 годах. Впоследствии Совински возглавлял этот клуб (с перерывами) 14 сезонов! Настоящая легенда Ланса. Ему было 89.